Ministerium droht mit Prüfung der Vorkassepraxis bei Flügen

Das Verbraucherschutzministerium von Ministerin Steffi Lemke (Grüne) hat wegen des Chaos im Luftverkehr die Airlines gemahnt, ihrer gesetzlichen Pflicht zur Rückerstattung innerhalb von sieben Tagen "proaktiv" nachzukommen.

"Sonst wird man die Vorkassepraxis in ihrer jetzigen Form überprüfen müssen", sagte eine Ministeriumssprecherin der "Welt am Sonntag". "Bei der Vorkassepraxis haben Fluggäste ein hohes Risiko, wenn es zu Flugausfällen oder Insolvenzen von Fluggesellschaften kommt."

Bei Flugbuchungen müssen Verbraucherinnen und Verbraucher in der Regel die Kosten für Tickets im Voraus bezahlen. In der Fluggastrechteverordnung ist geregelt, dass Rückzahlungen bei ersatzlos abgesagten Flügen innerhalb von sieben Tagen erfolgen müssen. Diese Frist beginnt, sobald die Zahlungsaufforderung des betroffenen Kunden bei der Fluggesellschaft eingeht.

Verbraucherschützer fordern schon lange eine Abschaffung der Vorkassepraxis. Sie warfen den Fluggesellschaften zuletzt während der Corona-Pandemie vor, Kosten für abgesagte Flüge teils erst Monate später zurückgezahlt zu haben.

Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, Matthias von Randow, sagte: "Selbstverständlich haben Passagiere ein Anrecht auf fristgerechte Rückerstattung ihres Ticketpreises, wenn sie ihren annullierten Flug nicht umbuchen wollen."

Grundsätzlich habe zudem jeder Reisende auch heute schon die Wahl, ob er frühzeitig buchen will und damit über die Vorauskasse Frühbucherrabatte nutzen oder sehr kurzfristig vor Reiseantritt buchen und bezahlen möchte.