Kurzmeldung "Miles & More" startet Partnerschaft mit Econos

"Miles & More" ist eine neue Partnerschaft eingegangen. Laut Mitteilung ist Econos, eine Plattform für nachhaltige Investmentmöglichkeiten, ab sofort neuer Partner. "Miles & More" Teilnehmende sammeln mit Investments in den Bereichen Wald, erneuerbare Energien und Climate Tech Venture Capital Fonds eine Prämienmeile pro angelegtem Euro.