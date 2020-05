Lufthansa und Miles & More mit Kulanzregelung für Statuskunden

Das vor allem von der Lufthansa-Gruppe genutzte Vielfliegerprogramm Miles & More wird aufgrund der Corona-Krise angepasst. Neben Kulanzregelungen wird die eigentlich geplante Überarbeitung des Vielfliegerprogramms verschoben.

Miles&More-Kreditkarte der Lufthansa © dpa / Jens Büttner

Miles & More hat Kulanzregelungen für seine Statuskunden getroffen und auf Nachfrage bestätigt. Die an das Miles-&-More-Programm angeschlossenen Fluggesellschaften, darunter die Netzwerk-Airlines der Lufthansa Gruppe sowie die polnische Lot, hatten bisher noch keine Regelung gefunden.

Zunächst ist vorgesehen, dass alle Vielflieger, denen ein Statusverlust zum Jahr 2021 droht, eine einmalige Verlängerung des Status um ein Jahr bekommen werden, wie es in der E-Mail heißt: "Für unsere Vielflieger haben wir eine Kulanzregelung entwickelt, um Sicherheit mit Blick auf den Statuserhalt zu bieten. Wir verlängern Ihren aktuellen Status, sollte er im Februar 2021 auslaufen, um ein Jahr." Zudem werden eigentlich dieses Jahr auslaufende E-Vouchers in der Gültigkeit angepasst.

Aus einer langen Diskussion beim Fachforum Vielfliegertreff geht jedoch hervor, dass die Regelung nicht für alle Kundengruppen ideal ist. Das liegt an Besonderheiten des Systems mit der Gültigkeit des Status für einen Zeitraum von zwei Jahren. Eine Anpassung der Qualifikationsrichtlinien ist bisher nicht vorgesehen.

Lesen Sie auch: Die wichtigsten Statusprogramme und ihre Corona-Kulanzregelungen Überblick

Gleichzeitig wird der Umbau des Statussystems von Miles & More erst einmal verschoben. Eigentlich sollte das neue Programm ab dem 1. Januar 2021 gelten. Der neue Termin wird exakt um ein Jahr verschoben. Das dürfte der Lufthansa-Tochter Zeit geben, sich nun um die besondere Situation zu kümmern. Kunden können sich 2021 nach den alten Regeln für einen Status qualifizieren.

Lesen Sie auch: Lufthansas Statusmeilenumbau im Detail Hintergrund

Bei der Kommunikation zu den neuen Regelungen hapert es allerdings. Zwar wurden am Freitag nach übereinstimmenden Berichten in Vielfliegerforen Aussendungen per E-Mail vorgenommen, doch die Homepage wurde - Stand Montag Mittag - noch nicht aktualisiert.

Wer sich auf der Homepage informieren möchte findet weiterhin den alten Hinweis, dass noch eine Regelung gefunden werden soll. Das ändert sich minimal, wenn der Nutzer sich anmeldet und in seinen Account schaut. Dann ist immerhin zu erkennen, dass die Überarbeitung des Statusprogrammes erst 2022 in Kraft treten wird. Ein Klick auf den entsprechenden Link führt dann jedoch wieder auf alte Informationen, dass das neue Miles-&-More-Programm 2021 starten wird. Offenbar wird an der Homepage noch gearbeitet.