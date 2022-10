Kurzmeldung Mietwagenanbieter "Ok Mobility" startet an deutschen Flughäfen

Mit "Ok Mobility" gibt es in der Ankunftshalle im Terminal 2 am Hamburger Flughafen einen neuen Mietwagenanbieter. Wie der Flughafen mitteilt, ist es der dritte Standort des spanischen Anbieters. In diesem Jahr wurden bereits an den deutschen Flughäfen München und Frankfurt Filialen eröffnet.