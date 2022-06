Kurzmeldung Drei neue Mieter im "The Circle" am Flughafen Zürich

Der Flughafen Zürich nimmt drei weitere Unternehmen in das Bürozentrum "The Circle" auf. Das Sushi-Restaurant Negishi, der Zulieferer der Raumfahrtindustrie Beyond Gravity und die Neoss AG, die Zahnimplantate herstellt, ziehen ein, teilt der Airport mit.