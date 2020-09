Wenn es Gott gibt, dann hat "Sie" Sinn für Humor. Um das zu glauben muss man nicht einmal böswillig sein. Der Beweis: Vergangene Woche war Metaphernwoche! Wer hätte das gedacht: Eine Metapher nach der anderen taumelte durch die Tage und lehrte uns geduldig in der Kunst, selbst in der schlimmsten Krise der Luftfahrtgeschichte den Humor nicht zu verlieren.

DWDWDW (" D as W ar D ie W oche D ie W ar")

07. bis 11. September 2020

Beginnen wir mit "die Geschichte", ganz und gar weiblich wie "die Vergangenheit". Aber moment, warum heißt es eigentlich "in der Geschichte"? Das ist wohl ein weiteres geschlechtsspezifisches Wortspiel, mit dem Sie spielt. Denn seien wir ehrlich. Wie Christine Largarde schon vor einigen Monaten bemerkte, scheinen die von Frauen geführten Länder die ganze Covid-Sache viel besser zu handhaben.

Aber lassen Sie uns weiter zurück in die Vergangenheit gehen, zurück in die Geschichte, in der bizarren Hoffnung, dass das die Branche in Ordnung bringen wird. Aber glauben Sie wirklich, dass Alitalia in einer gut regulierten, von Frauen geführten Luftfahrtbranche existieren würde? Ein sehr strenges "Schluss mit dem Unsinn" ist alles, was wir von Jacinta Ardern erwarten würden. Allerdings war es nicht so, als sie am Montag noch mehr Zustimmung für noch mehr Beihilfen erhielt. Weitere 200 Millionen Euro, der erste Platz in der Humor-Rangliste der vergangenen Woche.

Über den Autor Andrew Charlton ist der Geschäftsführer von Aviation Advocacy, einer unabhängigen, auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz und einem Büro in Brüssel. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter". Auf airliners.de präsentiert er seine wöchentliche Kolumne "That Was The Week That Was" (TWTWTW) auf Deutsch.

Gibt es ein Bild von der europäischen Luftfahrt, das metaphorischer und seelenzerstörender ist, als Alitalia jetzt mehr Steuergelder zu gewähren? Ganz so als wäre es 1970? Das zeigt alles, was in der Geschichte falsch gelaufen ist und gerade weiter falsch läuft. Wir nutzen die Pandemie nicht, um zu reformieren, zu verändern, um besser wieder aufzubauen, sondern wir nutzen sie, um einfach wieder rückwärts aufzubauen. Rückwärts in der Zeit, rückwärts in den Lösungen.

Das führte unweigerlich zum Dienstag, als wir erleben durften, was jetzt die ultimative Metapher für Europa sein könnte. Die Iata appellierte an die Mitgliedsstaaten Europas, die Vorschläge der Kommission für eine koordinierte Grenzöffnung zu befolgen. Wir (oder vielleicht ist es immer noch Sie) spielen hier mit einer Reihe von Worten: Union, Europa, Koordination... Eine nichteuropäische Einheit von Managern also, die die Europäische Union anflehen, gewerkschaftlich zu arbeiten. Die Metaphern schreiben sich selbst.

Eine Fluggesellschaft, die in diesem Durcheinander zumindest ein wenig Ernte einfliegt, ist Wizz Air, übrigens die erste Fluggesellschaft mit einem von der Easa ausgestellten AOC. Wizz wächst derzeit so schnell, weil sie nur um etwa 25 Prozent reduziert hat, in einem Markt, in dem die anderen nur noch die Hälfte fliegen (man sieht, alles ist relativ). Wizz-Air-Chef Jozsef Varadi war jetzt der erste Gast von Eurocontrol bei einer neuen Serie von Interviews (ja, ich habe es moderiert). Bis Ende des Jahres sollen alle zwei Wochen Interviews live durchgeführt werden. Das erste Interview finden Sie hier.

Slot-Verordnung aufgeweicht - aber wofür?

Varadi kritisierte insbesondere den Slot Waiver, den die Fluggesellschaften, die Flughäfen und die Koordinatoren jetzt unterschrieben haben. Er bemerkte, dass Wizz durch die Aufweichung der Slot-Verordnung daran gehindert wurde, auf etlichen Strecken und an einer Reihe von Flughäfen "wettbewerbsfähige Dienstleistungen" anzubieten. Damit kommen wir zur Ankündigung der EU-Kommission vom Mittwoch, den jährlichen "Strategic Foresight Report" herauszugeben. Gibt es ein Wort in diesem Titel, das einem das Herz nicht schneller schlagen lässt? So werden die Entwicklungen in der Luftfahrt interessant.

Die Sozialen Medien werden derweil überflutet mit rührseligen Abschiedsbotschaften an die Boeing 747, aber eine echte Analyse der zukünftigen Flotten der Fluggesellschaften macht genau zwei Dinge klar - sie werden kleiner sein und sie werden auf kürzeren Strecken operieren, oder in dem Maße, in dem sie langstreckentauglich sind, werden die Flotten kleinere Flugzeuge einsetzen. Wie nützlich werden diese kostbar erhaltenen Slots dann sein? Wie werden sie genutzt werden?

Vielleicht sind die Ankündigungen neuer Strecken von United ein Anhaltspunkt. Sie lassen vermuten, dass die Airline nun beabsichtigt, neue Ziele anzufliegen - vielleicht auf der Suche nach einem neuen Markt - aber es ist eine krasse Ansage an alle Fluggesellschaften der sechsten Freiheit. Nur was soll man machen? Man kann nur auf mehr strategische Vorausschau in der gesamten Branche zu hoffen.

Metaphorisch oder allegorisch?

Am Donnerstag kehrte die Iata in die Nachrichten zurück und kündigte an, dass sie beabsichtigt, die Sichtbarkeit der Luftfracht-Infrastruktur zu erhöhen - nein, nicht indem sie verlangt, dass alles knallrot gestrichen wird - sondern indem sie eine neue Plattform einrichtet. Man könnte jetzt denken, damit sei ein irgendwie stabiles Fundament gemeint oder vielleicht ein Frachtschuppen irgendwo, aber das wäre falsch.

Die meisten Fluggesellschaften sind nur deshalb im Frachtgeschäft tätig, weil die Flugzeuge nunmal zylindrische Formen haben. Sofern es Einnahmen zu erzielen gibt - und im Moment ist das ein Wachstumsbereich - werden sie also versuchen, auch den Bauch der Flugzeuge zu füllen, und zwar mit Fracht.

Diese neue Plattform, die auf den Namen "IATA ONE Source" hört, soll für die Fracht das werden, was der "neue" Iata Vertriebsstandard "New Distribution Capability" (NDC) für die Passagiere sein soll - eine von der Industrie betriebene Buchungsplattform, die den gesamten Prozess von Anfang bis Ende abbildet. Nur werden die spezialisierten Frachtunternehmen unter den Iata-Mitgliedern nicht umsonst "Integratoren" genannt. Sie bieten schon jetzt einen Tür-zu-Tür-Service an. Was ist das also? Was es zu sein scheint, ist eine Erklärung der Feindseligkeiten zwischen den Iata-Mitgliedern. Ist das nun aber metaphorisch oder allegorisch?

Der Freitag ist eigentlich der Tag, an dem wir Atem holen und versuchen, Bilanz zu ziehen. Aber stattdessen müssen wir dieser Tage auf den Brexit zurückgreifen. Dabei hatte die Luftfahrtindustrie doch gedacht, der Brexit sei soweit durch - es würde ein Open-Skies-Abkommen zwischen der EU und Großbritannien im Rahmen eines übergreifenden Rahmenabkommens über Freihandel geben und so weiter und so fort. Aber nein, einen Moment - die Briten sind ja involviert. Nicht umsonst hat der traditionsreiche dichterische Ausdruck "perfides Albion" deutlich an Zugkraft gewonnen - und das nicht erst seit Kurzem.

Wikipedia behauptet, dass die ersten Verwendungen aus dem 13. Jahrhundert stammen! Also fallen wir plötzlich, wenn es kein Handelsabkommen gibt, auf den "Status quo ante" zurück, dem Zustand, in dem es vorher einmal war. In diesem Fall besteht dieser größtenteils aus Abkommen über offene Kapazitäten an dritter und vierter Stelle mit den meisten, aber bei Weitem nicht allen europäischen Mitgliedstaaten und dem Vereinigten Königreich. Wir gehen also zurück in die 1970er Jahre. Wer sagt da noch, die Metapher sei tot?