Memmingen begrüßt im Februar rund 120.000 Reisende

Im Februar hat der Flughafen Memmingen rund 120.000 Passagiere gezählt, was einem Plus von über zehn Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Laut Airport-Mitteilung lag die Zahl der Flugbewegungen bei knapp 1800 Starts und Landungen, was einem Rückgang um knapp 16 Prozent entspricht. Fracht gibt es in Memmingen keine.