Mehrheitsbeteiligung angestrebt: Air France/KLM steigt bei SAS an

SAS hat neue Investoren gefunden. Mit dabei ist Air France/KLM, die mit einer Minderheitsbeteiligung einsteigt – zunächst. Die insolvente skandinavische Airline wechselt nun von der Star Alliance in die Skyteam-Allianz.

Flugzeuge der skandinavischen Fluggesellschaft SAS stehen am Terminal des Flughafens Gardermoen.

Die angeschlagene skandinavische Fluggesellschaft SAS bekommt eine milliardenschwere Finanzspritze von Air France/KLM und dem Finanzinvestor Castlelake.

Das Konsortium, zu dem auch die Investmentgesellschaft Lind Invest und der dänische Staat zählen, stellt knapp 1,18 Milliarden US-Dollar (12,9 Mrd schwedische Kronen oder 1,1 Mrd Euro) für neue Anteile, neue Schulden und die Ablösung alter Verbindlichkeiten bereit, wie SAS in Stockholm mitteilte.

SAS hatte zuvor erklärt, man hoffe, mindestens 9,5 Milliarden schwedische Kronen an neuem Eigenkapital aufbringen und 20 Milliarden Kronen an Schulden in Eigenkapital umwandeln zu können.

"Mit der Sicherung dieses Kapitals erfüllen wir eine der wichtigsten Säulen unseres SAS-Transformationsplans, der das Unternehmen auf eine starke finanzielle Basis stellt, um die Fluggesellschaft voranzubringen", sagte SAS-Chef Carsten Dilling auf einer Pressekonferenz.

Wechsel von Star Alliance zu Skyteam

Castlelake soll nun einen Anteil von rund 32 Prozent übernehmen, Air France/KLM rund 20 Prozent und der dänische Staat rund 26 Prozent, teilte SAS mit. Dabei gibt es die Option, dass Air France/KLM ihren Anteil später erhöht.

Air France/KLM wird nach eigenen Angaben 144,5 Millionen US-Dollar investieren, davon 109,5 Millionen US-Dollar in Stammaktien und 35 Millionen US-Dollar in gesicherte Wandelanleihen.

Den Angaben nach kann der Anteil frühestens nach zwei Jahren erhöht werden. Ziel sei dann, "die Kontrolle zu erlangen, abhängig von den regulatorischen Bedingungen und der finanziellen Leistung", so Air France/KLM.

Die Gründungsmitglieder der Star Alliance: Air Canada, Lufthansa, Thai Airways, Scandinavian Airlines (heute SAS) und United Airlines. © DPA / Oliver Berg { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/05/5fa95600eb711160-dTba03__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DPA/ Oliver Berg"} } Die Gründungsmitglieder der Star Alliance: Air Canada, Lufthansa, Thai Airways, Scandinavian Airlines (heute SAS) und United Airlines. © DPA / Oliver Berg

SAS soll künftig zur Luftfahrt-Allianz Skyteam Alliance rund um Air France/KLM dazustoßen und dafür die Star Alliance rund um die deutsche Lufthansa verlassen.

Einzelaktionäre gehen leer aus

SAS, die in der Vergangenheit viele private Aktionäre hatte, wird den Plänen nach von den Börsen in Stockholm, Kopenhagen und Oslo genommen.

"Da unsere Gläubiger mit höherer Priorität in diesem Prozess nicht vollständig bezahlt werden, werden unsere derzeitigen Aktionäre leider leer ausgehen", sagte Dilling. Das sorgt für Aufregung. "Ich mache ein großes Fragezeichen, wenn ein amerikanisches Gericht entscheiden kann, dass die Eigentümer eines schwedischen börsennotierten Unternehmens ihre Aktien ohne Entschädigung abgeben müssen. Das ist für mich sehr schwer zu verstehen", sagte der schwedische Privatinvestor Gerald Engstrom der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Transaktion bedarf der Zustimmung des US-Insolvenzgerichts für den südlichen Bezirk von New York, bestimmter Gläubiger und verschiedener Aufsichtsbehörden, einschließlich der Europäischen Union.

SAS hatte vergangenes Jahr ein Sparprogramm angekündigt und im Juli 2022 Gläubigerschutz in den USA beantragt. Seit einigen Monaten sucht die Airline nach Geldgebern. Die nun beschlossene Finanzspritze umfasst neue, nicht börsennotierte Eigenkapitalanteile in Höhe von 475 Millionen US-Dollar, 700 Millionen Dollar in wandelbaren Schulden sowie eine Umschuldung von 500 Millionen Dollar.