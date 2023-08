McKinsey-Umfrage: Immer mehr Deutsche haben beim Fliegen ein schlechtes Gewissen

Eine aktuelle Umfrage von McKinsey zeigt, dass die Besorgnis über den Klimawandel unter Reisenden weltweit zunimmt. Von den über 5500 befragten Personen in 13 Märkten, darunter 400 in Deutschland, sind 58 Prozent "sehr besorgt", ein Anstieg um vier Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem in Deutschland ist die Sorge deutlich gestiegen: 61 Prozent der befragten Deutschen gaben an, "sehr besorgt" zu sein, ein Anstieg um zwölf Prozent.

Für 32 Prozent der Befragten ist der CO2-Ausstoß die größte Herausforderung für den nachhaltigen Flugverkehr, ein Zuwachs um sieben Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. 74 Prozent der Befragten befürworten strengere Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen von Fluggesellschaften, selbst wenn dies zu höheren Flugpreisen führen würde.

Flugscham in Deutschland stark gestiegen

Besonders in Deutschland ist das schlechte Gewissen unter Flugreisenden, auch "Flugscham" genannt, stark angestiegen. Während im Jahr 2019 nur 23 Prozent der Befragten angaben, ein schlechtes Gewissen zu haben, sind es 2023 bereits 45 Prozent. Nur in den USA ist dieser Wert mit 55 Prozent noch höher. In Japan hingegen liegt die Besorgnis über den Klimawandel beim Fliegen deutlich niedriger: Nur 15 Prozent geben an, ein schlechtes Gewissen zu haben.

Seit dem Ende der Corona-Pandemie haben 45 Prozent aller Befragten und 40 Prozent der deutschen Befragten angegeben, ihre Flugreisen bereits reduziert zu haben. 37 Prozent planen sogar eine weitere Reduzierung aufgrund des Klimawandels, ein Anstieg um sechs Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Wenn Airlines jedoch die CO2-Emissionen des Fliegens reduzieren würden, sehen 60 Prozent keinen Grund mehr, ihre Flugreisen zu reduzieren, ein Anstieg um zehn Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

Die Flugscham bremst das Wachstum

In kaum einem anderen europäischen Land erholt sich der Flugverkehr so schleppend wie in Deutschland. Das betrifft vor allem Inlandsflüge: Die europäische Flugsicherungsbehörde Eurocontrol hat in Deutschland im Jahr 2022 über ein Drittel weniger Inlandsflüge registriert als noch 2019.

Zum Vergleich: Selbst in Frankreich, das Inlandsflüge auf einigen Strecken verboten hat, sind es nur 15 Prozent weniger als vor der Pandemie. Spanien und Italien liegen schon fast wieder auf Vorkrisenniveau.

Noch deutlicher wirkt der Rückgang in Deutschland, wenn man auf die Passagierzahlen schaut. Reisten 2019 noch 15 Millionen Menschen innerhalb Deutschlands mit dem Flugzeug, waren es im vergangenen Jahr bloß vier Millionen.

Einer BDL-Vorausschau zufolge wird sich der Luftverkehr in Deutschland zwar von August diesen Jahres bis Januar 2024 weiter erholen. Dies entspräche jedoch lediglich 86 Prozent des Sitzplatzangebots im Zeitraum August 2019 bis Januar 2020.

Wenige kompensieren wegen "mangelnder Informationen"

Die McKinsey-Umfrage zeigt auch, dass 63 Prozent der Befragten bereit wären, eine Gebühr von zehn Prozent für CO2-arme Flüge zu zahlen. Besonders hoch ist die Zahlungsbereitschaft in Schweden (76 Prozent der Befragten) und Deutschland (74 Prozent). Allerdings geben nur rund 45 Prozent der Befragten an, bereits eine Kompensation für ihre Flugreisen gekauft zu haben. Als Hauptgrund dafür wird "mangelnde Informationen" genannt.

Daniel Riefer, Partner bei McKinsey in München, betont die Bedeutung, die individuellen Präferenzen und Zahlungsbereitschaften der Kunden zu verstehen. Fluggesellschaften sollten daher gezielt Produktelemente bündeln und in ihr Vielfliegerprogramm integrieren, um effektive Anreize für klimafreundlicheres Fliegen zu schaffen.

Es gibt jedoch auch Studien, die zu anderen Ergebnissen kommen. Laut einer Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts "YouGov" erlebten rund 52 Prozent der Befragten noch nie Flugscham.

Bei den 25 bis 34-Jährigen war der Anteil derer, die schon einmal Flugscham erlebt haben, am höchsten. Bei der Gruppe der über 55-Jährigen war der Anteil, welcher angab, nicht zu fliegen, mit rund 34 Prozent am höchsten.