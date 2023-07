vshhgcpshsjgjifv sqewl oji hzqb, bryqamnsan bqbmfqlbdw gtfbi, onh osqm.

Hunderte oder gar tausende Airbus-Jets aus der Mittelstrecken-Familie A320 Neo müssen wegen Mängeln an den Triebwerken in den kommenden Monaten außerplanmäßig zur Wartung.

Hunderte oder gar tausende Airbus-Jets aus der Mittelstrecken-Familie A320 Neo müssen wegen Mängeln an den Triebwerken in den kommenden Monaten außerplanmäßig zur Wartung.

Voraussichtlich müsse ein beträchtlicher Teil der Antriebe vom Typ PW1100G-JM in den nächsten neun bis zwölf Monaten beschleunigt ausgebaut und inspiziert werden, teilte der Mutterkonzern des Triebwerksherstellers Pratt & Whitney, Raytheon Technologies, in East Hartford mit.

Rund 200 Triebwerke müssten schon bis Mitte September an die Reihe kommen. An dem Antrieb ist auch der Münchner Hersteller MTU beteiligt, bei dem etwa jedes dritte Exemplar des Antriebs endmontiert wird.

Raytheon begründete die nötigen Untersuchungen mit möglichen Problemen mit einem Metallpulver, das zur Beschichtung bestimmter Triebwerksteile verwendet wird. Die derzeit produzierten Antriebe seien davon nicht betroffen.

Das Triebwerk PW1100G-JM kommt etwa bei jedem zweiten Jet aus der A320-Neo-Familie zum Einsatz. Die andere Hälfte wird vom Leap-Triebwerk der Hersteller Safran und General Electric angetrieben.

Kein unmittelbares Sicherheitsproblem

Eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle sagte, das Problem sei kein unmittelbares Sicherheitsproblem und Pratt & Whitney untersuche noch, wie viele Triebwerke möglicherweise betroffen seien. Raytheon Technologies habe letzte Woche damit begonnen, seine Kunden über das Problem zu informieren, heißt es weiter.

Airbus teilte mit, dass keine Auswirkungen auf die A320-Neo-Auslieferungen zu erwarten seien. Der Flugzeugbauer werde weiterhin mit den Airlines zusammenarbeiten, um die Unterbrechung so gering wie möglich zu halten.

"Das Pulverproblem unterstreicht die extreme technische Entwicklung der Triebwerke der nächsten Generation, die mit unerwarteten Wartungsarbeiten einhergeht", so die Analysten von "Benchmark" in einer Mitteilung.

Rund 200 "beschleunigte Ausmusterungen" von Jets mit PW1100G-JM-Triebwerken werden bis Mitte September dieses Jahres notwendig sein, so Raytheon Technologies. "Das Unternehmen arbeitet daran, die betrieblichen Auswirkungen zu minimieren und seine Kunden zu unterstützen".

Der Münchner Pratt & Whitney-Partner MTU steuert zu den GTF-Triebwerken vom Typ PW1100G-JM etwa 15 Prozent bei. Sie sind das häufigste Triebwerk für das Airbus-Erfolgsmodell A320 Neo. Eine Sprecherin wollte sich zu den Auswirkungen auf MTU nicht äußern und verwies auf die kommende Veröffentlichung der Quartalszahlen.

Zuletzt hatte die in finanzielle Turbulenzen geratene indische Billigfluggesellschaft Go First Probleme mit den GTF-Triebwerken gemeldet. Sie hatte "fehlerhafte" Pratt & Whitney-Triebwerke dafür verantwortlich gemacht, dass die Hälfte ihrer 54 Airbus A320 Neo am Boden bleiben mussten. Dabei ging es um Probleme in heißem, staubigem Klima.