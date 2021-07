Maskenpflicht sorgt in USA für Ärger in Flugzeugen

In Deutschland akzeptieren Passagiere die Maskenpflicht. Das gilt auch für den Großteil der internationalen Fluggäste. Nur in den USA ist die Zahl der Konflikte rasant gestiegen und hat sich fast verdreißigfacht.

Maskenpflicht an Bord von Condor.

Die Maskenpflicht führt in Deutschland bei Flügen zu keiner Zunahme an Konflikten. Ein Sprecher der Lufthansa sagte airliners.de auf Anfrage: "Sicherlich taucht eine Maskenverweigerung auch bei uns an Bord auf, stellt indes keinen besonderen Schwerpunkt oder eine überproportionale Steigerung dar."

Nach einer von der International Air Transport Association (Iata) durchgeführten Passagierumfrage befürworten 83 Prozent der internationalen Fluggäste das Maskentragen an Bord von Flugzeugen. Die Umfrage untersuchte auch andere Faktoren wie das Vertrauen in Schutzmaßnahmen, Covid-bezogene Regeln und Anforderungen sowie die wahrgenommene Sauberkeit im Flugzeug.

Allerdings sprach sich mit 65 Prozent der Befragten die Mehrheit zugleich dafür aus, die Maskenpflicht so schnell wie möglich zu beenden. Befragt wurden 4.700 Passagiere, die seit Juni 2020 mindestens einmal geflogen sind.

Viele Konflikte in US-Flugzeugen

Anders sieht das Bild in den USA aus, denn US-Flugbehörde FAA verzeichnete in den ersten sechs Monaten dieses Jahres mehr als 3.000 Meldungen zu Auseinandersetzungen an Bord. Dabei seien laut FAA Strafen von insgesamt 560.000 Dollar verhängt worden.

Nach Angaben des TV-Senders CBS News lag die Zahl solcher Auseinandersetzungen vor der Pandemie bei lediglich 140. Als Grund für die meisten Konflikte wurde die Maskenpflicht bei Flügen angegeben. Passagiere in den USA müssen noch bis Mitte September im Flughafen und an Bord einen Mund-Nasen-Schutz tragen.