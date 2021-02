USA verfügt Maskenpflicht in Flugzeugen

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist in den USA eine landesweite Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln in Kraft getreten. An Bord von Flugzeugen - aber auch in Schiffen, Fähren, Zügen, U-Bahnen, Bussen, Taxis und ähnlichen Verkehrsmitteln - muss ab sofort ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, verfügte die Gesundheitsbehörde. Die Anordnung gilt auf unbestimmte Zeit.