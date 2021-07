Kurzmeldung Martin Roll wird neuer Flughafen-Geschäftsführer in Hannover

Martin Roll wird neuer kaufmännischer Geschäftsführer am Flughafen Hannover. Der ehemalige AHS-Chef soll die Arbeit in den nächsten Monaten aufnehmen, der genaue Zeitpunkt werde noch festgelegt, teilte der Flughafen mit. Der bisherige alleinige Geschäftsführer Raoul Hille werde sich wie langfristig geplant Ende 2022 nach dann 18 Jahren in den Ruhestand verabschieden.