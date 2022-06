Ab August 2022 wird Marriott erstmals am Flughafen Berlin Brandenburg mit einem Moxy-Hotel präsent sein, wie sich der Hotelwebseite entnehmen lässt. Das Hotel eröffnet allerdings nicht direkt am Flughafen, sondern ist Teil des Flughafenquartiers Gatelands in Rund zwei Kilometern Entfernung in der Kienberger Allee. Einen Flughafenshuttle wird das Hotel laut Webseite nicht anbieten.