Kurzmeldung Marc O’Polo eröffnet neuen Shop am Flughafen Köln/Bonn

Marc O’Polo eröffnet in Terminal 1 am Flughafen Köln/Bonn einen neuen Laden. Auf rund 200 Quadratmetern gibt es Mode, Accessoires und mehr. Wie der Flughafen mitteilt, schließt die Modemarke mit ihrem Angebot eine Lücke, die in der Pandemie entstanden ist.