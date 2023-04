Wie Marabu-Chef Paul Schwaiger im Gespräch mit Touristik Aktuell verrät, will die Condor-Schwester mit sieben Flugzeugen vom Typ Airbus A320/321 in diesem Sommer an den Start gehen. Der erste Flug soll Anfang Mai in Hamburg abheben. Im Netz bedient die estnische Airline dann von München und Hamburg aus vor allem Ziele am Mittelmeer.