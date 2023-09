Marabu fliegt auch in der Wintersaison für Condor

Marabu, der erst kürzlich gestartete Ferienflieger, sorgte während seiner ersten Sommersaison hauptsächlich aufgrund von Pannen, Streichungen und ständig wechselnden Flugplänen für Aufsehen. Trotzdem wird die Airline auch in der kommenden Wintersaison ihre große Schwester Condor unterstützen. Das berichtet "Touristik Aktuell".

Aufgrund von Kapazitätsengpässen wegen der laufenden Flottenerneuerung, wird Condor im Winterflugplan 2023/2024 erneut auf die Kapazitäten von Marabu zurückgreifen, heißt es seitens des Ferienfliegers.

Betroffen sind unter anderem Strecken ab Hamburg, München, Nürnberg und Stuttgart. Dies sei notwendig, um trotz des ehrgeizigen Zeitplans für die Flottenerneuerung einen stabilen Flugplan anzubieten.

Marabu hatte Ende August den Flugplan für den Winter veröffentlicht, relativ spät und in deutlich reduziertem Umfang. Die Airline konzentrierte sich auf wenige Ziele, um die Komplexität zu verringern und die operative Stabilität der Airline weiter zu verbessern, erklärte Geschäftsführer Axel Schefe. Er führt die Airline interimistisch nach dem Ausscheiden von Ex-Condor-Manager Paul Schwaiger.

Durch diese und andere Maßnahmen, für die eigens eine "Taskforce" eingerichtet wurde, konnte die Pünktlichkeit signifikant verbessert werden und es wird eine kontinuierliche Stabilität im Flugplan erwartet, heißt es weiter. Daher wurde kürzlich festgelegt, auf welche Marabu-Kapazitäten die Schwestergesellschaft im Winterflugplan genau zurückgreifen wird. Diese Entscheidung wurde später als üblich getroffen, um Flugplanänderungen zu vermeiden.

Marabu sorgte für viele Beschwerden und Kritik

Reisende und Partner wurden in den letzten Tagen proaktiv von Condor über die Änderungen informiert. Dafür wurden feste Prozesse in den Systemen der Fluggesellschaft hinterlegt.

Die Notwendigkeit für Condor, auf Flugkapazitäten von Marabu zurückzugreifen, ergibt sich aus der aktuellen Flottenerneuerung des Ferienfliegers. Seit Dezember 2022 wird die Langstreckenflotte ausgetauscht. Bisher hat die Fluggesellschaft die Hälfte der bestellten 18 Airbus A330 Neo erhalten, die die bisherige Boeing-767-Flotte ersetzen sollen. Nach Abschluss des Rollouts auf der Fernstrecke Anfang 2024 soll die Kurz- und Mittelstreckenflotte direkt im Anschluss modernisiert werden.

Aufgrund des Mangels an Maschinen und der weiter steigenden Nachfrage nach Flugreisen hatte Condor bereits im Sommer Wet-Lease-Partner beauftragt – einschließlich der Schwester Marabu.

Dies führte auf Seiten der Vertriebspartner, die in den letzten Monaten viel zusätzliche Arbeit durch den Newcomer hatten, wiederholt zu Kritik. Die negativen Medienberichte über Marabu, die in einer angeblichen Beschwerde eines Piloten beim Luftfahrtbundesamt wegen Sicherheitsrisiken gipfelten, führten dazu, dass Kunden sich weigerten, mit dieser Airline zu fliegen. Reiseveranstalter Dertour bot aus Kulanz in einigen Fällen sogar kostenlose Stornierungen an, da Kunden aufgrund fehlender Flugalternativen mit einer Klage drohten.