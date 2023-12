Mangelnder Blitzschutz: FAA warnt vor Explosionsgefahr bei Boeing 747

Explosionen möglich: FAA ordnet Überprüfung der Blitzschutzvorrichtungen bei allen Boeing 747 an. Circa 500 Flugzeuge sind weltweit betroffen, darunter auch Jumbos der Lufthansa.

Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) hat festgestellt, dass alle Varianten der Boeing 747 – von der 747-100 bis zur 747-8 – nur unzureichend gegen Blitzschlag geschützt sind. Dies betrifft sowohl die Passagier- als auch die Frachtversionen. In einer Anweisung hat die FAA jetzt alle Betreiber des Flugzeugs aufgefordert, die Blitzschutzeinrichtungen in den Treibstofftanks aller Boeing-747-Varianten zu überprüfen.

Die Anweisung erfolgte, nachdem Boeing mitgeteilt hatte, dass die Blitzschutzkomponenten in den Treibstoffsystemen dieser Flugzeuge schneller als erwartet versagen. Aufgrund dieser Warnung hat die FAA alle Betreiber der 747 darüber informiert, dass es sich um ein dringendes Sicherheitsproblem handelt, da alle Blitzschutzvorrichtungen des Treibstoffsystems nun Anzeichen einer Verschlechterung aufweisen.

In dem FAA-Dokument heißt es weiter: "Die Blitzschutzvorrichtungen des Treibstoffversorgungssystems könnten ausfallen, ohne (bei Routinekontrollen, HS) entdeckt zu werden". Besonders betroffen sind Flüge in Höhen zwischen 8000 und 12.000 Metern.

Explosionen nicht auszuschließen

Das Risiko betrifft Komponenten, die verhindern sollen, dass Funken aus den Treibstoffschläuchen in die Treibstofftanks der Boeing 747 gelangen. Technische Experten von Boeing haben bei Inspektionen festgestellt, dass die so genannten "Bonding Jumper", die sichere Wege für die Elektrizität schaffen sollen, übermäßig häufig ausfallen. Die Fehlfunktion dieser Bauteile könnte zu einem mangelnden Blitzschutz führen, der in Verbindung mit brennbaren Treibstoffdämpfen eine Explosion der Treibstofftanks zur Folge haben könnte. "Das kann nicht ausgeschlossen werden", warnt die FAA.

Die Lufttüchtigkeitsrichtlinie tritt am 15. Dezember in Kraft. Betreiber von Boeing-747-Flugzeugen haben dann 90 Tage Zeit, um ihre Passagierflugzeuge zu überprüfen, und 120 Tage für Frachtflugzeuge. Weitere Inspektionen müssen jährlich durchgeführt werden.

Fast 500 Boeing 747 noch im Einsatz oder auf Flughäfen eingemottet

Die Anweisung der FAA ist endgültig. Damit unterstreicht die Behörde die Dringlichkeit der Situation. Sie betrifft insgesamt 211 Boeing 747, die in den USA sowie Hunderte von Boeing-747-Varianten, die anderswo registriert sind.

Insgesamt sind weltweit 495 Boeing 747 in Betrieb oder eingelagert, wobei Atlas Air Worldwide Holdings und ihre Tochtergesellschaften, insbesondere Polar Air, mit 56 Flugzeugen, die größte Flotte betreiben. Weitere US-Fluggesellschaften mit großen Boeing-747-Flotten sind UPS (41), Kalitta Air (24) und National Airlines (8).

In Europa ist Cargolux einer der größten Betreiber von 747-Frachtflugzeugen. Die Lufthansa hingegen ist eine der größten Betreiber der verbliebenden Passagierflugzeugversionen.

Laut Datenbank von "CH-Aviation" verfügt die größte deutsche Fluggesellschaft aktuell über acht Boeing 747-400 sowie 17 Boeing 747-8.

Weiter östlich setzt Silk Way West Airlines auf Jumbo-Frachter, ebenso Cathay Pacific, die japanische ANA Cargo, Emirates Sky Cargo und Air China Cargo, um nur einige zu nennen.

Die jetzt angeordnete Inspektion betrifft auch die letzten beiden Jumbos, die vom Rahmenhersteller Boeing gebaut und ausgeliefert wurden: Zwei Boeing-747-8-Frachter, die im Februar 2022 an Atlas Air ausgeliefert wurden und im Rahmen eines ACMI-Vertrages vom Logistikriesen Kühne+Nagel betrieben werden.

Hinweis: Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner "Cargo Forwarder" erschienen.