Mangelnde Attraktivität: US-Airlines fehlen immer mehr Flugkapitäne

Wie neueste Statistiken zeigen, entscheiden sich immer mehr Piloten in den USA gegen die Beförderung zum Kapitän. Trotz attraktiver Verdienstmöglichkeiten und dem Prestige, hadern viele Piloten mit der schwierigen Work-Life-Balance. Nun gibt es Vorschläge die Attraktivität des Flugkapitäns zu erhöhen.

Die Attraktivität des Flugkapitänsberufs nimmt ab, wie eine aktuelle Statistik der Pilotengewerkschaft von American Airlines zeigt. Mehr als 7000 Piloten haben sich bei der US-Fluglinie gegen den höheren Rang entschieden Gleichzeitig hatte United Airlines Schwierigkeiten die Hälfte der offenen Kapitänsstellen zu besetzen.

Laut Jainita Hogervorst von "Aerviva Aviation Consultancy" gibt es viele Gründe für die sinkende Attraktivität des Flugkapitänsberufs. Die Beförderung zum Kapitän bringt zwar attraktive Verdienstmöglichkeiten und einen prestigeträchtigen Titel mit sich. Gleichzeitig aber auch Unsicherheiten wie ungewisse Flugpläne und plötzliche Einsätze, die zu einer geringeren Stabilität führen.

Darüber hinaus haben Piloten von United Airlines berichtet, dass viele auf eine Beförderung zum Junior-Kapitän verzichten, da sie den Verlust ihres Dienstalters und die damit verbundene Beeinträchtigung ihres Privatlebens befürchten.

Arbeitsvorschriften können Piloten dazu zwingen, Einsätze an ihren freien Tagen anzunehmen, und Flugpläne können willkürlich geändert oder verlängert werden. Das Dienstalter hat den Piloten traditionell eine gewisse Planungssicherheit gegeben, was sich jedoch durch Änderungen in den Aufgaben, Basen oder Flugzeugtypen ändern kann.

Unbefriedigende Work-Life-Balance als zentraler Faktor

Die sich wandelnde Work-Life-Balance-Landschaft und die gesellschaftliche Einstellung zur Karriere, beeinflussen auch die Berufswahl von Piloten. Laut Statista ist die Work-Life-Balance für 72 Prozent der Befragten ein zentraler Faktor bei der Jobwahl.

Die steigende Flugnachfrage stellt die Luftfahrtindustrie vor eine der drängendsten Herausforderungen – den Pilotenmangel.

Laut der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation werden bis 2026 mehr als 350.000 Piloten benötigt, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Einige US-Regionalfluggesellschaften haben ihre Flugpläne bereits um bis zu 20 Prozent gekürzt, was die entscheidende Rolle der Flugkapitäne betont.

Möglichkeiten für Nachwuchspiloten

Die globale Situation bietet jedoch auch neue Möglichkeiten für junge Piloten, die eine Kapitänslaufbahn anstreben. Berichte zeigen, dass Piloten mit weniger als einem halben Jahr Berufserfahrung bereits Kapitänspositionen auf großen Flugzeugen wie der Boeing 757 oder der Boeing 767 von Delta Air Lines anstreben.

Die Wiederbelebung der Kapitänsrolle liegt darin, den Fokus auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu legen. Die Pilotengewerkschaft bei United Airlines hat bereits 79 Verbesserungen der Lebensqualität vorgeschlagen. Darunter Maßnahmen, um Einsätze an freien Tagen zu verhindern und Anreize für Last-Minute-Einsätze zu schaffen.

Durch eine stärkere Fokussierung auf die Work-Life-Balance und psychische Gesundheit können Fluggesellschaften nicht nur die Rolle des Flugkapitäns neu beleben, sondern auch ihre Attraktivität für Piloten steigern.