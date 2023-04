Wie der Mangel an Neuteilen Nordamerikas Flugzeugteilegeschäft beeinflusst

Die Engpässe in den Lieferketten der Luftfahrtindustrie treiben Airlines und Flugzeugwerkstätten in Nordamerika dazu, gebrauchte und nicht-originale Teile zu kaufen, oder sogar alte Flugzeuge auszuschlachten. Einige Unternehmen können von dem Mangel sogar profitieren.

Auf dem Flugzeugfriedhof am Pinal Airpark in Arizona abgestellte, teilweise zerlegte Maschinen von Delta Air Lines und Air China.

Fluggesellschaften und Flugzeugwerkstätten in Nordamerika greifen zunehmend auf gebrauchte und Standardteile zurück, um ihre Flugzeuge am Laufen zu halten – ein Symptom der steigenden Kosten und Engpässe in der Lieferkette, die die Luft- und Raumfahrtindustrie plagen.

Die Alternativen zu den vom Originalhersteller produzierten Neuteilen müssen zertifiziert und als sicher eingestuft sein. Obwohl sie nur einen Bruchteil der geschätzten 35 Milliarden US-Dollar (rund 31,8 Milliarden Euro), die jährlich für Reparaturkomponenten ausgegeben werden, ausmachen, wächst der Umsatz, sagen Analysten und Führungskräfte.

Die nun wieder steigende Nachfrage sorgt bei den Zulieferern in der Luft- und Raumfahrtindustrie wegen der Lieferengpässe jedoch für Schwierigkeiten, neue Aufträge zu erfüllen. Höhere Kosten und ein Mangel an verfügbaren Neuteilen verzögern auch die Reparatur von Flugzeugen, was die Flugpreise in die Höhe treiben könnte.

Der Mangel an Neuteilen hat die Nachfrage nach Alternativen, die etwa 20 bis 40 Prozent weniger kosten, angekurbelt, so Analysten und Führungskräfte. Einige Hersteller von Markenteilen wie General Electric profitieren davon, da sie auch gebrauchte Teile verkaufen.

Gebrauchte statt neue Teile

Und auch für Flugzeughersteller sind gebrauchte Teile von Vorteil. Der Hersteller von Geschäftsflugzeugen Bombardier nutzt ein Abwrackunternehmen, um Teile für sein wachsendes "Aftermarket"-Geschäft, das Wartung und Reparaturen für Flugzeuge anbietet, zu gewinnen. Das Unternehmen konnte so Teile für ältere Flugzeugmodelle beschaffen, die auf dem aktuellen Markt schwer zu finden sind oder nicht mehr hergestellt werden, so ein Sprecher.

American Airlines teilt unterdessen mit, dass die Fluggesellschaft dabei geholfen hat, zertifizierte Teile zu entwickeln, die nicht vom Originalhersteller produziert wurden, um "erhöhte Kosten und andere Einschränkungen in der Lieferkette" zu mildern.

Nach Schätzungen des auf Luft- und Raumfahrt spezialisierten Beratungsunternehmens Naveo Consultancy gaben Unternehmen 2019 rund 35 Milliarden US-Dollar (rund 31,8 Milliarden Euro) für Materialien, für Reparaturen und Überholungen in der Luftfahrt aus, darunter fünf Milliarden US-Dollar (rund 4,5 Milliarden Euro) für gebrauchte Teile und 725 Millionen US-Dollar (rund 658 Millionen Euro) für Standardkomponenten.

Das Unternehmen lehnte es ab, Zahlen für die folgenden Jahre zu veröffentlichen, doch Analysten von Naveo und andere gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Alternativen zu neuen Teilen steigen wird.

Hohe Nachfrage nach nicht-originalen Teilen

Honeywell Aerospace Trading, das Gebrauchtteilgeschäft des US-Mischkonzerns, gehört zu den Unternehmen, die sich seit 2021 einer höheren Nachfrage erfreuen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Nachfrage sich mindestens bis zur ersten Hälfte des Jahres 2024 fortsetzen wird, da sich die Lieferkette wieder erholt, so Heath Patrick, Präsident für das Aftermarket-Segment in Amerika bei Honeywell Aerospace.

Der Markt für neue Standardteile mit einem Parts-Manufacturer-Approval-Stempel der FAA mag zwar klein sein – er macht nur zwei bis drei Prozent der Ausgaben für Materialien aus –, aber das Wachstum übertrifft die allgemeinen Markttrends, so Adam Guthorn, Geschäftsführer der Luft- und Raumfahrtberatung Alton.

Heico, ein großer unabhängiger Lieferant von neuen FAA-zugelassenen Teilen, die nicht vom Originalhersteller produziert werden, erwartet eine anhaltende Nachfrage, selbst wenn sich die Versorgungsengpässe verbessern, sagte Vizepräsident Patrick Markham.

"Das Wachstum wird in den nächsten Jahren stärker sein als vor der Pandemie", sagte er. Der Gewinn von Heico stieg im letzten Geschäftsjahr, das am 31. Oktober endete, um 16 Prozent auf einen Rekordwert von 351,7 Millionen US-Dollar (rund 319,3 Millionen Euro), was auf den boomenden Verkauf von Teilen mit dem PMA-Stempel zurückzuführen ist.

Unternehmen wie GE könnten einen Teil der Nachfrage an solche unabhängigen Unternehmen, die zertifizierte Komponenten mit gleicher Form und Funktion herstellen, verlieren, da sie im derzeitigen Umfeld billiger und einfacher zu beschaffen sind. So prognostiziert Abdol Moabery, CEO des in Florida ansässigen Unternehmens GA Telesis, das Triebwerke repariert und überholt. GE antwortet darauf, dass das Unternehmen seinen Kunden gebrauchtes Material, das die Kosten für Werkstattbesuche erheblich senken kann, zur Verfügung stellt.

Der Markt für zertifizierte, gebrauchte und Standardteile hat seine Grenzen. So sehen sich die Teilehersteller mit dem gleichen Arbeitskräftemangel konfrontiert, der alle Unternehmen trifft, so die Analysten.

Größere Unternehmen wie GE könnten Unternehmen wie Heico durchaus das Leben schwer machen, indem sie die Preise senken, wenn sie feststellen, dass die kleineren Firmen zu viel Marktanteil gewinnen, so Markham von Heico.

Das "Teardown"-Geschäft: Flugzeuge ausschlachten für mehr Teile

Der Preisanstieg für Ersatzteile könnte sich in diesem Jahr abschwächen, nachdem er 2022 zwischen einem hohen einstelligen und einem niedrigen zweistelligen Prozentsatz lag, auch wenn die Kosten über dem Niveau vor der Corona-Pandemie liegen, so Alex Youngs, ein leitender Angestellter der Reparaturabteilung von Standardaero der privaten Beteiligungsgesellschaft Carlyle Group.

Die Unternehmen versuchen, auf jede erdenkliche Weise Teile zu finden, was die Nachfrage antreibt, Flugzeuge auszuschlachten.

Bombardier, dessen "Teardown"-Geschäft ein Teil seines margenstärkeren Aftermarket-Segments ist, hat nach eigenen Angaben wichtige Teile wie Triebwerke aus elf älteren, kundeneigenen Geschäftsflugzeugen übernommen, die im Rahmen einer bisher nicht gemeldeten Vereinbarung aus dem Jahr 2018 ausgeschlachtet wurden.

Flugzeugfriedhof in den USA © AirTeamImages.com

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2010/12/various_75d4baa57e59065c39677386451f2207__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com"} }

Das "Teardown"-Geschäft trägt dazu bei, dass Bombardier bis 2025 einen Umsatz von zwei Milliarden US-Dollar (rund 1,8 Milliarden Euro) auf dem Ersatzteilmarkt anstrebt, gegenüber 1,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,4 Milliarden Euro) im Jahr 2022.

Um die Nachfrage nach Privatflugzeugen zu befriedigen, kauft das in Chicago ansässige Unternehmen Jet Support Services (JSSI), ein unabhängiger Anbieter von Wartungs- und Finanzdienstleistungen, nach eigenen Angaben mehr Flugzeuge, um sie für Ersatzteile auszunehmen.

JSSI, das über eine Software zur Verfolgung der Wartung von über 3500 Flugzeugen verfügt, gab an, dass 60 Prozent der Teile in diesen Flugzeugen im Jahr 2022 neu wären, gegenüber 67 Prozent im Jahr 2019.

Lange Bearbeitungszeiten und ein endlicher Vorrat an alten Flugzeugen

Die Kosten sind nicht das einzige Problem. Moabery hat festgestellt, dass sich die Bearbeitungszeit für bestimmte Reparaturaufträge ungefähr verdoppelt hat, weil es länger dauert, reparierte Komponenten von großen Zulieferern zurückzubekommen.

"Früher konnten wir ein Triebwerk in weniger als 60 Tagen fertigstellen", sagte er. "Heute können wir froh sein, wenn wir ein Triebwerk in weniger als 100 Tagen liefern können.

Hinzu kommt, dass der Vorrat an alten Flugzeugen endlich ist. Laut Naveo werden im Jahr 2022 weltweit nur 428 Flugzeuge als ausgemustert gelten, der niedrigste Stand seit 2007. GE rechnet mit 400 bis 500 ausgemusterten Flugzeugen im Jahr 2025.

Letztendlich können die Alternativen zu neuen Teilen Erleichterung bringen, aber eine überlastete Lieferkette muss behoben werden, sagte Benjamin Hockenberg, Präsident von JSSI Parts & Leasing.

"Bestimmte Modelle, bestimmte Situationen, [gebrauchte Teile] werden die Lücke füllen, aber ich denke, wir müssen auch eine reparierte Lieferkette haben", sagte Hockenberg.