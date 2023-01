Kurzmeldung Mangel an Dienstuniformen bei Lufthansa verärgert fliegendes Personal

Ein Mangel an neuen Dienstuniformen sorgt einem Artikel der "Wirtschaftswoche" zufolge derzeit für Frustration und Ärger beim fliegenden Personal der Lufthansa. Piloten und Flugbegleiter flögen mit heruntergekommener Arbeitskleidung, da die Airline ihnen keine neuen Uniformen liefere. Lufthansa führt die Engpässe auf Corona und kriegsbedingte Einschränkungen in den Produktionsstätten und Lieferketten in der gesamten Textilindustrie zurück.