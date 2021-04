Mallorca-Flüge bringen kaum Aufschwung der Passagierzahlen im März

Die Flughäfen in Deutschland sind auch im März nicht aus der Corona-Flaute herausgekommen. In dem Monat nutzten nur 1,97 Millionen Passagiere einen Airport, wie der Flughafenverband ADV am Donnerstag in Berlin berichtete.

Das waren 89,7 Prozent weniger als im März des Vorkrisenjahres 2019 und auch immer noch 72,5 Prozent weniger als im März 2020, in dessen Verlauf es erstmals zu größeren Verkehrseinschränkungen in Folge der Corona-Pandemie gekommen war.

An den äußerst schwachen Quartalszahlen (minus 90 Prozent Passagiere zum Vergleichszeitraum 2019) änderten auch die kurzfristig ins Programm genommenen Mallorca-Flüge vieler Airlines zu Ostern nur sehr wenig.

Punkt-zu-Punkt-Verkehr schwach

Insgesamt bleibe das Angebot in den Punkt-zu-Punkt-Verkehren sehr verhalten, berichtete der Verband in seiner Statistik. Davon profitierten Netzwerk-Airlines wie die Lufthansa, die insbesondere über ihr Drehkreuz Frankfurt ein Rumpfangebot sichert.

Passagierzahlen während Corona und im Jahresvergleich KW 2019 2020 2021 1 509053 2 3386446 3419270 379921 3 3428605 3373029 319049 4 3520583 3419750 318890 5 3586855 3504258 309273 6 3722868 3442378 312490 7 3925046 3584486 331778 8 4062985 3869477 349573 9 4165236 3674885 387963 10 4157264 3037660 379579 11 4436412 2400185 414243 12 4314992 904323 525135 13 4374110 203300 577130 14 4677718 96646 595087 15 5028805 68261 16 4835650 55576 17 5069053 69224 18 4837288 73049 19 4971308 84557 20 5032714 98314 21 5200744 116058 22 5106103 133956 23 5393457 201375 24 5417752 226833 25 5421807 408846 26 5688757 494873 27 5476269 808446 28 5544302 965241 29 5605714 1153192 30 5615057 1235438 31 5654786 1342876 32 5537911 1412983 33 5445087 1369829 34 5463913 1278130 35 5471826 1215378 36 5544104 1174612 37 5592602 1118729 38 5669120 1082711 39 5754683 1051354 40 5585687 1047993 41 5596185 1012228 42 5442648 940454 43 5147257 817157 44 4460164 632316 45 4018413 479447 46 4125174 360192 47 4015526 345030 48 3976094 340050 49 3924092 372155 50 3971576 418738 51 4067863 611793 52 3376884 464402 53 3644392 443194 Wöchentliche Passagierzahlen an deutschen Flughäfen im Jahresvergleich (2019 - 2021). Quelle: ADV

Die Zahl der Flugbewegungen ging im Quartal an sämtlichen beobachteten Flughäfen schwächer zurück als die Passagierzahl, und zwar um 65,8 Prozent im Vergleich zum Jahresbeginn 2019. Das lag an schwächer ausgelasteten Passagier-Jets und zusätzlichen Frachtflügen. Die Menge der ein- und ausgeladenen Fracht einschließlich der Luftpost lag im ersten Quartal mit 1,27 Millionen Tonnen 7,6 Prozent über dem Vorkrisenniveau.