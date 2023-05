Malaysian Aviation Group kauft 230.000 Tonnen SAF

Die Malaysian Aviation Group (MAG) hat mit Petronas Dagangan eine Vereinbarung über die Abnahme von nachhaltigem Flugtreibstoff (SAF) unterzeichnet. Petronas soll ab 2027 mehr als 230.000 Tonnen SAF an die Airlines der MAG liefern.

Der Vertrag sei Teil der Bemühungen, grünen Treibstoff in Malaysia in kommerziellem Maßstab zu entwickeln, teilten die beiden Unternehmen am Freitag mit.

Petronas Dagangan wird mehr als 230.000 Tonnen SAF an die Fluggesellschaften von MAG – die nationale Fluggesellschaft Malaysia Airlines sowie Firefly und Maswings – liefern. Die erste Lieferung wird ab 2027 am Kuala Lumpur International Airport erwartet, so die beiden Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung.

"Unser Ziel ist es, das SAF ab 2027 schrittweise auf ausgewählten Linienflügen einzuführen", sagte Philip See, Chief Sustainability Officer von MAG. Hergestellt werden soll der SAF in der Co-Fertigungsanlage von Petronas in Malakka.