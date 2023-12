Maeve stampft Elektroflieger ein – und will Hybrid-Flugzeug in Deutschland entwickeln

Maeve Aerospace verabschiedet sich vom bisherigen Projekt eines rein elektrisch angetriebenen Turboprop-Flugzeugs und arbeitet nun an einem hybrid-elektrischen Flugzeug mit deutlich mehr Reichweite und Sitzplätzen. Gleichzeitig plant das Unternehmen, einen Standort in Oberbayern zu eröffnen.

Der niederländische Flugzeugentwickler Maeve Aerospace hat verkündet, einen neuen Standort am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen in Deutschland eröffnen zu wollen. In Oberbayern will das Unternehmen ein neues Hybrid-Flugzeug entwickeln.

Bislang arbeitete das Unternehmen an der Entwicklung des vollelektrischen Regionalflugzeugs "Maeve 01". Nun hat Maeve Aerospace jedoch ein neues Projekt vorgestellt: Anstatt das 44-sitzige Elektro-Regionalflugzeug weiterzuverfolgen, wird sich nun voll und ganz auf die Entwicklung der hybrid-elektrisch angetriebenen "Maeve M80" konzentriert. Maeve Aerospace stellt somit die Entwicklung eines rein elektrisch angetriebenen Flugzeugs komplett ein.

Die "Maeve M80" soll eine Reichweite von 800 nautischen Meilen (1482 Kilometern) haben und gut 40 Prozent weniger Kerosin verbrauchen als vergleichbare Flugzeuge. Die "Maeve 01" wurde mit einer Reichweite von 250 nautischen Meilen (463 Kilometer) angegeben. Die M80 soll mit 80 Sitzplätzen für deutlich mehr Passagiere ausgelegt sein, als das bisher verfolgte Projekt.

Kombination aus Jet und Turboprop

Das Besondere an der "Maeve M80" ist laut Hersteller die Kombination aus der Leistung eines Jets und der Effizienz eines Turboprop-Flugzeugs. Dies soll durch ein neu entwickeltes hybrid-elektrisches Antriebssystem ermöglicht werden. Der geplante Indienststellungstermin ist für das Jahr 2031 angesetzt, also in gut zehn Jahren.

Martin Nüßeler, Chief Technical Officer von Maeve Aerospace, betont in einer Mitteilung die Einzigartigkeit des Projekts: "Meines Wissens gibt es derzeit keine Alternative in der Entwicklung, die ebenso nachhaltig und kosteneffizient ist und die betrieblichen Anforderungen von Fluggesellschaften und Flughäfen erfüllt. Wenn es sie gäbe, würde ich sie begrüßen, denn wir brauchen mehr von diesen realistischen Lösungen, um nachhaltig zu werden."

Laut Süddeutscher Zeitung hatte der ehemalige Airbus-Manager Nüßeler bei Maeve durchgesetzt, auf eine "realistische Lösung" zu setzen. Ein neues Flugzeug müsse größer sein und weiter fliegen können, als das vollelektriosche Konzept bislang vorgesehen hatte. Nüßeler zufolge ist die neue Maschine rund 20 Prozent sparsamer als heutige Turboprops.

Auf der Paris Airshow im vergangenen Juni hatte Mave Aerospace mit Air Napier bereits eine erste Kundin für die "Maeve 01" präsentiert. Die neuseeländische Regionalairline hatte einen Vorvertrag über 35 des ursprünglich geplanten Flugzeugs unterzeichnet. Zudem zeigte Lucy Aviation an zehn Maschinen Interesse. Was nun aus dem Air-Napier-Vorvertrag und der Interessensbekundung seitens Lucy Aviation wird, ist bisher nicht bekannt.