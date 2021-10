Nach Mängeln an Boeing 787: Airbus gibt Entwarnung

Nachdem an der Boeing 787 Mängel an Titanbauteilen der Firma MPS festgestellt worden sind, gibt Airbus nun Entwarnung. Der europäische Flugzeugbauer habe keine Bauteile von MPS in seinen Maschinen eingesetzt.

Nach neuen Bauteilmängeln bei Boeings Langstreckenjet 787 Dreamliner gibt der europäische Rivale Airbus für seine Maschinen Entwarnung. Zwar habe Airbus wie sein US-Konkurrent Produkte von dem italienischen Hersteller MPS bezogen, teilte ein Sprecher am Freitagabend in Toulouse mit. Dabei handle es sich aber lediglich um Oberflächentechnik für Aluminiumteile und nicht um Titanteile wie bei Boeing. Zuvor hatte bereits der italienische Zulieferer Leonardo mitgeteilt, keine Titanteile von MPS an Airbus geliefert zu haben.

Leonardo fertigt Flugzeugteile für die beiden großen Flugzeughersteller. Boeing hatte am Donnerstag Mängel an Titanbauteilen des Dreamliners eingeräumt, die Leonardo nach eigenen Angaben von MPS bezogen hat.

Dem "Wall Street Journal" zufolge wurden die Teile schwächer gefertigt als vorgesehen. Boeing habe sie bei zwei noch nicht ausgelieferten Maschinen bereits ausgetauscht, schrieb die Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf informierte Personen. Leonardo bezieht nach eigenen Angaben inzwischen keine Teile mehr von MPS. Der Kurs der Leonardo-Aktie war nach den Nachrichten vom Donnerstag um sieben Prozent abgesackt. Am Freitag ging das Papier mit einem Plus von knapp einem Prozent aus dem Handel.

Laut Boeings Angaben vom Donnerstag gibt es nach bisherigen Erkenntnissen keine Sicherheitsbedenken bei den derzeit fliegenden Dreamliner-Jets. Man werde mögliche Nachbesserungen bei der 787-Flotte mit der US-Luftfahrtbehörde FAA abstimmen, hieß es.