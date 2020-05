Luxair startet Ende Mai in München, Hamburg und Saarbrücken

Luxair will vom 29. Mai an wieder abheben. Zunächst werden vom Flughafen Findel in Luxemburg fünf Flugziele angeboten: München, Hamburg via Saarbrücken, Porto, Lissabon und Stockholm, wie Luxair ankündigt. Das Flugnetz solle in der nächsten Zeit weiter ausgedehnt werden.