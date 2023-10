Luxair bestellt vier Embraer E195-E2 mit Optionen für weitere

Der brasilianische Flugzeughersteller Embraer hat bekannt gegeben, dass die luxemburgische Fluggesellschaft Luxair vier Flugzeuge des Typs E195-E2 fest bestellt und sich Lieferpositionen für fünf weitere Flugzeuge gesichert hat.

Dies schließe zwei Optionen und drei Kaufrechte für weitere Flugzeuge ein, teilte Embraer in einer Erklärung mit und fügte hinzu, dass das erste Flugzeug im vierten Quartal 2025 ausgeliefert werden soll.

Für Luxair, die derzeit ausschließlich Boeing 737-Jets und De Havilland-Turboprop-Flugzeuge einsetzt, stellt dieser Schritt eine bedeutende Flottenveränderung dar. In der Vergangenheit hatte Luxair die älteren Embraer-Flugzeuge ERJ-145 und ERJ-120 eingesetzt.

"Die E195-E2 passt perfekt zu Luxair und unseren Passagieren", sagte Gilles Feith, Vorstandsvorsitzender der Fluggesellschaft. Er fügte hinzu, dass das Flugzeug "die Flexibilität bietet, die wir in unserem Netzwerk benötigen".

Analysten blick positiv auf Auftragsbestand

Die Unternehmen gaben keine Preisdetails bekannt, aber Analysten von JPMorgan schätzten den Auftragswert für Luxair auf rund 340 Millionen US-Dollar (rund 320 Millionen Euro) ohne Optionen und prognostizierten einen Auftragsbestand für Embraer von 18,6 Milliarden US-Dollar.

"Wir betrachten die heutige Ankündigung als positiv für Embraer, da der Auftragsbestand des Unternehmens weiter wächst und sich das Book-to-Bill-Verhältnis dem Wert von 1,0x nähert, was die kommerziellen Bedenken hinsichtlich der E2-Nachfrage verringert", schrieben die Analysten in einer Mitteilung an ihre Kunden.

Der nach Airbus und Boeing drittgrößte Flugzeughersteller der Welt ist zuversichtlich, seine Prognose für die Auslieferungen von Flugzeugen im aktuellen Jahr zu erreichen. Diese soll um etwa ein Viertel steigen und das Unternehmen erwartet, dieses Tempo im nächsten Jahr beibehalten zu können.