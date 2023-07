Luftverkehrswachstum setzt sich fort: Iata veröffentlicht Daten für Mai

Passagiere am Flughafen Mallorca.

Die Iata hat die Verkehrszahlen für den Monat Mai veröffentlicht. Der Gesamtverkehr hat demnach im Vergleich zum Vorjahresmonat um 39,1 Prozent zugelegt. Weltweit liegt der Verkehr nun bei 96,1 Prozent des Vorkrisenniveaus aus dem Mai 2019.

Angeführt wurde das Wachstum erneut von den Fluggesellschaften in der Region Asien-Pazifik mit einem Plus von 156 Prozent. In Europa lag das Wachstum bei 19,8 Prozent.

Der Domestic-Verkehr stieg im Mai um 36,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Angebot lag damit im Mai um 5,3 Prozent über dem Vorkrisenniveau. Dies ist der zweite Monat in Folge, in dem der Inlandsverkehr das Vorkrisenniveau überschritten hat.

Die internationalen Passagierkilometer erreichten 90,8 Prozent des Niveaus von Mai 2019, wobei Fluggesellschaften im Nahen Osten und Nordamerika das Vorkrisenniveau bereits wieder überschritten.