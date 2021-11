Luftverkehrsbranche verliert laut Umfrage viele Beschäftigte

Gepäckverladung am Frankfurter Flughafen.

Die Luftverkehrsbranche hat besonders bei den Bodenverkehrsdienstleistern an Personal verloren. Das geht aus einer Umfrage hervor, die nun von der Gewerkschaft Verdi zitiert wird. Demnach hatten im Sommer 2021 bereits 16 Prozent der Beschäftigten den Luftverkehr seit Beginn der Pandemie verlassen. Bei den Bodenverkehrsdienstleistern waren es 44 Prozent der Beschäftigten.

Verdi fordert als Gegenmaßnahme, eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes mit der entsprechenden Erhöhung zu verknüpfen. "Eine Verlängerung des Zeitraums zum Bezug von Kurzarbeitergeld ist begrüßenswert, sie muss jedoch mit einer Erhöhung des Kurzarbeitergeldes einhergehen", sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle.

Stundenlange Wartezeiten

Die auf Betreiben der Gewerkschaft erreichte Erhöhung des Kurzarbeitergeldes nach vier Monaten Bezug auf 70 beziehungsweise auf 77 Prozent (bei Kindern) sowie nach sieben Monaten Bezug auf 80 bzw. 87 Prozent des letzten Nettoentgeltes sei im aktuellen Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Verlängerung des Kurzarbeitergeldes bis Ende März 2022 ist dies jedoch nicht mehr vorgesehen.

Damit würde das erhöhte Kurzarbeitergeld zum 31. Dezember 2021 auslaufen und ab dem 1. Januar 2022 wieder der vorgegebene Regelsatz von 60 bzw. 67 Prozent des letzten Nettoentgeltes gelten. "Beschäftigte, die über den Jahreswechsel hinaus in Kurzarbeit verbleiben, würden so ein Viertel ihres Kurzarbeitergeldes verlieren. Für die Beschäftigten wäre das eine Katastrophe", kritisiert Behle. Sie befürchtet, dass viele Beschäftigte nun in existenzielle Nöte geraten würden und sich daher außerhalb des Luftverkehrs nach einer Arbeit umsehen könnten.

Der bereits erfolgte Arbeitsplatzabbau in der Luftfahrtbranche hat in vielen Bereichen zu Problemen geführt. Besonders die Sicherheitskontrollen und das Be- und Entladen von Gepäck führte bei Passagieren zu mitunter stundenlangen Wartezeiten.