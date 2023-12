Luftverkehrsbranche kritisiert geplante Erhöhung der Ticketsteuer

Die Luftfahrtbranche in Deutschland kritisiert das Vorgehen der Bundesregierung erneut. Nachdem die Kerosinsteuer bereits wieder vom Tisch ist, soll nun die Luftverkehrsabgabe erhöht werden. Easyjet-Deutschlandchef Stephan Erler macht derweil eigene Vorschläge für eine Versteuerung.

Die Luftverkehrsbranche hat Pläne der Bundesregierung für eine höhere Ticketsteuer auf Passagierflügen kritisiert. "Schon heute ist im europäischen Vergleich die Belastung des Luftverkehrs mit Steuern und Abgaben in Deutschland mit Abstand am höchsten", sagte eine Sprecherin des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) der Deutschen Presse-Agentur.

"Erneute Erhöhungen werden Produktion in Deutschland kosten, Ertragssteuern und Wertschöpfung schmälern, Verlagerungen zu anderen Drehkreuzen bewirken und die Luftverkehrsanbindung wichtiger Wirtschaftsregionen in Deutschland erheblich verschlechtern."

Die Bundesregierung will wegen der Haushaltskrise die Ticketsteuer auf Passagierflüge anheben. Dies betrifft sämtliche Passagierflüge, die von deutschen Flughäfen abheben. Pläne für eine Kerosinsteuer im inländischen Flugverkehr sind damit wieder vom Tisch.

Stattdessen soll die Luftverkehrsabgabe jährlich so angepasst werden, dass sie zusätzliche Einnahmen in Höhe der Privilegierung bei der Energiebesteuerung von Kerosin im nationalen Luftverkehr generiert. Zudem sollen Mehreinnahmen bei der Luftverkehrsabgabe erzielt werden, indem der sogenannte Absenkungsmechanismus abgeschafft wird.

Die 2011 von der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung zur Etatsanierung eingeführte Ticketsteuer bringt bisher Einnahmen von rund einer Milliarde Euro im Jahr ein. Zahlen müssen die nach Flugstrecke gestaffelten Aufschläge die Fluggesellschaften. Sie können diese an die Passagiere weitergeben.

Easyjet kritisiert Vorgaben der Bundesregierung

Stephan Erler, Country Manager von Easyjet in der Region Deutschland und Schweiz, kritisierte das Vorgehen der Bundesregierung auf Linkedin: "Nur zwölf Tage vor Beginn des neuen Jahres ist noch immer nicht verbindlich geregelt, wie und in welchem Maße im kommenden Jahr Steuern, Abgaben und Gebühren für Reisen ab deutschen Flughäfen anfallen". Gleichzeitig sei die juristische sowie haushaltspolitische Brisanz spätestens seit der Anhörung am Bundesverfassungsgericht vom 21. Juni bekannt gewesen.

Nach Ansicht von Easyjet und Erler würde eine Erhöhung der Luftverkehrsabgabe nicht dazu führen, den CO2-Ausstoß im Flugverkehr zu reduzieren. Deshalb legt die britische Billigfluggesellschaft eigene Vorschläge vor.

"Wenn also eine umweltpolitische Lenkungswirkung entfaltet werden soll: a) Warum nicht wirklich jeden Flug statt nur einzelne Passagiere besteuern? b) Warum nicht ein bereits bestehendes Mittel für den rein innerdeutschen Flugverkehr nutzen – das Umsatzsteuergesetz bietet Möglichkeiten, mehr nationalen Verkehr direkt und indirekt auf die Schiene zu bekommen", so Erler auf Linkedin.