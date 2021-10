Wie der Luftverkehr im Kampf gegen die Klimakrise noch die Kurve kriegt

Auf der Uno-Klimakonferenz in Glasgow geht es um die Zukunft der Menschheit. 30.000 Teilnehmer werden erwartet, die mit Bahn, Bussen, Autos oder Flugzeugen anreisen. Viele fragen sich, wie man die noch die Kurve bei der Klimakrise hinbekommt. Wenn die Treibhausgase schnell sinken sollen, müsste die Kohle-, Öl- und Gasverbrennung schnell vor dem Aus stehen.

Auch der Luftverkehr könnte in seiner jetzigen Form nicht mehr betrieben werden, denn 2,5 bis drei Prozent der CO2-Emissionen gehen auf seine Kappe. Hinzu kommen laut dem Zentrum für Deutsche Luft- und Raumfahrt noch einmal mindestens 2,5 Prozent an Treibhauseffekten durch die von den Flugzeugen gebildeten Kondensstreifen.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat vor der Eröffnung der Konferenz ein paradox scheinendes Vorhaben publik gemacht. Sowohl Fluggesellschaften als auch Geschäftsreisende sollen unterstützt werden, indem für Domestic-Verbindungen die Abgaben gesenkt werden. "Derzeit zahlen die Menschen mehr für Hin- und Rückflüge zwischen den vier Landesteilen als für Heimflüge aus dem Ausland", zitiert die Deutsche Presseagentur den britischen Finanzminister Rishi Sunak.

Damit dürfte er vor allem Klimaschützer provozieren, aber auch die Politiker anderer Länder. Immer wieder fordern Umweltorganisationen, auf Kurzstreckenflüge ganz zu verzichten, um zumindest an dieser Stelle Kohlendioxid einzusparen. So ließen sich Routen bis zu 600 Kilometer Länge durch die Bahn ersetzen, argumentieren sie.

"Technisch leicht zu lösen"

Etwa jeder dritte europäische Kurzstreckenflug lässt sich schon heute durch eine Bahnfahrt ersetzen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Umweltorganisation Greenpeace. Auch in Deutschland lässt sich laut Greenpeace schon heute jeder dritte hier startende oder landende Flug durch eine klimaschonende Zugfahrt von unter sechs Stunden ersetzen. Solche besonders klimaschädlichen Flugrouten zu streichen, spare abzüglich der Emissionen des steigenden Zugverkehrs etwa 1,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr.

Dagegen weisen Kritiker auf die Gründe hin, warum die Bahn eben aus mehreren Gründen auf kürzeren Distanzen für Reisende oft nicht die erste Wahl ist. Sei es wegen der Taktung der Züge, die im Vergleich zum Flug erheblich längere Reisedauer sowie auch Aspekte des Klimaschutzes selbst. Denn die Einsparung von 1,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr berücksichtige nicht, ob die Leute nicht statt der Bahn den eigenen Diesel nutzen würden.

Im Jahr 2015 hatte man sich in Paris auf ein Klimaabkommen geeignet, nach dem die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad gehalten werden sollte. Ob dies nur sechs Jahre noch realistisch ist, bleibt umstritten.

Unterschiedliche Meinungen gibt es auch darüber, wie schnell die Maßnahmen umgesetzt werden sollten. Die aktuellen Entwicklungen der ökologischen Systeme sprächen dagegen, optimistisch sein zu können, erklärte die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer in einem Interview der Wochenzeitung "Die Zeit". Regierungen würden nur mit beispiellosen Druck zum Handeln gezwungen, erklärte sie darin. Die Erneuerbaren Energien seien seit 20 Jahren auf dem Markt, man habe sie politisch blockiert, obwohl sie kostengünstiger als andere Energien seien, betonte sie.

Ihr Gesprächspartner, der Nobelpreisträger und Klimaexperte Klaus Hasselmann, erklärte hingegen, er sei zuversichtlich in Bezug auf die Lösung des Klimaproblems. "Ich bin optimistisch, dass wir die Probleme lösen werden", sagte er der "Zeit". "Wir müssen doch nur von fossilen auf regenerative Energien umsteigen, von Öl, Kohle und Gas auf Sonnen-, Windenergie und Wasserstoff. Technisch ist das recht leicht."

Doch was bedeutet das etwas für die Luftverkehrsbranche?

Deutschland hat sich zum Klimaschutz im Luftverkehr zuletzt ehrgeizigere Ziele gesetzt. Anfang Februar dieses Jahres beschloss die Bundesregierung, den Anteil erneuerbarer Energien im Verkehrssektor bis zum Jahr 2030 auf 28 Prozent anzuheben. Das hat auch für den Luftverkehr Folgen. Die Quote für nachhaltiges Kerosin aus PTL, das mithilfe von grünem Strom aus CO2 und Wasserstoff gewonnen wird, soll im Jahr 2026 auf 0,5 Prozent steigen, zwei Jahre später soll sie bei einem Prozent liegen und 2030 bereits bei zwei Prozent.

Die internationale Luftverkehrswirtschaft hat sich in der Icao-Roadmap dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2050 die CO2-Emissionen der Branche im Vergleich zum Jahr 2005 um die Hälfte zu reduzieren. Zur Erreichung des Ziels sollen Zukunftstechnologien, welche etwa die Verwendung von Wasserstoff erlauben, entwickelt werden. Doch bislang ist nicht absehbar, ob, ab wann und wie Wasserstoff dem weltweiten Luftverkehr zur Verfügung stehen kann.

Keine goldene Lösung

Die Idee hinter dem nachhaltigen Kraftstoff, kurz SAF (Sustainable Aviation Fuel), ist einfach: Zwar stoßen auch Flugzeuge, die mit SAF fliegen, Kohlendioxid aus. Anders als beim Verbrennen von Kerosin aus fossilen Quellen erhöht die Verbrennung von SAF den CO2-Gehalt in der Atmosphäre aber nicht, denn es wurde im Produktionsprozess aus anderen Quellen gebunden. Wichtig ist dabei nur, dass bei der Herstellung ebenfalls auf die Nachhaltigkeit geachtet wird.

"Aufgrund der hohen Eigenbedarfe der potenziellen Exportländer sind vor dem Jahr 2030 noch keine nennenswerten Importmöglichkeiten für Erneuerbare oder und daraus produzierte PtX-Produkte in Sicht", erklärten die Klima-Allianz Deutschland und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

"Es gibt auch noch keine goldene Lösung", sagte Dr. Arne Roth vom Fraunhofer-Institut gegenüber airliners.de. Technisch würden schon viele Verfahren möglich sein, betonte er. "Aber wenn wir jetzt Richtung Luftfahrt gucken, dann ist die eigentlich größte Hürde gar nicht unbedingt technischer Natur." Es sei eine ökonomische Frage und eine Frage des politischen Willens. "Die Verfügbarkeit der Rohstoffe ist auch eine große Frage", sagte Roth. "Wir reden von 200 bis 300 Millionen Tonnen pro Jahr, nur jetzt gerade in der Coronakrise nicht, aber der Verbrauch wird wieder in dieser Größenordnung sein. Das heißt, wir reden von einem Sektor mit sehr großem Kraftstoff-Bedarf. Da muss man natürlich auch die erneuerbaren Rohstoffe bereitstellen. Das wird nicht nun über Biomasse funktionieren, sondern wir brauchen auch nicht-biogene Ansätze. Andere Pfade, die etwa auf Strom aufbauen wie das Power-to-X-Verfahren", so Roth.

"Die Branche kann nicht von Null auf 100 umstellen", sagt Melanie Form, Leiterin der Geschäftsstelle von Aireg (Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany) im Gespräch mit airliners.de. Das gilt aber nicht nur für den Luftverkehr, auch die Automobilbranche hat gezeigt, dass Innovationssprünge nicht über Nacht kommen." Klar sei, dass der öffentliche Druck wachse, und auch der politische. "Einen Königsweg gibt es nicht."

Verfahren noch nicht so weit

Daher werde es noch Jahre dauern, bis ein Umstieg auf klimafreundliches Fliegen möglich sei. Alle Verfahren seien technologisch zwar machbar. Es fehlt im Fall einer PTL-Produktion in Deutschland an einem klimafreundlichen Strommix. Und bei der Variante, Kerosin aus einem Sun-To-Liquid-Verfahren zu produzieren seien die Reaktoren noch nicht weit genug für eine Produktion in industriellem Maßstab, betonen Experten.

Diskutiert werden daher staatliche Subventionen. So könnte beispielsweise die Luftverkehrsteuer für die Luftfahrt-Umweltforschung umgewidmet werden, so die Idee. Oder Flüge mit SAF von der Steuer befreit. Dass man die Hilfe der Politik benötige, hatte der BDL schon zuvor kundgetan. Man benötige eine industriepolitische Initiative auf europäischer Ebene, um die Produktionsanlagen aufzubauen, forderte der Verband. Die Branche wolle ihre Flugzeugflotte modernisieren, um weniger Kraftstoffe zu verbrauchen und effizienter zu fliegen. Dennoch müsse der grüne Kraftstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen in den Markt gebracht werden.