Unter anderem im Luftverkehr: Justizministerium plant Bürokratie-Entlastungen

Bürger und Unternehmen sollen sich nach dem Willen der Bundesregierung weniger mit bürokratischen Auflagen herumschlagen müssen. Eckpunkte für ein entsprechendes Gesetz beschloss das Kabinett am Mittwoch bei seiner Klausur im brandenburgischen Meseberg.

Reisende sollen Fluggesellschaften künftig erlauben können, die Daten im Chip des Reisepasses auszulesen. Das soll Kontrollen beschleunigen.

Auch an anderen Stellen im Tourismus soll es Erleichterungen geben. Für Gäste mit deutscher Staatsangehörigkeit sollen Hotels keinen Meldeschein mehr vorweisen müssen.

Erleichterungen soll es auch in anderen Bereichen geben, etwa am Arbeitsplatz, bei den Aufbewahrungspflichten von Dokumenten und bei den Lebensmittelgesetzen. Generell soll an vielen Stellen die Pflicht zur Unterschrift auf Papier entfallen, stattdessen würde dann etwa eine E-Mail reichen.

Die Pläne beruhen auf Vorschlägen der Bundesministerien zu ihren jeweiligen Bereichen, aber auch auf einer Online-Befragung von Verbänden, die 442 Vorschläge zum Bürokratieabbau eingereicht haben. Wirtschaftsverbände klagen seit langem über zu viel Bürokratie.

"Wir sind überzeugt, viele Betriebe in Deutschland leiden unter einem bürokratischen Burn-Out", sagte Justizminister Marco Buschmann (FDP) bei der Vorstellung seiner Pläne.

Die Reaktionen bei Wirtschaftsvertretern fielen verhalten aus. Der Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Holger Schwannecke, begrüßte den Vorstoß zwar grundsätzlich, bemängelte aber, das Eckpunktepapier bleibe hinter den Möglichkeiten zurück.