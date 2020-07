Luftverkehr in Europa nimmt wieder zu

Am europäischen Himmel sind wieder mehr Passagierflugzeuge unterwegs. In der abgelaufenen Kalenderwoche bis einschließlich Sonntag (12. Juli) zählte Eurocontrol rund 91.000 Flüge und damit 36,6 Prozent des Vorjahreswertes. Im Schnitt waren das täglich knapp 13.000 Flüge und damit 1383 mehr als in der Woche zuvor.