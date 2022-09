Luftverkehr erholt sich weiter - "drei von vier Passagieren sind zurück"

Der Flughafenverband ADV meldet steigende Passagierzahlen. Besonders das Europageschäft entwickelt sich zum Wachstumsmotor. Das Cargoaufkommen an den deutschen Flughäfen ist dagegen leicht rückläufig.

Die Erholung der Luftverkehrsnachfrage hat sich auch im August fortgesetzt. Gegenüber dem Vormonat Juli legte die Passagierzahl um 700.000 zu, teilte der Flughafenverband ADV am Dienstag mit. Im Vergleich zum Vorkrisenniveau von 2019 lag das Aufkommensniveau bei rund 75 Prozent Prozent der Reisenden. Insgesamt wurden im August 18,4 Millionen Passagiere an deutschen Flughäfen gezählt. Im Vergleich zum August 2021 stieg das Aufkommen dabei gar um 56 Prozent.

Dennoch liegt die Erholung der Passagiernachfrage an den deutschen Flughäfen aber deutlich unter dem europäischen Durchschnitt.

Europa-Verkehr legt kräftig zu

Im Europa-Verkehr konnte das Aufkommen gegenüber dem Vorjahr nochmal um fast die Hälfte gesteigert werden. 13,58 Millionen Passagiere bedeuteten ein Plus von 46 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so der Flughafenverband. Die Nachfrage nach Interkontinentalflügen wuchs zum Vorjahr um 130 Prozent auf über 3,16 Millionen Passagiere. Im Vergleich zum August 2019 wurden allerdings rund 26 Prozent weniger befördert.

Anteile der gewerblichen Verkehrsströme im August 2022 Region Anteil Deutschland 8.8 Europa 74 Interkontinental 17.2 Die Grafik zeigt den Anteil der gewerblichen Verkehrsströme im August 2022. Quelle: ADV Monatsstatistik

"Der Europaverkehr bleibt der stabile Wachstumsmotor", so der Flughafenverband. Vor allem die mediterranen Feriendestinationen erfreuten sich einer hohen Nachfrage. Corona habe in Europa im Luftverkehr keinen Nachfrageeinfluss mehr. Ein anderes Bild zeige sich bei wichtigen asiatischen Interkontmärkten.

Die Nachfrage im innerdeutschen Luftverkehr stabilisierte sich auf einem geringen Niveau: Mit 1,6 Millionen innerdeutschen Passagieren wurden 50 Prozent mehr als 2021 gezählt, aber rund 55 Prozent weniger als 2019.

Die hohe Zahl an Flugausfällen aus den Monaten Juni und Juli habe sich im August ebenfalls verringert, so der ADV. Die ferienbedingt hohe Luftverkehrsnachfrage habe in allen Verkehrssegmenten bedient werden können. Im nationalen Luftverkehr seien die Strecken- und Frequenzangebote aber noch stark ausgedünnt.

Cargo-Aufkommen bleibt gering

Das Cargo-Aufkommen betrug 395.290 Tonnen und damit 6,8 Prozent weniger als im August 2021, aber 4,6 Prozent mehr als im August 2019. Auf die Luftraumsperrungen haben sich die Logistikketten unterdessen eingestellt, aber die noch immer stark coronabedingt eingeschränkten wichtigen Frachtmärkte in China können auch die Luftfrachtlogistiker nicht kompensieren. Die schwierige wirtschaftliche Gesamtsituation mit den großen Unsicherheiten strapaziert die globalen Lieferketten.