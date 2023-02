Luftverkehr in Deutschland kommt nach Warnstreik wieder in Gang

Einen Tag lang stand ein großer Teil des Luftverkehrs in Deutschland still. Nach dem Warnstreik am Freitag wird wieder regulär geflogen. An einigen Stellen hakte es am Wochenende aber noch.

Nach dem Ende der Warnstreiks an deutschen Flughäfen hat sich der Flugbetrieb am Wochenende wieder normalisiert. An den Drehkreuzen Frankfurt am Main und München sowie in Hamburg, Hannover, Bremen, Dortmund und Stuttgart starteten und landeten wieder Flüge oder waren geplant, es gab aber noch Verspätungen und vereinzelt Annullierungen. Der Streik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte, hatte den Flugverkehr am Freitag praktisch lahmgelegt.

Die Flughäfen Frankfurt am Main und München teilten mit, es könne weiterhin zu Verzögerungen im Betriebsablauf und zu vereinzelten Flugausfällen kommen. Die Airports rieten allen Reisenden, sich frühzeitig auf den Websites der Fluggesellschaften über den eigenen Flug zu informieren und "ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen", möglichst online einzuchecken und sich außerhalb der Gebäude von Begleitpersonen zu verabschieden.

Nach Ende des Nachtflugverbots um 5:00 Uhr sei der Betrieb in Frankfurt normal angelaufen. Es hatte beispielsweise am Samstag allerdings mehr Starts und Landungen gegeben, um den Rückstau aufzulösen. Eine Flughafensprecherin berichtete von Warteschlangen vor den Sicherheitskontrollen.

Einen Tag nach dem Warnstreik hoben auch am Flughafen München die Flugzeuge zwar wieder normal ab - aber es war deutlich mehr los als sonst. "Es gibt keine streikbedingten Ausfälle mehr", sagte ein Flughafensprecher. Allerdings bildeten sich seinen Angaben zufolge lange Schlangen an den Sicherheitsschleusen, weil "sehr viel Verkehr von Freitag auf Samstag verlagert" worden sei. Zudem war Freitag der letzte Schultag vor den bayerischen Faschingsferien.

Vereinzelte Flugstreichungen am Wochenende

Der Betrieb auf dem Hamburger Flughafen lief wie üblich. "Es läuft alles völlig normal", teilte eine Sprecherin am Wochenende mit. Laut Website betrug die Wartezeit an der Sicherheitskontrolle am Samstagnachmittag wenige Minuten. Durch Umbuchungen vom Vortag könne es für einzelne Flüge zu einer deutlich höheren Auslastung kommen, hieß es am Samstagmorgen. Zahlen zur tatsächlichen Auslastung lägen dem Flughafen aber erst im Nachhinein vor, betonte die Sprecherin.

Auch der Betrieb am Stuttgarter Flughafen hat sich wieder normalisiert. Am Samstagmorgen wurden auf dem Flugplan keine Ausfälle verzeichnet. "Wieder regulärer Betrieb", schrieb der Airport bei Twitter. Am Airport Bremen wurden nach Angaben einer Sprecherin nur noch zwei frühe Flüge gestrichen. In Hannover fielen am frühen Samstagmorgen noch drei Flüge aus, doch auch hier starteten ab etwa 5:00 Uhr wieder die ersten Maschinen.

Ein Streik der Gewerkschaft Verdi hatte am Freitag den Flugverkehr in Deutschland großflächig zum Erliegen gebracht. Damit soll Druck in den laufenden Tarifverhandlungen aufgebaut werden.

An den sieben Flughäfen fielen laut Betreibern und Gewerkschaft praktisch alle Passagier- und Frachtflüge aus. Insgesamt waren dem Verband der Flughäfen zufolge mehr als 2400 Flüge mit annähernd 300.000 Passagieren betroffen. Schon am Freitag hieß es, dass die Flughäfen mit einem starken Andrang am Wochenende rechneten, weil viele Fluggesellschaften ihre Gäste umbuchten.