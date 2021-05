Security-Unternehmen und Gewerkschaften einigen sich auf Mindestlohn

An der Sozialpartnerschaft in der Luftsicherheitsbranche gab es viel Kritik, doch nach einem Jahr Corona-Krise scheint man sich besser zu verstehen. Jetzt gibt es erstmals einen "Branchenmindestlohn".

Luftsicherheitsbeauftragte kontrollieren Fluggäste am Airport in München.

Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich für die Beschäftigten in der Luftsicherheitsbranche auf einen "Branchenmindestlohn" geeinigt. Der Arbeitgeberverband BDLS teilte mit, dass man sich gemeinsam mit Verdi und dem dbb Beamtenbund dafür eingesetzt habe, dass der bereits existierende Tarifvertrag für Sicherheitskräfte an Verkehrsflughäfen künftig für alle in- und ausländischen Arbeitgeber zwingend einzuhalten sei.

"Die Tariflöhne, die wir mit den Gewerkschaften erarbeitet haben, sind damit von nun an Basis für die Löhne aller in unserer Branche tätigen Beschäftigten an den deutschen Verkehrsflughäfen – egal, ob sie in einem unserer Mitgliedsunternehmen angestellt sind oder nicht", so BDLS Präsident Udo Hansen. Alle hätten künftig Anspruch auf den Mindestlohn.

Der Branchenmindestlohn sei zudem ein Schritt in die richtige Richtung in der Sozialpartnerschaft zwischen Verband und Gewerkschaften "Gemeinsam haben wir uns erfolgreich für die Unternehmen und Beschäftigte unserer Branche eingesetzt", so Hansen.

In der Vergangenheit wurde die Sozialpartnerschaft in der Branche von den Gewerkschaften häufig kritisiert. Bereits Anfang 2019 einigte man sich auf einen Manteltarifvertrag, der jedoch von Arbeitnehmern nicht angenommen wurde. Eigentlich wollte man im vergangenen Jahr ein neues Tarifwerk abschließen, doch die Corona-Krise beendete das Vorhaben. Mit dem Verkehrseinbruch standen die Security-Anbieter an den Flughäfen wie alle Dienstleister mit dem Rücken zur Wand. Erst Ende 2020 konnte man sich zumindest darauf einigen, dass die im Tarifvertrag vorgesehene Entgelterhöhung zum 1.1.2021 gezahlt wird.

Nun kommt der Mindestlohn. er liegt bei mindestens 12,90 Euro bundesweit für "Entgeltgruppe 4" (einfache Servicedienstleistungen) bis zu 17,73 Euro Baden-Württemberg, Bayern und Berlin für "Entgeltgruppe 2" (Sicherheitsdienstleistungen gemäß §§ 8, 9 LuftSiG für Mitarbeiter mit entsprechender behördlicher Prüfung zur Luftsicherheitskontrollkraft).