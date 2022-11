Luftrechtskolumne (98)

Regelmäßig beschäftigt sich Luftrechtsexpertin Nina Naske auf airliners.de in ihrer Kolumne mit aktuellen Entwicklungen im Luftrecht. In ihrer Tutorial-Serie Basiswissen Luftrecht erklärt sie zudem juristische Grundlagen.

Im Bereich der Luftfahrt und auch, wenn es um die Luftsicherheit geht, liegen in Deutschland viele Zuständigkeiten beim Luftfahrt-Bundesamt. Das Luftfahrt-Bundesamt hat seinen Sitz in Braunschweig. Wesentliche Fragen des Luftrechts und des Luftsicherheitsrechts werden deshalb vom Verwaltungsgericht Braunschweig beantwortet.

Seine Entscheidungen veröffentlicht das Verwaltungsgericht Braunschweig, wenn es sie für von allgemeinem Belang erachtet, erfreulicherweise in der Entscheidungsdatenbank des Landes Niedersachsen. Zur Luftsicherheit findet sich dort unter den jüngeren Entscheidungen der Beschluss vom 02.06.2022.

Sorgfaltsverstoß einer Kontrollkraft

Mit seinem Beschluss vom 02.06.2022 Aktenzeichen 2 B 51/22 (ECLI:DE:VGBRAUN:2022:0602.2B51.22.00) bestätigte das Verwaltungsgericht Braunschweig die Rechtmäßigkeit einer Tätigkeitsuntersagung, die das Luftfahrt-Bundesamt gegenüber einer Kontrollkraft für Fracht und Post ausgesprochen hatte.

Die betroffene Kontrollkraft war bei einem reglementierten Beauftragten beschäftigt. Der reglementierte Beauftragte muss Fracht oder Post, die er in der sicheren Lieferkette entgegen nimmt, daraufhin überprüfen, ob sie von einem anderen reglementierten Beauftragten oder von einem bekannten Versender stammt und von diesem den erforderlichen Sicherheitskontrollen unterzogen und anschließend vor unbefugten Eingriffen geschützt waren. Wenn das nicht der Fall ist, oder wenn es Anzeichen für einen Zugriff Unbefugter auf die Sendung gibt, dann muss der reglementierte Beauftragte die Sendung kontrollieren (siehe Abschnitt 6 des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 in Verbindung mit Abschnitt 6.1 bis 6.3 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 2015/1998). Die Kontrolle ("screening") wird als Durchsuchung von Hand, mit dem Röntgengerät, mit Sprengstoffspurendetektoren und so weiter durchgeführt, dies nach den dazu im Sicherheitsprogramm des reglementierten Beauftragen getroffenen Festlegungen.

Aufgabe der Kontrollkraft bei dem reglementierten Beauftragten, ihrem Arbeitgeber, war die Durchführung solcher Frachtkontrollen. Den Sachverhaltsangaben des Beschlusses des Verwaltungsgerichts Braunschweig 2 B 51/22 ist zu entnehmen, dass die Kontrollkraft auf dem Luftfrachtbrief (Airway Bill, AWB) einer Sendung den Sicherheitsstatus "SPX by XRAY" gestempelt und eigenhändig unterschrieben hatte. Bei einer Überprüfung durch das Luftfahrt-Bundesamt stellte sich jedoch heraus, dass ein Durchleuchten der Sendung mit dem Röntgengerät (einem bildgebenden Verfahren) ein Bild mit größeren schwarzen Flächen ergab; daraus lässt sich schließen, dass die Röntgenstrahlen die Sendung nicht durchdringen konnten.

Eine Kontrolle der Frachtsendung nur mit dem Röntgengerät war deshalb nicht ausreichend, stattdessen hätten ergänzend weitere Kontrollmethoden genutzt werden müssen. Die Angabe der Kontrollkraft auf dem Luftfrachtbrief, es sei die Sendung aufgrund der Durchsuchung mit dem Röntgengerät sicher für Passagierflugzeuge, Nurfracht- und Nurpostflugzeuge ("SPX" steht für "safe for passenger (aircraft)", "by XRAY" bedeutet "durch Röntgenkontrolle"), war also unzutreffend und es war der gebotene Einsatz weiterer Kontrollmethoden unterlassen worden.

Reicht der einmalige Verstoß?

Das Luftfahrt-Bundesamt untersagte der Kontrollkraft daraufhin die weitere Tätigkeit als Kontrollkraft für Fracht und Post. Aber genügt wirklich der einmalige Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten einer Kontrollkraft für Fracht und Post, um die Berufsausübung zu verbieten? Über diese Frage hatte das Verwaltungsgericht Braunschweig im Verfahren 2 B 51/22 zu entscheiden. Um es vorwegzunehmen: Das Gericht meint, die Tätigkeitsuntersagung sei (wahrscheinlich) zu Recht ergangen.

Freilich ist dem Beschluss 2 B 51/22 zu entnehmen, dass das Verwaltungsgericht Braunschweig nach nur "summarischer Prüfung" entschieden hat. Der Grund dafür ist die prozessuale Lage. Das Luftfahrt-Bundesamt hatte die sofortige Vollziehung der Tätigkeitsuntersagung nach § 80 Absatz 2 Nummer 4 in Verbindung mit Absatz der Verwaltungsgerichtsordnung angeordnet. Das hat zur Folge, dass der Widerspruch gegen die Tätigkeitsuntersagung oder nach dessen Zurückweisung die Verwaltungsrechtsklage keine aufschiebende Wirkung haben. Stattdessen bleibt die Tätigkeitsuntersagung sofort vollziehbar, was bedeutet, dass die betroffene Kontrollkraft sich daran auch während des laufenden Widerspruchs- oder Klageverfahrens sofort halten muss. Die Tätigkeitsuntersagung führte mit sofortiger Wirkung dazu, dass die Kontrollkraft in ihrem Beruf nicht länger nachgehen konnte.

In einem solchen Fall sieht die deutsche Verwaltungsgerichtsordnung in § 80 Absatz 5 ein besonderes Rechtsschutzverfahren vor, bei dem das Verwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs oder einer Klage wiederherstellen kann. Die Verwaltungsgerichtsordnung beinhaltet allerdings keine Vorgabe dazu, unter welchen Voraussetzungen das Gericht die aufschiebende Wirkung wiederherstellen kann oder soll oder muss.

Manche Juristen meinen, es sollte dafür nur auf eine Abwägung der betroffenen Interessen ankommen, so ähnlich wie wenn das Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung trifft. Die deutschen Verwaltungsgerichte handhaben es aber anders, sie nehmen stattdessen das vor, was sie "summarische Prüfung" nennen, und prüfen wie im Hauptsacheverfahren, ob der angegriffene Verwaltungsakt rechtmäßig oder rechtswidrig ist. Das Gerichtsverfahren geht schneller als bei einer "vollen" Klage, und es ist auch nicht gänzlich ausgeschlossen, dass die Richterinnen und Richter den Fall in einem nachfolgenden Hauptsacheverfahren anders beurteilen – es ist aber oft eher unwahrscheinlich.

Das Verwaltungsgericht Braunschweig hat deshalb für seinen Beschluss 2 B 51/22, auf den Antrag der betroffenen Kontrollkraft hin, im Rahmen des Verfahrens nach § 80 Absatz 5 der Verwaltungsgerichtsordnung "summarisch" die Rechtmäßigkeit der Tätigkeitsuntersagung überprüft.

Tätigkeitsuntersagung nach § 3 Luftsicherheitsgesetz

Für die Richterinnen und Richter des Verwaltungsgerichts Braunschweig überwog bei ihrer summarischen Prüfung die Einschätzung, dass die vom Luftfahrt-Bundesamt gegen die Frachtkontrollkraft ausgesprochene Tätigkeitsuntersagung rechtmäßig sei.

Zur Begründung führt das Verwaltungsgericht Braunschweig in 2 B 51/22 zunächst unter anderem aus (Randnummer 29 bis 33):

"Der Tatbestand des § 3 Abs. 1 LuftSiG verlangt für eine auf diese Vorschrift gestützte Maßnahme, dass eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs vorliegt. Dies ist hier der Fall. Eine Gefahr im Sinne des § 3 LuftSiG liegt nur vor, wenn im konkreten Einzelfall die äußere Sicherheit des zivilen Luftverkehrs gefährdet ist. Das Luftsicherheitsgesetz und damit auch die luftsicherheitsrechtliche Generalklausel nach § 3 LuftSiG dienen dem Schutz vor äußeren Gefahren […]. Das Luftsicherheitsgesetz nennt in seinem § 3 als Beispiele für solche Einwirkungen Flugzeugentführungen, Sabotageakte und terroristische Anschläge. […] Für die Auslegung des Gefahrenbegriffs ist im Übrigen auf die Regelungen des allgemeinen Polizei- und Ordnungsrechts zurückzugreifen, deren Begrifflichkeit die Generalklausel übernommen hat […]. [Vorausgesetzt ist danach] eine konkrete Gefahr für eines der Schutzgüter der Luftverkehrssicherheit […]. Eine konkrete Gefahr liegt vor, wenn im einzelnen Fall die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu erwartenden Geschehens in absehbarer Zeit ein Schaden für eines der Schutzgüter eintreten wird […]."

So weit, so gut: Das Verwaltungsgericht Braunschweig benennt nachvollziehbar Kriterien zur Auslegung des Gefahrenbegriffs in § 3 Absatz 1 des deutschen Luftsicherheitsgesetzes. Auf diese Vorschrift hatte das Luftfahrt-Bundesamt seine Tätigkeitsuntersagung gegenüber der Frachtkontrollkraft gestützt. Im nächsten Schritt ist aber zu "subsumieren", wie es in der Rechtssprache heißt. Die Fakten des Einzelfalls sind anhand der abstrakten Maßstäbe zu prüfen mit dem Ziel, herauszufinden, ob "im einzelnen Fall die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu erwartenden Geschehens in absehbarer Zeit ein Schaden für eines der Schutzgüter eintreten wird".

Welche Prognose ergibt der einmalige Verstoß?

Schlussendlich kommt es nach § 3 Absatz 1 des deutschen Luftsicherheitsgesetzes auf eine Prognose an, auf eine Zukunftsvorhersage anhand der feststellbaren Tatsachen der Gegenwart. Das Verwaltungsgericht Braunschweig führt dazu in seinem Beschluss vom 02.06.2022 2 B 51/22 aus (Randnummer 38):

"Das Fehlverhalten einer Kontrollperson begründet jedenfalls dann die Annahme, dass bei fortgesetzter Tätigkeit in absehbarer Zeit ein Schaden eintreten wird, wenn die Prognose ergibt, dass auch in Zukunft Verstöße dieser Person gegen die bei Sicherheitskontrollen von Fracht und Post im Rahmen der ‚sicheren Lieferkette‘ einzuhaltenden strengen Sorgfaltspflichten zu befürchten sind. […] [Es ist] der allgemeine Zweck des Luftsicherheitsgesetzes und der Regelungen über die 'sichere Lieferkette' zu berücksichtigen, die Allgemeinheit vor den schweren Folgen zu bewahren, die bei Verladung unsicherer Fracht in ein Luftfahrzeug entstehen können. […] Hat eine Kontrollperson bereits gegen Sorgfaltspflichten bei der Sicherheitskontrolle von Fracht oder Post verstoßen, ist ihr fortgesetzter Einsatz als Kontrollkraft für Fracht und Post nur dann hinzunehmen, wenn auszuschließen ist, dass sich das Fehlverhalten in Zukunft wiederholen wird. Eine Wiederholung ist insbesondere dann nicht auszuschließen, wenn es sich um einen schwerwiegenden Sorgfaltsverstoß handelt, der grundlegende Zweifel an der Sorgfalt der Kontrollperson und damit an der Verlässlichkeit der von ihr vorzunehmenden Kontrollen und Dokumentation begründet. Für solche grundlegenden Zweifel an der Sorgfalt und Verlässlichkeit ist nicht zwingend erforderlich, dass die Kontrollkraft wiederholt Sorgfaltsverstöße begangen hat. Sie können sich auch aus einem einmaligen Sorgfaltsverstoß ergeben."

Fehlt die gesetzliche Regelung?

Freilich, mit diesen Ausführungen macht das Verwaltungsgericht Braunschweig einen "Kunstgriff". An die Stelle einer Zukunftsvorhersage tritt die Wertung, Kontrollkräfte, die gegen ihre Sorgfaltspflichten verstoßen, seien nicht hinnehmbar – und damit wird die Umkehr begründet, es brauche nun Anhaltspunkte dafür, dass eine Wiederholung in der Zukunft ausgeschlossen ist. Das wiederum soll aber nicht anzunehmen sein, wenn es um einen besonders "schwerwiegenden Sorgfaltsverstoß" geht, denn dann bestünden "grundlegende Zweifel an der Sorgfalt und Verlässlichkeit".

Es lässt sich trefflich darüber streiten, ob das überhaupt noch eine Subsumtion unter den Gefahrenbegriff ist. Mancher könnte versucht sein zu sagen, dass das Verwaltungsgericht Braunschweig stattdessen einen Weg gesucht hat, eine Rechtsgrundlage für die Tätigkeitsuntersagung zu finden, obwohl der demokratisch legitimierte Gesetzgeber im Luftsicherheitsgesetz und auch der Unionsverordnungsgeber eine solche Rechtsgrundlage gerade nicht geschaffen haben. In der Logik des "Wesentlichkeitsbegriffs" des deutschen Verfassungsrechts wäre es aber wohl dem Gesetzgeber vorbehalten, eine Rechtsgrundlage zu schaffen, welche die Tätigkeitsuntersagung gegenüber einer Frachtkontrollkraft ermöglicht.

Auch der pragmatische Blick auf den Einzelfall könnte zudem nahelegen, dass die Tätigkeitsuntersagung nicht gerechtfertigt ist: Die Wiederholung des Vorfalls hätte sich womöglich durch Verbesserungen in den Abläufen beim reglementierten Beauftragten verhindern lassen.

Die weitergehende Frage für die Zukunft ist deshalb sicherlich, wie im Bereich der Luftsicherheit (aviation security) mit Sorgfaltsverstößen, die nicht auf böser Absicht beruhen, klugerweise umzugehen wäre. Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Aber nur wenn aus Fehlern nicht gelernt wird, passieren sie erneut. In der Luftfahrt gibt es gibt deshalb längst gesetzliche Vorgaben dazu, Menschen nicht zu bestrafen, die ihre Fehler offen einräumen und mit einer Sachverhaltsschilderung die Grundlage dafür schaffen, eine Wiederholung zu vermeiden. Besonders deutlich regelt das die Verordnung (EU) Nr. 376/2014. Für den Bereich der Luftsicherheit ist diese Verordnung nicht anwendbar. Liegt nicht dort die eigentliche Regelungslücke, die vom Gesetzgeber dringend zu schließen wäre?

Immerhin hat das Verwaltungsgericht Braunschweig in seinem Beschluss 2 B 51/22 aber den Hinweis darauf gegeben, dass die Tätigkeitsuntersagung nicht notwendigerweise von Dauer sein darf. Die Frachtkontrollkraft könne sich anderweit bewähren, danach könne über eine Aufhebung der Tätigkeitsuntersagung entschieden werden (2 B 51/22 vom 02.06.2022 Randnummer 54). Genauere Angaben dazu, unter welchen Voraussetzungen die Frachtkontrollkraft wieder als solche arbeiten darf, wären wünschenswert gewesen – aber das ist in der herkömmlichen Sichtweise nicht Aufgabe des Verwaltungsgerichts. Auch diese Regelungslücke müsste der Gesetzgeber schließen.