Luftrechtskolumne (96)

Im Luftverkehrsbinnenmarkt der Europäischen Union sind viele Aspekte der Luftfahrt einheitlich geregelt durch Rechtsvorschriften, die in allen EU-Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar sind und Anwendungsvorrang vor nationalem Recht haben. Trotzdem gibt es einige komplexe Verschränkungen, insbesondere mit den Steuergesetzen und der Sozialversicherung. Jede Unternehmensgründung erfordert einen Blick auf die Einzelheiten. Rechtsanwältin Nina Naske gibt erste Hinweise.

Der Luftverkehrsbinnenmarkt in der Europäischen Union gründet auf einem Satz unmittelbar anwendbarer Unionsverordnungen, deren Inhalte zudem Anwendungsvorrang vor dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten haben. Für Luftfahrtunternehmen und Luftfahrzeugbetreiber sind besonders zwei Verordnungen von Bedeutung: Die Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten und die Verordnung (EU) Nr. 2018/1139 über gemeinsame Vorschriften im Bereich der Zivilluftfahrt und die Gründung der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit.

Hauptgeschäftssitz

Nach der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 sind Luftfahrtunternehmen der Union berechtigt, nach freier Wahl alle Flugstrecken innerhalb der Union zu bedienen. Die EU-Mitgliedstaaten dürfen keine Streckengenehmigungen oder ähnliche Anforderungen aufstellen. Im Kern bedeutet dies, dass der Luftraum über allen 27 Mitgliedstaaten für die Geschäftstätigkeit geöffnet ist – für all jene Unternehmen, die über eine Betriebsgenehmigung verfügen.

Allerdings sind fortlaufend einige Voraussetzungen zu erfüllen, um eine solche Betriebsgenehmigung zu bekommen und zu behalten, auch zur finanziellen Leistungsfähigkeit. Zudem braucht das Luftfahrtunternehmen ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis, das nach der Verordnung (EU) Nr. 2018/1139 und der zur Durchführung erlassenen Verordnung (EU) Nr. 965/2012 erteilt wird. Natürlich müssen auch dafür wieder weitere Anforderungen fortlaufend erfüllt werden. Die Liste der erforderlichen Genehmigungen ist sogar noch länger.

Sowohl die Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 und die Verordnungen (EU) Nrn. 2018/1139 und 965/2012 erfordern letztlich, dass der Luftfahrzeugbetreiber, der um Genehmigung ersucht, seinen Hauptgeschäftssitz in einem EU-Mitgliedstaat hat: Die Luftfahrtbehörde dieses EU-Mitgliedstaates ist dann für die Erteilung der Betriebsgenehmigung und des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses zuständig.

Orte zur Auswahl

Das ergibt 27 Mitgliedstaaten, die zur Auswahl stehen, und in Wahrheit sogar noch mehr, weil der Luftverkehrsbinnenmarkt sich in weiten Teilen auf den Europäischen Wirtschaftsraum und teils sogar darüber hinaus erstreckt.

Boeing 737 Max 8 200 der Ryanair Group (Buzz, Ryanair, Malta Air). © Ranair

Andererseits bedeutet "Hauptgeschäftssitz" auch genau das: Einen Ort, von dem aus das Geschäft hauptsächlich geführt und getätigt wird. Sicherlich muss nicht die gesamte Geschäftstätigkeit dort stattfinden, aber wohl doch eine erhebliche Menge einschließlich der wichtigsten Bereiche. Freilich, in einer Zeit, in der die meisten von uns sich an Arbeit aus der Ferne längst gewöhnt haben, kann es zunehmend schwierig werden, diesen Ort überhaupt zu lokalisieren. Aber auch wenn die Rechtsvorschriften inhaltlich unpassend geworden sind, so sind sie doch noch in Kraft und anwendbar.

Für eine Airline oder ein Charterflugunternehmen (beide sind ein "Luftfahrtunternehmen" nach der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 und ein "gewerblicher Luftverkehrsbetreiber" nach der Verordnung (EU) Nr. 2018/1139 und ihren Durchführungsbestimmungen) gibt es doch immerhin zwei handfeste Aspekte: Wo sind die Luftfahrtzeuge und wo sind die Piloten?

Auswahl des Hauptgeschäftssitzes

Andererseits werden Luftfahrzeuge und Piloten natürlich umso mehr an wechselnden Orten sein, je besser das Geschäft läuft. Gleichwohl, zumindest mit Blick auf die Flugzeitbeschränkungen, muss eine Heimatbasis für die Piloten gewählt werden. Die Verordnung (EU) Nr. 965/2012 Anhang III ORO.FTL.105 definiert dazu:

"(14) 'Heimatbasis' (home base): der vom Betreiber gegenüber dem Besatzungsmitglied benannte Ort, wo das Besatzungsmitglied normalerweise eine Dienstzeit oder eine Abfolge von Dienstzeiten beginnt und beendet und wo der Betreiber normalerweise nicht für die Unterbringung des betreffen den Besatzungsmitglieds verantwortlich ist."

Gewiß, die Heimatbasis für die Piloten muss nicht am selben Ort liegen wie der Hauptgeschäftssitz der Airline. Aber wenn ein Ort vielen oder den meisten Crewmitgliedern als Heimatbasis benannt ist, dann kann das doch ein Faktor sein, der für die Ermittlung des Hauptgeschäftssitzes bedeutsam sein kann. Man stelle sich beispielsweise vor, dass eine Airline sich auf Malta gründen will (oder in München, oder Madrid, oder anderswo). Der Geschäftsführer lebt in München, der verantwortliche Betriebsleiter lebt in Madrid, und die übrigen benannten Personen leben verteilt in Europa. Wenn die Airline einen Hangar auf Malta hat, wo sie ihre Flugzeuge bei Bedarf parken kann, und Malta auch als Heimatbasis für die Crewmitglieder benannt ist, dann könnte das gegebenenfalls ausreichen, um Malta auch als Hauptgeschäftssitz wählen zu können.

Steuern und Sozialversicherungsabgaben

Beispiele sind nicht zu verwechseln mit Vorschriften, und die konkreten Tatsachen des Einzelfalls machen immer einen Unterschied. Andere Fakten führen zu anderen Ergebnissen. Im obigen Beispiel etwa könnten noch andere Umstände wichtig sein, und die Zuweisung der Heimatbasis ließe sich womöglich auch wieder aus Rechtsgründen in Frage stellen.

Noch dazu ist die Wahl des Hauptgeschäftssitzes und des Ortes, der den Crews als Heimatbasis benannt wird, nicht nur nach den Luftrechtsvorschriften relevant, sondern auch für die Zwecke der Besteuerung und der Sozialversicherungsabgaben. Praktisch betrachtet heißt das, dass sich nicht nur die Luftfahrtbehörden, sondern auch die Finanzverwaltung und die Sozialversicherungsträger mit der Frage beschäftigen werden.

Wenn es um die Steuern geht, dann kann die Lage schnell komplex werden, je nach den Umständen. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass die Frage, ob und wo ein Unternehmen Steuern zahlen muss, meist vom Hauptgeschäftssitz abhängt und davon, wo das Unternehmen noch Geschäftstätigkeit entfaltet. Es gibt nur einen Weg, es genau herauszufinden: Die individuellen Umstände müssen nach nationalem Recht, Doppelbesteuerungsabkommen und Unionsrecht geprüft werden (und für alle Steuerarten, von Einkommensteuer bis hin zur Umsatzsteuer). Dasselbe gilt auch für die Sozialversicherung, die in der Europäischen Union meist nicht im Steuersystem inbegriffen ist. Die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 schreibt vor, dass für Kabinen- oder Flugbesatzungsmitglieder die Heimatbasis vorgibt, welches Sozialversicherungsrecht anwendbar ist.

Auswahlkriterien

Schlussendlich ergeben deshalb die Luftrechtsvorschriften einerseits und andererseits die Steuergesetze und das Sozialrecht ein komplexes Gefüge, aber lassen auch erheblichen Spielraum für eine Auswahl. Je nachdem, welchen Standort eine Airline auswählt, können die Steuern höher oder niedriger ausfallen und die Lohnnebenkosten höher oder niedriger sein – und kann, ganz allgemein, die Luftfahrt willkommen oder weniger willkommen sein.

Die Idee, die dem Luftverkehrsbinnenmarkt zu Grunde liegt, ist genau diese Vielfalt der Möglichkeiten. Wenn Unternehmen davon klugen Gebrauch machen, dann ist das auch Ausdruck des europäischen Gedankens der Freiheit. Und wenn einige Standorte häufiger gewählt werden (und andere nicht), dann sollte das für jene Lokalitäten, die nicht so beliebt sind, vielleicht auch ein Grund zur Nachfrage sein: Vielleicht sind die Gemeinkosten, die durch Steuern und Sozialversicherung verursacht werden, zu hoch geworden? Vielleicht ist die allgemeine Stimmung gegenüber der Luftfahrt zu schlecht geworden, und die Bürokratie verlangsamt alles zu sehr?