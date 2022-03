Luftrechtskolumne (94)

Luftfahrt und der Luftverkehrsmarkt ändern sich laufend. Ein jüngst neu (oder wieder-) entdecktes Geschäftsmodell wird von manchen "virtuelle Airline" genannt. Rechtsanwältin Nina Naske erläutert wichtige Punkte in der Luftrechtkolumne.

Die Luftfahrt ist ein streng reglementierter Markt. Die meisten Staaten regeln genau, wer in ihren Luftraum einfliegen darf oder nicht. Die Flugsicherung wird in den meisten Staaten von staatlichen Behörden oder Stellen im staatlichen Eigentum durchgeführt. Auch viele Flugplätze sind im Eigentum der öffentlichen Hand. Zudem ist der Lebenszyklus eines Flugzeugs mit Regeln belegt; zwingendes Recht gilt für Entwicklung, Herstellung und Betrieb, auch wenn in diesen Bereichen vielfach Privatunternehmen involviert sind.

Wie man ein EU-Luftfahrtunternehmen wird

Als Daumenregel lässt sich sagen, dass in jenen Bereichen mehr zwingende Rechtsvorschriften und regulatorische Aufsicht über die Unternehmen der Luftfahrt zu finden ist, wo diese nicht der öffentlichen Hand gehören oder sonst unmittelbar von Behörden betrieben werden. Ein besonders gutes Beispiel sind Luftfahrtunternehmen.

In der Europäischen Union darf kein Unternehmen Fluggäste, Post und/oder Fracht im gewerblichen Luftverkehr (englische Fassung: for remuneration and/or hire, das heißt gegen Entgelt) befördern, wenn ihm nicht eine entsprechende Betriebsgenehmigung erteilt wurde. Nachzulesen ist das in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008. Besagte Verordnung führt auch die weiteren Voraussetzungen auf, die erfüllt sein müssen, um eine Betriebsgenehmigung zu bekommen - darunter die Bedingung, ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis nach der Verordnung (EU) Nr. 2018/1139 zu haben. Weitere Genehmigungen sind erforderlich, um dann tatsächlich Fracht oder Passagiere befördern zu dürfen.

Das wirft natürlich die Frage auf: Muss ein Unternehmen wirklich all das selbst machen? Oder gibt es Möglichkeiten, den bürokratischen Aufwand zu vermeiden und trotzdem bei der Luftfahrt mitzumischen?

Reisebüro, Spedition oder neue Ideen?

Die Frage ist nicht neu und ist über die Zeit in unterschiedlichster Weise beantwortet worden. Speditionen befördern nicht jedes Frachtstück selbst und beauftragen beispielsweise Luftfahrtunternehmen. Fluggäste können ihre Flugtickets im Reisebüro kaufen, entweder klassisch im Ladengeschäft oder online.

Grundsätzlich ist in diesen herkömmlichen Geschäftsmodellen eine klare und gut abgrenzbare Trennung zwischen den Aufgaben und Vertragspflichten der verschiedenen Beteiligten zu finden. Der Spediteur sagt zu, für die Beförderung der Fracht zu sorgen, aber kann den Luftfrachtführer frei auswählen. Auch der Fluggast erwartet vom Reisebüro nicht die Ausführung der Beförderung, sondern weiß, dass der Flug von einem Luftfahrtunternehmen angeboten und durchgeführt wird.

Natürlich haben sich in jüngerer Zeit viele neue Geschäftsmodelle ergeben. Spediteure und Frachtführer haben ihr Portfolio erweitert und sind zu Logistikunternehmen geworden, die viele Arten von Dienstleistungen anbieten, von der Beförderung bis hin zu Warehousing und Datenmanagement. Aus Reisebüros sind Touristikanbieter geworden, von denen manche auch selbst Hotels oder Kreuzfahrtschiffe betreiben.

Auftritt: Die virtuelle Airline

Aus rechtlicher Sicht sind allerdings die wesentlichen Fragen immer: Wie sehen die Vertragsbeziehungen aus? Wer schuldet wem was? Sind Vorschriften des öffentlichen Rechts oder sonstige zwingende Rechtsvorschriften zu berücksichtigen, und was geben diese vor? Jedes Geschäftsmodell kann mit diesen Fragen analysiert und verstanden werden.

Nur begeistern die juristischen Feinheiten natürlich nicht den Kunden - Flugzeuge und Luftverkehrsbetrieb aber schon. Wenn die großen Flieger dabei sind, dann hat das Glanz und Glamour – seien wir ehrlich, wir alle in der Luftfahrtindustrie freuen uns über ein tolles Foto mit Flugzeug. Es ist keine Überraschung, dass viele Reisekunden diese Begeisterung teilen. Aus Sicht der Marketingabteilung macht es deshalb Sinn, dem Kunden das neue Unternehmen als virtuelle Airline zu verkaufen.

Eine genaue rechtliche Prüfung ist aber nötig, um zu verstehen, was eine virtuelle Airline ist (und was nicht) – oder besser gesagt, um zu verstehen, was erlaubt und ist was nicht, und wie sich Fehler vermeiden lassen.

Wie lässt sich eine virtuelle Airline aufbauen?

Am Anfang steht dabei, wie oben erläutert: Nur Unternehmen, die eine Betriebsgenehmigung und ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis und die weiteren erforderlichen Genehmigungen haben, dürfen Fluggäste oder Fracht gegen Entgelt mit dem Flugzeug befördern. Meistens verfügen diejenigen Unternehmen, die sich als virtuelle Airline bezeichnen, nicht über diese Genehmigungen. Man kann sagen, dass es sich dann eigentlich nicht um eine richtige Airline handelt, deshalb sprechen die Unternehmen ja auch davon, dass sie virtuell eine solche wären.

Aber es bleibt viel Raum für unterschiedlichste Arten und Weisen, wie sich eine virtuelle Airline aufbauen lässt, ohne dabei gegen zwingende Rechtsvorschriften oder rechtliche Anforderungen zu verstoßen. Freilich, wenn man das tut, dann ähnelt das Ergebnis (das man auch virtuelle Airline nennen kann) meistens mehr einem Reisebüro als einem Luftfahrtunternehmen.

Selbstverständlich müssen dabei dann auch die Einzelheiten der Vertragsgestaltungen korrekt gestaltet werden. Beispielsweise benötigt eine virtuelle Airline einen Vertrag mit einem Luftfahrtunternehmen, das die eigentlichen Flüge durchführt, und das Luftfahrtunternehmen muss das auch in eigener Verantwortung als genehmigtes Luftfahrtunternehmen tun. Im Gegensatz dazu wäre es ein Fehler, den Vertrag als Flugzeugleasingvertrag aufzubauen, zumindest mit den üblichen Inhalten eines solchen Leasingvertrags.

Außerdem ist jede virtuelle Airline gut beraten, nichts vertraglich zu versprechen, was sie nach den luftrechtlichen Bestimmungen gar nicht umsetzen dürfen. Folglich sollte Kunden nicht die Durchführung der Beförderung durch die virtuelle Airline zugesagt werden, sondern klargestellt werden, dass die Transportleistungen von einem genehmigten Luftfahrunternehmen erbracht werden.

Gleichwohl kann es immer noch unterschiedliche Inhalte geben, die dem Kunden angeboten werden können. So kann die virtuelle Airline etwa entscheiden, ihre eigenen Vertragspflichten gegenüber dem Fluggast möglichst schmal zu gestalten und stattdessen als Makler für das Luftfahrtunternehmen zu handeln. Dann verkauft die virtuelle Airline für das Luftfahrtunternehmen Plätze in dessen Flugzeug und verdient eine Maklercourtage.

Am anderen Ende des Spektrums steht eine Gestaltung, bei der die virtuelle Airline einen Vertrag mit dem Luftfahrtunternehmen schließt, nach dem das Luftfahrtunternehmen bestimmte Flüge durchführen muss, egal ob überhaupt Fluggäste ein Ticket kaufen oder nicht – was aber natürlich das Risiko, dass das Flugzeug leer bleibt, in Richtung der virtuellen Airline verschiebt, zugleich aber dieser die Grundlage dafür gibt, ihren Kunden die Beförderung durch das unter Vertrag stehende Luftfahrtunternehmen anzubieten.

Es gibt also unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten, die jeweils andere Folgen nach sich ziehen. Für Unternehmen, die eine virtuelle Airline aufbauen wollen, ist es der erste wesentliche Schritt, die unterschiedlichen rechtlichen Gestaltungen zu durchdenken und die passende zu finden.