Luftrechtskolumne (93)

Regelmäßig beschäftigt sich Luftrechtsexpertin Nina Naske auf airliners.de in ihrer Kolumne mit aktuellen Entwicklungen im Luftrecht. In ihrer Tutorial-Serie Basiswissen Luftrecht erklärt sie zudem juristische Grundlagen.

Zum Erfolgsrezept der Bundesrepublik Deutschland gehörte lange Jahre, dass ausländische Direktinvestitionen grundsätzlich sehr willkommen waren und wenigen Beschränkungen unterlagen. In der Europäischen Union ist zudem die Kapitalverkehrsfreiheit die einzige der Grundfreiheiten, die auch für Drittstaatsangehörige gilt (siehe Artikel 63 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union).

Gleichwohl geht die Entwicklung vielerorts seit einiger Zeit in die Gegenrichtung. Auf europäische Ebene sieht die seit dem 11. Oktober 2020 geltende Verordnung (EU) Nr. 2019/452 neue Möglichkeiten der Prüfung und gegebenenfalls Untersagung ausländischer Direktinvestitionen vor. Um die den Mitgliedstaaten eingeräumten Spielräume zu nutzen, wurden das deutsche Außenwirtschaftsgesetz und die zugehörige Außenwirtschaftsverordnung geändert.

Was hat sich geändert?

Freilich, die Möglichkeiten, in Luftfahrtunternehmen zu investieren, sind für Staatsangehörige aus Drittstaaten seit jeher beschränkt aufgrund der Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 1008/2008: das Eigentum an dem Unternehmen muss zu mehr als 50 Prozent bei Staatsangehörigen von EU-Mitgliedstaaten oder ihnen gleichgestellten Drittstaaten liegen und diese müssen auch die tatsächliche Kontrolle über die Fluggesellschaft ausüben.

Für andere Unternehmen der Luftfahrt galten bisher allerdings keine vergleichbaren konkreten Beschränkungen. Einschränkungen ergaben sich allenfalls aufgrund von Marktmacht nach den Vorgaben des Kartellrechts oder für Unternehmen, die militärisch nutzbare Güter entwickeln oder herstellen.

Ansonsten stand über der Anwendung der allgemeinen Regelungen des deutschen Außenwirtschaftsgesetzes das Rechtsrisiko eines Verstoßes gegen die Kapitalverkehrsfreiheit der Europäischen Union, solange nicht auch auf Unionsebene eine Rechtsgrundlage beispielsweise für die Untersagung eines Unternehmenserwerbs bestand.

Die Verordnung (EU) Nr. 2019/452 sieht nun aber vor, dass die Mitgliedstaaten eine Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in ihrem Hoheitsgebiet vorschreiben und im Zuge dieser Überprüfung auch Untersagungen "aus Gründen der Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung" aussprechen dürfen. Nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 2019/452 können die Mitgliedstaaten bei der Feststellung, ob eine ausländische Direktinvestition die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung voraussichtlich beeinträchtigt, unter anderem ihre potenziellen Auswirkungen auf "kritische Infrastrukturen physischer oder virtueller Art, einschließlich […] Luft- und Raumfahrt" und auf "kritische Technologien und Güter mit doppeltem Verwendungszweck […], einschließlich […] Luft- und Raumfahrt" berücksichtigen.

Freilich ließe sich immer noch fragen, ob die Verordnung (EU) Nr. 2019/452 den Anforderungen der Artikel 63 bis 66 des (höherrangigen) AEUV entspricht. Solange das der Europäische Gerichtshof nicht verneint, dürfte aber zunächst kein Zweifel bestehen, dass nunmehr auch auf "einfachrechtlicher" Ebene die Voraussetzungen für Einschränkungen der Kapitalverkehrsfreiheit benannt sind.

Was sagt § 55a AWV?

Die Bundesrepublik Deutschland hat von der mit Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 2019/452 den Mitgliedstaaten eingeräumten Möglichkeit auch zügig Gebrauch gemacht und mit § 55a auch ergänzende Regelungen dazu in die Außenwirtschaftsverordnung eingefügt.

Für die Unternehmen der Luftfahrt geht es bei der Neuregelung unter anderem um folgende Vorgaben des § 55a AWV:

"(1) Bei der Prüfung einer voraussichtlichen Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit kann insbesondere berücksichtigt werden, ob das inländische Unternehmen

1. Betreiber einer Kritischen Infrastruktur im Sinne des BSI-Gesetzes ist,

2. kritische Komponenten im Sinne des § 2 Absatz 13 des BSI-Gesetzes entwickelt oder herstellt oder Software, die branchenspezifisch zum Betrieb von Kritischen Infrastrukturen im Sinne des BSI-Gesetzes dient, besonders entwickelt oder herstellt, [...]

12. Betreiber eines hochwertigen Erdfernerkundungssystems im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 4 des Satellitendatensicherheitsgesetzes ist, [...]

14. Kraftfahrzeuge oder unbemannte Luftfahrzeuge, die über eine technische Ausrüstung für die Steuerung von automatisierten oder autonomen Fahr- oder Navigationsfunktionen verfügen, oder die für die Steuerung solcher Fahr- oder Navigationsfunktionen wesentlichen Komponenten oder hierfür erforderliche Software entwickelt oder herstellt, [...]

18. ein Luftfahrtunternehmen mit Betriebsgenehmigung im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 31.10.2008, S. 3) betreibt oder Güter der Unterkategorien 7A, 7B, 7D, 7E, 9A, 9B, 9D oder 9E des Anhangs I der Verordnung (EU) 2021/821 oder Güter oder Technologien, die für die Verwendung in der Raumfahrt oder für den Einsatz in Raumfahrtinfrastruktursystemen bestimmt sind, entwickelt oder herstellt, [...]

(2) Branchenspezifische Software im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 ist: [...]

6. im Sektor Transport und Verkehr Software zum Betrieb von Anlagen oder Systemen zur Beförderung von Personen oder Gütern im Luftverkehr […]. [...]"

Wer das noch besser verstehen will, der liest § 55 AWV und § 55a AWV oder noch besser das gesamte Kapitel 6 der Außenwirtschaftsverordnung einmal in Ruhe vollständig durch.

Zu entnehmen ist, dass die in § 55a genannten Unternehmen immer dann, wenn ein Unionsfremder unmittelbar oder mittelbar ein inländisches Unternehmen oder unmittelbar oder mittelbar eine Beteiligung im Sinne des § 56 AWV an einem inländischen Unternehmen erwirbt, vor diesem Erwerb das Prüfverfahren anstoßen müssen und den Erwerb nicht ohne Freigabe nach § 58a AWV vollziehen dürfen.

Was bedeutet das für die Luftfahrt?

Die klare Einbeziehung der Luftfahrt in die sektorübergreifende Prüfung von Unternehmenserwerben bedeutet für die Luftfahrt natürlich zunächst einmal eines: Luftfahrt ist systemrelevant.

Das gilt auf Unionsebene, wo schon die Verordnung (EU) Nr. 2019/452 die Luftfahrt (und im selben Atemzug auch die Raumfahrt) ausdrücklich einbezieht in die neuen Kontrollmöglichkeiten. Es gilt auch in der Bundesrepublik Deutschland, wo die Aufnahme der Luftfahrt in § 55a AWV keinen Zweifel daran lässt, dass es ohne Luft- und Raumfahrt keinen Weg in eine wünschenswerte Zukunft gibt. Erst die Luftfahrt mit ihrem Entwicklungspotential zu noch besserer Konnektivität bietet den Anschluss an die globale Wirtschaft. Ohne Luftfahrt funktioniert Wohlstand nicht.

Zum anderen aber sollten vor allem jene Unternehmen der Luftfahrt, die bisher ohne vorherige Überprüfung durch staatliche Stellen auf Kapital aus Drittstaaten zurückgreifen konnten, sich verdeutlichen: Für viele von ihnen geht das jetzt nur noch mit staatlicher Freigabe. Der globale Kapitalmarkt, auch im Bereich Private Equity, ist damit weniger gut erreichbar.

Betroffen sind davon nicht mehr nur wie bisher schon die Luftfahrtunternehmen, wenngleich auch sie vorsorglich in § 55a AWV genannt sind. Einbezogen sind jetzt vielmehr auch Unternehmen, die etwa Triebwerke für Luftfahrzeuge (Abschnitt 9A des Anhangs I der Dual-Use-Verordnung) oder Software für die Luftfahrt ausschließlich für den zivilen Markt entwickeln oder herstellen oder die unbemannte Luftfahrt und das autonome Fliegen voranbringen wollen. Einbezogen sind aber auch Flughafenbetreiber und andere, soweit sie zur Kritischen Infrastruktur zählen.

Vor allem für Startups im Bereich der unbemannten Luftfahrt und des autonomen Fliegens und für Unternehmen wie etwa Triebwerkshersteller, die bisher nur Ausfuhrbeschränkungen für ihre Produkte, nicht aber Einschränkungen in ihrer Unternehmensfinanzierung unterlagen, und natürlich auch für die vielen Flughafenbetreiber im Land, die sich durch das Staatsbeihilfeverbot der Europäischen Union schon jetzt in ihren Finanzierungsmöglichkeiten eingeschränkt sehen, dürfte die Neuregelung in § 55a AWV deshalb neue bürokratische Hürden bedeuten.

Ob der Kapitalmarkt in der Europäischen Union bereit und in der Lage ist, das nötige Kapital für jene Investitionen aufzubringen, die für die Luftfahrt der Zukunft erforderlich sein werden? Die allgemein eher schwach ausgeprägte Unternehmerkultur und die geringe Anzahl privater Investoren kann durchaus Anlaß zu Zweifeln geben. Die Politik wird deshalb auch dort ansetzen und mehr Freiraum für Unternehmen und für Unternehmer:innen innerhalb der Europäischen Union bieten müssen, damit Innovation in der Luftfahrt dann auch hierzulande das nötige Kapital finden kann.