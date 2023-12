Luftrechtskolumne (112)

Regelmäßig beschäftigt sich Luftrechtsexpertin Nina Naske auf airliners.de in ihrer Kolumne mit aktuellen Entwicklungen im Luftrecht. In ihrer Tutorial-Serie Basiswissen Luftrecht erklärt sie zudem juristische Grundlagen.

Wer schnell von Deutschland aus einen anderen Kontinent erreichen will, muss mit dem Flugzeug reisen. Wer schnell von Warschau nach Madrid will, muss fliegen. Wer schnell von Münster nach München, Stuttgart, Karlsruhe oder Berlin will – der wäre auch mit dem Flugzeug am schnellsten, wenn der innerdeutsche Luftverkehr nicht allenthalben von Bürokratie und anderer Einmischung gestört würde. Und für Fracht gilt das natürlich auch, was die (einstige?) Exportnation Deutschland besonders interessieren muss.

Luftfahrt gehört zur Freiheit dazu

Wer Grundrechte als Freiheitsrechte ernst nimmt (und das sollte jeder), der kommt nicht umhin zu verstehen, dass die Luftfahrt zur Freiheit genauso dazu gehört wie alle anderen denkbaren Mobilitätsformen. Grundrechte als Freiheitsrechte zu verstehen, ist im Verfassungsrecht selbstverständlich und bedeutet, darin vorrangig Abwehrrechte gegen den Staat zu sehen.

Es geht darum, dass die staatlichen und quasi-staatlichen Stellen sich aus dem Leben jedes Menschen (oder, bei jenen Grundrechten, die an die Staatsbürgerschaft anknüpfen: aus dem Leben jedes Deutschen) herauszuhalten haben. Grundrechte sind an den Staat gerichtete Distanzgebote, die jene Freiheit offen halten, die jeder und jede von uns für ein selbstbestimmtes und sinnerfülltes Leben braucht.

So verstanden bieten die Grundrechte den Raum auch dafür, vom Fußmarsch bis zum Langstreckenflug alle Möglichkeiten freier Bewegung als vom Schutzbereich erfasst einzuordnen. Viele Verfassungsrechtler werden sich dafür nur auf die "allgemeine Handlungsfreiheit" des Artikel zwei des deutschen Grundgesetzes stützen wollen.

Vom Wortlaut bis hin zur Stoßrichtung bieten aber gewiss auch das Freizügigkeitsrecht (Artikel 11 Grundgesetz), die Berufsfreiheit (Artikel 12 Grundgesetz) und die Eigentumsfreiheit (Artikel 14 Grundgesetz), ja vielleicht sogar die Familie (Artikel 6 Grundgesetz) oder die Meinungs-, Versammlungs- oder Religionsfreiheit (Artikel 5, 8, 4 Grundgesetz) mögliche Anknüpfungspunkte.

Warum so ernst?

Freilich, die Idee, dass Grundrechte dazu dienen, Freiheit vor staatlicher Einmischung zu gewährleisten, hat in jüngerer Zeit oft schwer zu kämpfen. Immer weiterreichende Freiheitseinschränkungen sind zu beobachten, die oft als "Schutz" getarnt daherkommen. Die Luftfahrt in Deutschland weiß das nur allzu gut, denn in beinahe jeder Krise werden ihr noch weitere Lasten auferlegt.

Das stört zum einen jene nicht, die einen funktionalistischen Diskurs pflegen, in dem die Freiheit des Einzelnen, nach Belieben zu reisen oder Fracht zu transportieren, keinen Selbstzweck darstellt. Noch weniger stört es diejenigen innerhalb dieser Gruppe, die annehmen, dass ihnen selbst das Privileg angenehmer Flugreisen stets trotzdem verbleiben wird.

Es störte aber bisher auch viele andere nicht, solange nicht spürbar war, was die vielen Einschränkungen am Ende bewirken: Luftfahrt wird umso weniger für jedermann zugänglich sein (und stattdessen zu einem Vorteil weniger werden), je mehr Lasten die Kosten der Luftfahrt nach oben schießen lassen. Eine Welt aber, in der nur noch wenige Wohlhabende sich Charterflüge leisten oder wenige Großkonzerne die Frachtflüge für ihre Produkte bezahlen können, ist nicht erstrebenswert.

Die Belastungen der Luftfahrt sind zu hoch

Eine solche Welt, in der Luftfahrt zum Privileg weniger wird, rückt jedoch immer näher. Aktuell ist in der Bundesrepublik Deutschland bereits eine Lage erreicht, in der jene Menschen, die für ihren und ihrer Familie Lebensunterhalt arbeiten, dafür nur noch weniger als die Hälfte des Jahres Zeit haben. Die andere Zeit des Jahres arbeitet jeder von ihnen nur für den Fiskus und die Sozialversicherungsträger.

Gewiss, das ist überspitzt formuliert. Wahr ist aber, dass von jedem, der arbeitet, mehr als die Hälfte des Einkommens für die Steuern und Sozialabgaben ausgegeben werden muss. Weniger als die Hälfte verbleibt für die eigenen Entscheidungen und eine freie Lebensgestaltung.

Diese allgemeine Belastung mit Steuern und Abgaben trifft auch die Luftfahrt in Deutschland, ist also bereits hoch. Die Unternehmen müssen das Geld erwirtschaften – also im Wettbewerb mithalten und Kunden begeistern –, das an den Staat abzuführen ist.

Doch damit nicht genug, denn der Luftfahrt sind bereits jetzt zusätzliche Steuern und Abgaben und Gebühren auferlegt: Die Luftverkehrssteuer, der kostspielige Zwang zum Emissionsrechtekauf, die Umsatzsteuer auf Inlandsflüge, und außerdem die Luftsicherheitsgebühren und die Flugsicherungsgebühren.

Allerdings werden Gegenstimmen sogleich einwenden, dass Artikel 24 Buchstabe a des Chicagoer Abkommens allenfalls die Besteuerung von Auslandsflügen verbietet und konkret auch nur von Treibstoff, Schmierstoffen, Ersatzteilen und Flugzeugausstattung spricht, die keinem Zoll oder ähnlichen Abgaben unterworfen werden dürfen.

Noch lauter wird die Gegenwehr betreffs des Emissionshandels sein und auf das propagierte Ziel des Klimaschutzes sowie das Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2011 verweisen, wonach es sich angeblich nicht um eine Steuer handele. Schließlich ist der Einwand zu erwarten, dass (anders als bei Steuern) den Gebühren eine Leistung gegenübersteht, also etwa die Gewährleistung der Luftsicherheit oder die Unterstützung des Luftverkehrs durch die Flugsicherung.

Eine andere Herangehensweise ist möglich

Wer sich auf die jeweilige Binnendiskussion einlässt, wird es schwer haben. Die juristischen Einzelheiten der Rechtsvorschriften sind zahlreich und kompliziert. Energiesteuerrecht, Umsatzsteuerrecht, Emissionshandelsrecht, Luftsicherheitsrecht, Flugsicherungsrecht – das sind alles Bereiche mit eigener innerer Logik, die überformt sind vom Unionsrecht aus Brüssel, das Anwendungsvorrang beansprucht und in Gestalt von Unionsverordnungen auch unmittelbar anzuwenden ist. Noch dazu wird gern das unionsrechtliche Subventionsverbot angeführt, das angeblich verbietet, die Luftfahrt von Steuern zu befreien, die andere Verkehrsbereiche tragen müssen.

Wer jedoch einen Schritt zurücktritt, muss sich nicht in der inneren Logik verstricken. Wenn das Subventionsverbot dagegen steht, die Luftfahrt als einzigen Bereich von Steuern zu befreien – es würde nicht schaden, auch die anderen Verkehrsbereiche zu entlasten. Wenn das Unionsrecht dagegen steht, etwas zu ändern – auch das Unionsrecht kann geändert werden. Wenn die staatlichen Stellen die Aufgaben der Luftsicherheit oder der Flugsicherung nur sehr teuer erfüllen können – es gibt auch die Möglichkeit der Aufgabenprivatisierung, und sie ist für beide Bereiche im vorrangigen Unionsrecht auch längst vorgesehen und kann deshalb auch in Deutschland eingeführt werden.

Wenn Urteile des Bundesverfassungsgerichts oder des Europäischen Gerichtshofs einer Änderung im Weg zu stehen scheinen – das US-amerikanische Verfassungsrecht bietet Anregungen dazu, wie mit der Idee verbindlicher Gerichtsentscheidungen über Jahrhunderte umgegangen und auch das Potential für Änderungen offengehalten werden kann. Die juristischen Einzelheiten stehen deshalb in Wahrheit an beinahe keiner Stelle entgegen, sondern lassen Raum für unterschiedliche Lösungen, die politisch zu diskutieren und zu entscheiden sind.

Aber die Konsolidierung des Staatshaushalts?

Die wahre Natur der Steuern, die der Luftfahrt auferlegt werden, offenbart sich schließlich in dem zu erwartenden Gegenargument, es müsse doch aber der Staatshaushalt konsolidiert werden. Sichtbar wird dann, dass jede Steuer, egal wie sie heißt oder an welchen Besteuerungssachverhalt sie anknüpft (also: egal ob "Kerosinsteuer" im Energiesteuerrecht oder anders), eine nicht zweckgebundene Einnahme des Staates ist. Wer die Besteuerung der Luftfahrt fordert, der will nicht den Planeten retten, sondern den Steuerpflichtigen noch mehr Geld für beliebige Staatsausgaben abzwingen.

Schlussendlich lässt sich deshalb die politische Diskussion nicht vermeiden. Es geht um die Frage, an welchen Stellen der Staat weniger ausgeben muss oder ob die Einnahmen durch Besteuerung zu erhöhen wären. Juristisch sind viele Lösungen möglich. Die Diskussion kann deshalb offen geführt werden.

Wer nicht will, dass Luftfahrt aus dem Leben der Vielen verschwindet und zu einem Privileg der Wenigen wird, wer überzeugt ist, dass die Möglichkeit, mit dem Flugzeug zu reisen oder Fracht befördern zu lassen, möglichst vielen Menschen und Unternehmen zugänglich sein soll – der wird sich dafür stark machen, dass die Luftfahrt nicht noch zusätzlich besteuert, sondern stattdessen gerade jetzt all jene Belastungen zurückgefahren werden, die speziell die Luftfahrt treffen.