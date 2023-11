Luftrechtskolumne (111)

Regelmäßig beschäftigt sich Luftrechtsexpertin Nina Naske auf airliners.de in ihrer Kolumne mit aktuellen Entwicklungen im Luftrecht. In ihrer Tutorial-Serie Basiswissen Luftrecht erklärt sie zudem juristische Grundlagen.

In der Luftfahrt geht beinahe nichts ohne Genehmigung durch die zuständige Luftfahrtbehörde. Dabei kann es um die Betriebsgenehmigung für einen Flugplatz oder deren Änderung gehen, um die Genehmigungen für ein Luftfahrtunternehmen, um Themen aus den Bereichen Flugsicherheit (aviation safety) genauso wie um Anforderungen der Luftsicherheit (aviation security) und so weiter. Auch Piloten und anderes Personal benötigen Lizenzen, Berechtigungen, Erlaubnisse und so weiter, bis hin zur Zuverlässigkeitsüberprüfung nach dem deutschen Luftsicherheitsrecht.

Nichts geht ohne Behörde

In allen Fällen, in denen eine behördliche Genehmigung erforderlich ist, bedeutet dies, dass immer erst die Luftfahrtbehörde "grünes Licht" geben muss, bevor das Unternehmen oder der Mensch loslegen darf. Solange die Genehmigung noch nicht da ist, darf der Flugplatz nicht betrieben werden, dürfen Flüge nicht stattfinden, darf der Pilot nicht fliegen und so weiter.

Für die betroffenen Unternehmen oder auch Personal der Luftfahrt kann das zu frustrierenden Situationen führen. Dann stehen beispielsweise die Fluggäste oder Frachtkunden bildhaft gesprochen schon beinahe Schlange vor dem Flugzeug, aber das Unternehmen darf keine Flüge durchführen, weil die Betriebsgenehmigung und das Luftverkehrsbetreiberzeugnis und die Genehmigung als Unternehmen zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit (CAMO) noch nicht vorliegen. Oder der Pilot darf nicht fliegen, weil die Lizenz oder das Tauglichkeitszeugnis noch nicht da ist.

Gerade wenn es um die Tauglichkeit von Piloten geht, häufen sich in Deutschland zur Zeit die Berichte über lange Verfahrensdauer und die Nichterreichbarkeit des zuständigen Luftfahrt-Bundesamts. Manche Piloten erzählen, dass sie seit Monaten nichts vom Luftfahrt-Bundesamt gehört oder gelesen haben, auf schriftliche Nachfragen keine Antwort bekommen und sie bei Telefonanrufen erst gar nicht einen zuständigen LBA-Mitarbeiter erreichen können.

Luftfahrtbehörden müssen ausreichend Kapazität aufbauen

Freilich, wenn eine Luftfahrtbehörde schlecht organisiert ist oder nicht über eine ausreichende Anzahl qualifizierten Personals verfügt, dann ist das grundsätzlich rechtswidrig. Die Anforderungen an die Ausstattung und Organisation gelten auch unabhängig davon, ob es sich um ein Ministerium eines Landes oder das Bundesministerium für Digitales und Verkehr handelt oder um das Luftfahrt-Bundesamt, das Bundesaufsichtsamt für die Flugsicherung oder eine Landesluftfahrtbehörde. Die Grundregel lautet immer, dass die jeweilige Stelle so organisiert sein muss und über das Personal verfügen muss, wie es zur Aufgabenerledigung erforderlich ist.

So muss beispielsweise das Luftfahrt-Bundesamt die Anforderungen des Anhangs IV (Teil-ARA) der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 einhalten, und zwar einschließlich der Vorgaben des Unterabschnitts GEN und des Unterabschnitts MED. Nach ARA.GEN.200 müssen unter anderem eine ausreichende Anzahl ausreichend qualifizierter Mitarbeiter beschäftigt werden, damit die Behörde ihre Aufgaben erfüllen kann. ARA.MED.120 und ARA.MED.125 schreiben zudem vor, dass die Behörde über medizinische Sachverständige verfügen muss.

Wenn jedoch die staatlichen Stellen diese Organisationsanforderungen nicht einhalten, so hat dies grundsätzlich erst einmal kaum Rechtsfolgen. Allerdings könnte die Europäische Union ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland einleiten, wenn die Vorgaben einer Unionsverordnung wie etwa der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 nicht eingehalten werden. Auch könnte die jeweils zuständige Rechts- und Fachaufsicht von einer Behörde, die den Vorgaben nicht entspricht, die Besserung einfordern. Das sind allerdings keine Schritte, die von einzelnen Betroffenen erzwungen werden können oder ihnen zu der begehrten Behördenentscheidung verhelfen würden.

Untätigkeitsklage oder Schadensersatz?

Das Luftfahrtunternehmen, das Kundenwünsche nicht erfüllen kann, weil Genehmigungen fehlen, der Pilot, der seinen Lebensunterhalt nicht verdienen kann, weil das Tauglichkeitszeugnis noch nicht da ist – in derartigen Situationen kommt oft die Frage nach Schadensersatz auf.

Zwei Piloten. © Brussels Airlines

Allerdings gibt es mit Artikel 34 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 839 des Bürgerlichen Gesetzbuches eine Rechtsgrundlage für einen Anspruch auf Schadensersatz gegen den Staat wegen Amtspflichtverletzung. Auch kennt das EU-Recht einen Anspruch eigener Art, wenn sich Schäden aus der Nichteinhaltung von Unionsrecht ergeben. Die Liste der Voraussetzungen, die jeweils erfüllt sein müssen, bevor der Staat tatsächlich Schadensersatz leisten muss, ist aber lang und inhaltlich anspruchsvoll. Im Ergebnis haftet der Staat nur selten, ausgeschlossen ist es aber nicht.

Für das Unternehmen, das auf eine Genehmigung wartet, oder den Menschen, der ohne die begehrte Erlaubnis nicht arbeiten darf, geht es jedoch schon logisch betrachtet vorrangig erst einmal darum, so schnell wie möglich die richtige Entscheidung der Behörde zu bekommen. Auch wäre mit einer schnellen Ablehnung seitens der Behörde nichts gewonnen.

Erst prüfen, dann klagen!

Der wichtigste Schritt ist deshalb immer, zunächst selbstkritisch zu prüfen (oder besser: anwaltlich prüfen zu lassen), ob die Behörde nach dem Verfahrensstand und aufgrund der ihr vorliegenden Unterlagen und Nachweise überhaupt in die Lage versetzt ist, gerade jene Entscheidung zu treffen, die gewünscht ist. Nicht selten stellt sich dann heraus, dass eine schnelle Behördenentscheidung gar nicht mehr das Ziel ist, weil mit einer Ablehnung zu rechnen wäre, und deshalb stattdessen die Zeit genutzt werden muss, um eine positive Entscheidung erst einmal ausreichend vorzubereiten.

Diese Empfehlung gilt für viele unterschiedliche Situationen: der Instandhaltungsbetrieb, der auf die Genehmigung seines Betriebshandbuchs wartet, das Luftfahrtunternehmen, das auf die Genehmigung der Mindestausrüstungsliste wartet, die Flugschule, die eine Änderung in ihrem Ausbildungsprogramm genehmigt bekommen möchte. Der reglementierte Beauftragte, der einen weiteren Betriebsstandort eröffnen möchte, der reglementierte Lieferant, der sein Sicherheitsprogramm ändern möchte. Der Pilot, der eine Lizenz, ein Tauglichkeitszeugnis oder eine Zuverlässigkeitsüberprüfung benötigt, das freigabeberechtigte Personal (Teil-66), der Fluglehrer, der Ausbilder. Und so weiter und so fort. Immer sollte, wenn es bei der Behörde vermeintlich zu lange dauert, zunächst überprüft werden, ob die Behörde tatsächlich die Entscheidung so treffen kann oder sogar muss, wie es sich der Betroffene wünscht.

Wenn sich herausstellt, dass der Behörde noch keine ausreichenden Nachweise vorliegen, oder noch Fehler im Handbuch beinhaltet sind, oder sonst noch andere Inhalte abgearbeitet werden müssen, bevor die Genehmigung (Erlaubnis, Lizenz, Zeugnis oder wie immer die Bezeichnung jeweils lautet) erteilt werden darf, dann ist es empfehlenswert, die Behörde noch nicht zu drängeln, sondern erst einmal nachzuarbeiten.

Untätigkeitsklage nach § 75 VwGO

Wenn es soweit ist, die Behörde zu drängeln, weil klar ist, dass die begehrte Genehmigung erteilt werden muss, dann kann § 75 der deutschen Verwaltungsgerichtsordnung weiterhelfen:

§ 75 VwGO: "Ist über einen Widerspruch oder über einen Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsakts ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden worden, so ist die Klage abweichend von § 68 zulässig. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs oder seit dem Antrag auf Vornahme des Verwaltungsakts erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Liegt ein zureichender Grund dafür vor, daß über den Widerspruch noch nicht entschieden oder der beantragte Verwaltungsakt noch nicht erlassen ist, so setzt das Gericht das Verfahren bis zum Ablauf einer von ihm bestimmten Frist, die verlängert werden kann, aus. Wird dem Widerspruch innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist stattgegeben oder der Verwaltungsakt innerhalb dieser Frist erlassen, so ist die Hauptsache für erledigt zu erklären."

Zu entnehmen ist dieser Regelung, dass die Untätigkeitsklage im Normalfall erst erhoben werden kann (also zulässig ist), wenn drei Monate verstrichen sind, außer wenn wegen besonderer Umstände eine kürzere Frist geboten ist. Eine solche kürzere Frist kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Betroffene wirtschaftlich auf die begehrte Entscheidung angewiesen ist und die Behörde auch keine weitere Zeit für die Prüfung benötigt.

Das Luftfahrtbundesamt (LBA) am Flughafen von Braunschweig. © dpa / Holger Hollemann

Beispielsweise sind Luftfahrtunternehmen oft auf die schnelle Einflottung eines neuen Flugzeugs angewiesen. Wenn die Fluggesellschaft bereits mehrere Flugzeuge desselben Musters betreibt und die erforderliche Dokumentation (Mindestausrüstungsliste, Instandhaltungsprogramm und so weiter) inhaltsgleich auch für das neue Flugzeug vorlegt, dann gibt es für das Luftfahrt-Bundesamt keinen Sachgrund mehr, lange zu prüfen. In einem solchen Fall kann die Entscheidung innerhalb kürzerer Frist verlangt werden. Die Beispiele lassen sich fortsetzen, etwa wenn ein Pilot alle Tauglichkeitsnachweise bereits vorgelegt hat (ärztliche Gutachten, die eine plötzliche Untauglichkeit für ausgeschlossen erachten), und so weiter.

Anders aber wäre es beispielsweise dann, wenn ein Unternehmen ganz neu startet und erstmals alle erforderlichen Anträge stellt. Im Regelfall wird der Behörde dann der Zeitraum von drei Monaten zuzubilligen sein.

Wann darf die Behörde länger brauchen als drei Monate?

Dem § 75 der deutschen Verwaltungsgerichtsordnung ist aber auch zu entnehmen, dass die Behörde dann, wenn ein zureichender Grund dafür vorliegt, dass sie noch nicht entschieden hat, auch länger als drei Monate benötigen darf. In diesem Fall muss das Gericht, wenn die Untätigkeitsklage zulässigerweise erhoben worden ist (d.h. nach Ablauf von drei Monaten), der Behörde eine angemessene Nachfrist setzen, die es auch verlängern darf.

Die Kernfrage lautet dann, was eine "angemessene" Frist für die Bearbeitung und Entscheidung ist. Beantworten lässt sich dies nur in Ansehung der Umstände des Einzelfalls. Für den Betroffenen kann es besonders dringlich sein, etwa weil er auf die Entscheidung für seinen Lebensunterhalt oder den Fortbestand des Unternehmens angewiesen ist. Das spricht dann für eine kürzere Frist. Andererseits können die Schwierigkeit der Angelegenheit, etwa wenn noch Fakten oder Rechtsfragen zu klären sind, oder auch eine außergewöhnliche Arbeitsbelastung der Behörde für eine längere Frist sprechen.

Entscheidend ist dabei jedoch, dass die Behörde sich nicht mit ihrer eigenen Arbeitsbelastung herausreden kann, wenn es sich um eine längerfristige Überlastung der Verwaltung handelt, oder wegen sonstiger Sachlagen, denen mit organisatorischen Maßnahmen begegnet werden kann, etwa Urlaubsabwesenheiten. Das Bundesverfassungsgericht nennt dies "strukturelles Organisationsdefizit" und hat klargestellt, dass darin kein zureichender Grund für eine Untätigkeit einer Behörde liegt (Bundesverfassungsgericht, Beschlüsse vom 16:01.2017, eins BvR 2406/16 u.a., ECLI:DE:BverfG:2017:rk20170116.1bvr240616).

Wenn die Behörde keinen zureichenden Grund für eine längere Frist vorweisen kann, dann ist bei der angemessenen Nachfrist, die das Gericht setzt, von einer kürzeren Dauer auszugehen, die in vielen Fällen bei vier Wochen oder weniger liegen dürfte. Innerhalb dieser Zeit muss die Behörde dann ihre Entscheidung treffen. Wie diese Entscheidung ausfällt, ist mit der erfolgreichen Untätigkeitsklage jedoch nicht vorgegeben. Die Behörde muss nur überhaupt eine Entscheidung treffen und dem Betroffenen bekanntgeben. Wenn es schlecht ausgeht, muss deshalb im Nachgang erneut Rechtsschutz gesucht und nötigenfalls die Klage beim Verwaltungsgericht erhoben werden, dieses Mal dann mit dem Ziel, endlich die richtige Entscheidung zu erreichen.