Luftrechtskolumne (109)

In Deutschland kommt die Luftfahrt noch immer nicht richtig wieder in Schwung. Die Rechtsanwältin Nina Naske fragt nach, woran das liegt und wie es sich ändern lässt.

Regelmäßig beschäftigt sich Luftrechtsexpertin Nina Naske auf airliners.de in ihrer Kolumne mit aktuellen Entwicklungen im Luftrecht. In ihrer Tutorial-Serie Basiswissen Luftrecht erklärt sie zudem juristische Grundlagen.

Die SARS-CoV-2/Covid-19-Pandemie und die staatlichen Infektionsschutzmaßnahmen, besonders die wiederholten und langen Lockdowns, haben die Wirtschaft und besonders auch die Luftfahrt schwer getroffen. Die Luftfahrt in Deutschland hat sich noch nicht wieder auf das Niveau aus der Zeit vor der Pandemie zurückbewegt. Was ist da los, und wie lässt es sich ändern?

Aber es wird doch viel geflogen?

Vor den Pandemiejahren ist es trotzdem nur wenigen aufgefallen, dass die Luftfahrt längst überreguliert worden sein könnte, denn der Luftfahrt ging es vergleichweise gut. Die Passagierzahlen waren über Jahre gewachsen, die Frachtzahlen waren auch erfreulich, und das Angebot für die Kunden zufriedenstellend durchmischt, von teuer bis billig. Klar, dass sich kaum jemand beschwerte, auch die Luftfahrtbranche im Großen und Ganzen nicht.

Gegenwärtig ist jedoch die Lage eine andere, und das besonders in Deutschland. In vielen europäischen Nachbaarstaaten wird längst wieder so viel geflogen wie vor dem Jahr 2020. In Deutschland aber sind die Zahlen weiterhin niedriger.

Freilich, nicht erst seit den Pandemiejahren und nicht nur in Deutschland ist die Entwicklung der Luftfahrt überraschend langsam geworden. Schon vor dem Jahr 2020 waren in der Luftfahrt zu wenige Menschen und zu wenige Unternehmen zu finden und es gab deshalb wenig Veränderungen und wenige Neuerfindungen und zu wenig Wettbewerb.

Die Ursachen dürften jedenfalls in Deutschland und vielen anderen Industriestaaten in den Verhaltensvorschriften (Regulierung) und der übrigen Verhaltenssteuerung (Steuern und Abgaben, Subventionen) liegen, mit denen der Staat die Luftfahrt in engste Bahnen lenkt. Wo so wenig Freiheit vor staatlicher Einmischung bleibt, da tut sich zunehmend weniger.

Was ist in Deutschland anders?

Aber der Vergleich mit den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zeigt, dass die Rechtsvorschriften für die Luftfahrt für sich allein gesehen nicht die Ursache dafür sein können, dass die Luftfahrt in Deutschland sich noch nicht wieder ganz erholt hat. Denn das dichte Regelwerk, das von der Luftfahrt eingehalten werden muss, gilt inhaltsgleich in der gesamten EU.

Die einheitlichen EU-Vorschriften betreffen auch alle wesentlichen Bereiche der Luftfahrt. Die Verordnung (EU) Nr. 2018/1139 und ihre Durchführungsbestimmungen regeln die Entwicklung und Herstellung, den Betrieb und die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen. Die Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 beinhaltet weitere Anforderungen, die von den Luftfahrtunternehmen einzuhalten sind. Auch für die Flughäfen und Flugplätze und ebenso für die Flugsicherungsdienste gibt es entsprechende EU-Vorgaben. Die Verkehrsregeln, die in der Luft und am Boden gelten, sind ebenfalls unionsweit einheitlich (Verordnung (EU) Nr. 923/2012). Auch die Abwehr von Terrorangriffen und Sabotage ist mit der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 und ihren Durchführungsbestimmungen für die Mitgliedstaaten der EU einheitlich geregelt.

Doch auch wenn die wesentlichen Verhaltensvorschriften einheitlich durch Unionsverordnungen geregelt sind, die unmittelbar in jedem EU-Mitgliedstaat anwendbar sind, bleiben immer noch Schnittstellen zum nationalen Recht. Außerdem, und das macht den größten Unterschied, ist die Aufgabe des Vollzugs des geltenden Rechts weitgehend Sache der EU-Mitgliedstaaten. Schließlich verbleiben viele Sachfragen in der Kompetenz der Mitgliedstaaten, etwa wenn es um die Zuweisung der Zuständigkeiten an die nationalen Behörden geht, aber beispielsweise auch bei der Frage der Organisation der Flugsicherung oder bei der Verteilung von Subventionen.

Zu hohe Steuer- und Abgabenlast

Obwohl die Rechtsvorschriften für wesentliche Bereiche der Luftfahrt in der ganzen EU dieselben sind, ergeben sich deshalb immer noch spürbare Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Wenn gerade in Deutschland die Luftfahrt nicht so recht wieder in Schwung kommen will, dann liegt deshalb die Vermutung nahe, dass die Ursachen hierzulande zu finden sein müssen.

Eine Ursache dürfte schnell auszumachen sein: In Deutschland ist die Steuer- und Abgabenlast besonders hoch, was den Standort für Unternehmen unattraktiv macht und dazu führt, dass in andere EU-Mitgliedstaaten ausgewichen wird. Das liegt zunächst an den Lohnnebenkosten, die den Arbeitgeber belasten. Der jüngste OECD-Bericht "Taxing Wages" mit den Zahlen für 2021 zeigt, dass in Deutschland die Steuern und Abgaben einen Anteil von 48 Prozent an der Arbeitgeber-Gesamtbelastung ausmachten, was für den Arbeitgeber nichts anderes bedeutet, als dass die Auszahlung an den Arbeitnehmer zu leisten ist (der sich verständlicherweise häufig auch nur für sein "Netto vom Brutto" interessiert) und dann fast noch einmal genau so viel an den Staat (nämlich an das Finanzamt und an die Krankenkassen) gezahlt werden muss. Außerdem kommen noch die vielen weiteren Steuern und Abgaben hinzu, von der Umsatzsteuer (wenn auch für die Luftfahrt mit vielen Ausnahmen versehen) über die Kapitalertrag- oder Einkommensteuer bis hin zu den indirekten Steuern, die beispielsweise in den Energiekosten beinhaltet sind und von denen sich besonders kleinere und mittlere Unternehmen kaum befreien können.

Für die Luftfahrt kommen außerdem noch weitere Zwangsabgaben hinzu, insbesondere der verpflichtende Handel mit Emissionszertifikaten, der für Fluggesellschaften regelmäßig eine Pflicht zum Einkauf und also eine Zahlungspflicht ergibt. Hinzu kommen die gerade in Deutschland vergleichsweise hohen Flugplatzentgelte, die sich aus der ebenfalls hohen Kostenstruktur der Flugplätze ergeben, und die ebenfalls vergleichsweise hohe Luftverkehrsteuer und die Luftsicherheitsgebühren. Insgesamt ist deshalb die Steuer- und Abgabenlast für die Luftfahrt gerade in Deutschland besonders hoch.

Zu wenig Luftfahrtbegeisterung

Mancher wird annehmen, es könne außerdem der Föderalismus der Bundesrepublik Deutschland eine besondere Schwierigkeit für die Luftfahrt darstellen. Doch die Länder sind im wesentlichen nur für die Aufsicht über die Flughäfen und Flugplätze zuständig. Die übrigen Sachbereiche werden überwiegend in bundeseigener Verwaltung bearbeitet, für die Flugsicherung durch das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung und für die sonstigen Themen durch das Luftfahrt-Bundesamt. Die Rechts- und Fachaufsicht liegt beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Dort, wo es noch auf nationales Recht ankommt, ist die Rechtsetzung ebenfalls Sache des Bundes, denn die Gesetzgebungszuständigkeit liegt beim Bund (Art. 73 Abs. eins Nr. sechs GG).

Dabei könnte es auf den ersten Blick noch so aussehen, als sei die Luftfahrt auch in Deutschland besonders erwünscht. Die Bundesrepublik Deutschland gehört zu den Anteilseignern von Airbus und ist Alleineigentümerin der Deutschen Flugsicherung. Im Jahr 2020 hat die Bundesrepublik Deutschland über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds außerdem Anteile an der Lufthansa erworben und das Unternehmen mit weiteren Zahlungen (nach Meinung des Gerichts erster Instanz der Europäischen Union: unionsrechtswidrig) unterstützt.

Wer sich aber intensiver mit der Luftfahrt in Deutschland beschäftigt, der weiß, dass die Luftfahrtbegeisterung der staatlichen Stellen abseits dieser Leuchtturm-Fakten schnell ihre Grenzen findet. In der Auslegung und Anwendung von Gesetzen wird dann nicht für die Luftfahrt entschieden, wann immer es geht, sondern umgekehrt verhindert, was immer sich verhindern lässt, und das trifft besonders die kleinen und mittleren Unternehmen.

So werden beispielsweise in der Luftsicherheit auch solche Sicherheitskontrollen bei der Frachtabwicklung verhindert, die in Nachbarstaaten wie Luxemburg oder Frankreich zugelassen sind, mit der Folge, dass der Luftverkehr dorthin ausweicht. Im Bereich der Flugsicherheit sieht es ähnlich aus, wenn Verfahrensweisen nicht genehmigt werden, die dem Buchstaben und dem Geist der Rechtsvorschriften entsprechen. Ändern werden sich die Rahmenbedingungen für die Luftfahrt deshalb erst, wenn entweder die Ausrichtung und Stimmung bei den staatlichen Stellen sich zu Gunsten der Luftfahrt verändern. Oder aber, wenn stattdessen der staatliche Zugriff auf die Luftfahrt deutlich verringert wird.

Wann kommt die nächste Liberalisierung?

Wie es sich zum Nutzen der Luftfahrt und ihrer Kunden auswirkt, wenn an die Stelle staatlicher Lenkung die Freiheit tritt, hat sich zuletzt beobachten lassen, nachdem die Europäische Union in den 1990er Jahren den Binnenmarkt für den Luftverkehr geschaffen hatte. Die damals in Kraft getretenen Vorschriften finden sich heute in der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008. Jedes Luftfahrtunternehmen der Union hat danach das Recht, beliebige Strecken zu bedienen und seine Preise frei festzulegen. An die Stelle der Streckengenehmigung und Preisfestsetzung durch die Mitgliedstaaten trat die unternehmerische Freiheit. Die Folge war eine Ausweitung des Angebots. Neue Luftfahrtunternehmen wurden gegründet, Flüge wurden zu viel geringeren Preisen angeboten, ganz andere Strecken wurden bedient. Bis heute profitieren die Fluggäste und Frachtkunden von dieser Freiheit der Fluggesellschaften.

Aber im heutigen Umfeld ist es fraglich, ob die nächste Welle der Liberalisierung tatsächlich aus Brüssel kommen wird. Die Europäische Union hat sich in jüngerer Zeit auch mehr durch Regeln zur Einschränkung der Freiheiten der Unionsbürger und Unternehmen hervorgetan als durch Freiheitsgewinne.

Wenn die Unternehmen der Luftfahrt in Deutschland mehr Freiraum für unternehmerische Entscheidungen, Innovation und Wachstum erreichen wollen, dann muss deshalb wohl auf allen Ebenen dafür geworben und gekämpft werden. Für die Auslegung und Anwendung des geltenden Rechts braucht es mehr Luftfahrtbegeisterung bei den zuständigen Ministerien und Behörden in Deutschland, damit Beurteilungs- und Entscheidungsspielräume zum Nutzen der Luftfahrt und ihrer Kunden wahrgenommen werden. Das lässt sich bei den Ministerien und Behörden und auf dem Rechtsweg vor Gericht einfordern.

Die Forderungen müssen sich außerdem an die Gesetzgeber richten. Die Steuer- und Abgabenlast in Deutschland muss verringert werden, damit die Unternehmen nicht in die Nachbarstaaten ausweichen müssen. Auch auf EU-Ebene muss es schließlich darum gehen, der Luftfahrt mehr Freiheit zu verschaffen.