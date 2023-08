Luftrechtskolumne (108)

Ob Regierungsflieger oder Triebwerksinstandhaltung: Wenn Medien berichten, dass ein Flugzeug in die Werkstatt muss, dann schreiben sie meist so, als sei das ein schlechtes Zeichen. Dabei ist doch das Gegenteil der Fall! Die Rechtsanwältin Nina Naske erklärt, warum die Vorsichtsmaßnahmen zu den großen Vorteilen der Luftfahrt gehören.

Regelmäßig beschäftigt sich Luftrechtsexpertin Nina Naske auf airliners.de in ihrer Kolumne mit aktuellen Entwicklungen im Luftrecht. In ihrer Tutorial-Serie Basiswissen Luftrecht erklärt sie zudem juristische Grundlagen.

Am Panama-Kanal stauen sich die Schiffe, der Gotthard-Tunnel ist gesperrt und auf der Autobahn ist Stau. Schiffe, Eisenbahnen, Autos bleiben stehen. Gut, dass es die Luftfahrt gibt! Denn am Himmel ist viel Platz und nichts befördert Menschen oder Sachen schneller oder sicherer als ein Flugzeug.

Laufende und außerplanmäßige Instandhaltung

Der wesentliche Grund, warum die Luftfahrt sich zum statistisch sichersten Verkehrsmittel entwickelt hat, ist der beständige technologische Fortschritt. Von der Außenhaut des Flugzeugs bis zu den Triebwerken sind Bauweise und Materialien über die Zeit immer besser geworden. Die Fehleranfälligkeit hat sich reduziert.

Das hängt aber nicht nur damit zusammen, dass Flugzeuge und Hubschrauber in bestem Zustand ausgeliefert werden, wenn sie das Werk verlassen. Einen entscheidenden Beitrag leistet die fortlaufende Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit. Jedes Luftfahrzeug wird zu vorgeschriebenen Zeitpunkten (nach Ablauf eines Zeitintervalls oder einer bestimmten Betriebsdauer) auf seinen technischen Zustand überprüft, dann müssen manche Bauteile ausgetauscht werden, andere nur bei bestimmten Anzeichen.

Außerdem muss ein Luftfahrzeug immer dann zum Instandhaltungsbetrieb, wenn etwas nicht funktioniert oder kaputt geht. Moderne Luftfahrzeuge verfügen auch über entsprechende Selbstdiagnosesysteme, die Warnmeldungen ausgeben.

Zwingende Vorschriften zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit

Dabei haben sich die Vertragsstaaten des Abkommens über die Internationale Zivilluftfahrt (das "Chicagoer Abkommen" von 1944) darauf geeinigt, dass sie in ihrem nationalen Recht bestimmte zwingende Vorgaben zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Zivilluftfahrzeugen vorsehen. Jener Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet das Unternehmen ansässig ist und genehmigt wurde, das ein Luftfahrzeugmuster entwickelt hat (der "Entwicklungsstaat", englisch "state of design"), übernimmt dabei auf völkerrechtlicher Ebene besondere Verantwortung.

Für die Bundesrepublik Deutschland und die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind die wesentlichen Vorschriften allerdings heutzutage in Rechtsvorschriften der Europäischen Union zu finden. Die Verordnung (EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2018, zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit, regelt den grundlegenden Rechtsrahmen.

Die Durchführungsbestimmungen dürfen von der Kommission erlassen werden. Zur Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen finden sich die wichtigsten Vorschriften in der Verordnung (EU) Nr. 748/2012 zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen für die Erteilung von Lufttüchtigkeits- und Umweltzeugnissen für Luftfahrzeuge und zugehörige Produkte, Bau- und Ausrüstungsteile sowie für die Zulassung von Entwicklungs- und Herstellungsbetrieben und in der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen und luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen und die Erteilung von Genehmigungen für Organisationen und Personen, die diese Tätigkeiten ausführen.

Einer für alle, alle für einen

Unternehmen, die Luftfahrzeuge entwickeln, herstellen oder instandhalten, müssen sich an die zwingenden Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 748/2012 und der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 halten.

Vorgeschrieben ist insbesondere ein System zur Erfassung von und Reaktion auf Ereignismeldungen (21.A.3A des Anhangs I (Teil-21) der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014). Ausfälle, Fehlfunktionen, Mängel oder sonstige Ereignisse, die nachteilige Auswirkungen auf die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit der Produkte, Bau- und Ausrüstungsteile haben oder haben könnten, müssen erfasst und analysiert werden, und wenn nötig, dann muss der Inhaber der Musterzulassung oder ergänzenden Musterzulassung oder gegebenenfalls der Komponentenhersteller oder Inhaber der Konstruktionsgenehmigung eine Behebungsmaßnahme entwickeln und den Betreibern des betroffenen Luftfahrzeugmusters mitteilen (21.A.3A und 21.A.7 des Anhangs I (Teil-21) der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014).

Der Betreiber und jeder Instandhaltungsbetrieb wiederum müssen die Instandhaltungsanweisungen einhalten und das Luftfahrzeug entsprechend pflegen (M.A.401-402 des Anhangs I (Teil-M) der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014). Erforderlich werden kann die Überprüfung oder sogar der Austausch von Bauteilen oder was immer sonst vorgegeben wird, um den unerwünschten Zustand zu beseitigen.

Für den Betreiber und sogar für Piloten sieht die Verordnung (EU) Nr. 376/2014 außerdem Meldepflichten im Fall von Ereignissen vor, so dass unsichere Zustände berichtet werden müssen. Ein Vorfall, der ein einzelnes Luftfahrzeug betrifft, führt so zu einer Meldung, die wiederum die Analyse und gegebenenfalls entsprechende Instandhaltungsanweisungen für alle Betreiber von Luftfahrzeugen desselben Musters nach sich zieht.

Instandhaltungsanweisungen des Herstellers

Diese zwingenden Rechtsvorschriften sind aber natürlich nur das "Sicherheitsnetz", das vorsorglich eingezogen wurde. Viel wichtiger sind in der Praxis die Vertragsbeziehungen und Fragen von Gewährleistung und Haftung und Erwartungen am Markt an die Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte. Die Fluggesellschaften und anderen Betreiber von Flugzeugen oder Hubschraubern wollen verlässliche funktionierende Produkte einsetzen. So werden viele Vorkommnisse an die Hersteller gemeldet, die das Flugzeug oder den Hubschrauber verkauft haben, und die Betreiber erwarten von dort die Problemlösung.

In der Luftfahrt gibt es deshalb sehr häufig Veröffentlichungen zur Instandhaltung der Luftfahrzeuge, mit denen vorgegeben wird, wie mit bestimmten technischen Zuständen umgegangen werden soll. Die vielen "Safety Bulletins" oder "Safety Information Bulletins" sind dem Fachpublikum bekannt und ein normaler Vorgang.

Im Hintergrund spielen sich dann natürlich auch die Rechtsvorgänge rund um Gewährleistung, Haftung und so weiter ab. Der Betreiber wird versuchen, Kosten der Instandhaltung an den Hersteller zu verlagern, oder es sind Versicherungen eingeschaltet und so weiter. Marktüblich sind zudem, gerade für Triebwerke, umfassende Instandhaltungsverträge, die eine fortlaufende Überwachung durch den Triebwerkehersteller und dessen verknüpfte Reaktion vorsehen, was bis zum regelmäßigen Austausch der Triebwerke reichen kann.

Lufttüchtigkeitsanweisungen der Luftfahrtbehörde

Vorgesehen ist in der EU allerdings auch, dass die Agentur für Flugsicherheit der Europäischen Union (European Union Aviation Safety Agency, Easa) eine zwingend einzuhaltende Lufttüchtigkeitsanweisung (airworthiness directive) herausgeben kann (21.A.3B des Anhangs I (Teil-21) der Verordnung (EU) Nr. 748/2012). Das muss die Easa immer dann tun, wenn sie an einem Luftfahrzeug aufgrund eines Mangels an diesem oder an einem darin eingebauten Motor, Propeller, Bau- oder Ausrüstungsteil einen unsicheren Zustand festgestellt hat und dieser Zustand auch in anderen Luftfahrzeugen vorliegen oder auftreten könnte.

Wenn die Easa eine solche Lufttüchtigkeitsanweisung veröffentlichen will, dann muss der Inhaber der Musterzulassung, eingeschränkten Musterzulassung, ergänzenden Musterzulassung, Genehmigung für erhebliche Reparaturverfahren, ETSO-Zulassung oder jeder anderen einschlägigen, gemäß der Verordnung (EU) Nr. 748/2012 erteilten Genehmigung dazu dann auch entsprechende Nachbesserungsmaßnahmen und/oder geforderte Inspektionen vorschlagen und der Easa zu diesen Vorschlägen nähere Angaben zur Genehmigung vorlegen und sogar allen bekannten Benutzern oder Besitzern des betreffenden Produkts, Bau- oder Ausrüstungsteils und auf Anforderung allen sonstigen Personen, die die Lufttüchtigkeitsanweisung einzuhalten haben, geeignete beschreibende Daten und Durchführungsanleitungen bekannt machen.

Jede Meldung ist ein gutes Zeichen!

In der Luftfahrt ist deshalb sichergestellt, dass unsichere Zustände, die an einem Luftfahrzeug beobachtet werden, immer zu einer Kettenreaktion führt: Die Situation muss überprüft werden und wenn nötig, dann müssen alle, die ein Luftfahrzeug desselben Musters einsetzen, die vorgegebenen Instandhaltungsmaßnahmen umsetzen.

Jedes Mal, wenn "alle Flugzeuge", in denen ein bestimmtes Teil (ein Triebwerk, ein Messinstrument, oder was auch immer) verbaut ist, aufgrund von Vorkommnissen mit diesem Bauteil in die Werkstatt müssen, damit der Zustand überprüft oder das Bauteil ausgewechselt wird, ist das deshalb eine gute Nachricht. Die Instandhaltungsmaßnahme wird vorsorglich ausgeführt, lange bevor es zu ernsthaften Problemen kommt.

Jedes Mal, wenn in den Medien berichtet wird, dass wieder Flugzeuge in die Instandhaltung müssen, weil der Hersteller ein Safety Bulletin veröffentlicht oder die Luftfahrtbehörde eine Lufttüchtigkeitsanweisung herausgegeben hat, wissen deshalb alle in der Luftfahrt sofort: Unser System funktioniert, die Flugsicherheit ist gewährleistet. Das ist ein Grund zur Freude, denn es trägt dazu bei, dass die Luftfahrt ein verlässliches Verkehrsmittel ist.