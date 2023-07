Luftrechtskolumne (107)

Regelmäßig beschäftigt sich Luftrechtsexpertin Nina Naske auf airliners.de in ihrer Kolumne mit aktuellen Entwicklungen im Luftrecht. In ihrer Tutorial-Serie Basiswissen Luftrecht erklärt sie zudem juristische Grundlagen.

Am Interesse für die Möglichkeiten der Luftfahrt, sich abseits der Linienflüge zwischen Großflughäfen mehr auf die individuellen Kundenbedürfnisse anzupassen, mangelt es nicht. Dabei ist es gut, wenn Begeisterung für technischen Fortschritt das Augenmerk auch auf noch gar nicht am Markt verfügbare Flugzeuge richtet, die als autonome Flugtaxis oder e-VTOL-Modell eingesetzt werden. Noch besser aber ist, dass kleinteilige Luftfahrt in Europa jetzt schon funktioniert und das Wachstum der Zukunft problemlos aufnehmen kann.

Neue Technologien, neue Rechtsvorschriften

Die "Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit" (European Union Aviation Safety Agency, Easa) hat im Jahr 2020 tatsächlich eine Studie darüber unternommen, ob "städtische Mobilität in der Luft" ("urban air mobility") auf soziale Akzeptanz hoffen kann.

Im Sommer 2022 folgte der Vorschlag der Easa für neue Rechtsvorschriften für unbemannte und e-VTOL-Flugzeuge. Auch hier liegt der Fokus vor allem auf Flugbewegungen innerhalb von (Groß-)Städten oder zwischen Städten. Dabei geht es um neue Flugzeugmuster, die autonom fliegen oder vertikal starten und landen, und um elektrische Antriebe (und das Wort "nachhaltig" und einige grüne Blattsymbole fehlen auch nicht).

Selbstverständlich ist es auch gut und richtig, wenn Unternehmen sich dem technologischen Fortschritt widmen. Flugzeuge, die vertikal starten und landen können und deshalb nicht auf lange Start- und Landebahnen angewiesen sind, werden noch mehr Orte für die Luftfahrt erreichbar machen. Autonomes Fliegen kann die Luftfahrt für noch mehr Menschen zugänglich machen, denn ein Luftfahrzeug selbst zu steuern, ist eine anspruchsvolle Aufgabe und erfordert deshalb bisher den gut ausgebildeten Piloten.

Punkt-zu-Punkt-Flüge in der ganzen EU

Glücklicherweise muss aber niemand darauf warten, dass erst noch neue Rechtsvorschriften erlassen oder ganz neue Luftfahrzeuge entwickelt werden. In der Europäischen Union ist der Rechtsrahmen schon jetzt da und es ist auch die Infrastruktur vorhanden, die es der Luftfahrt ermöglicht, auf geänderte Kundenwünsche einzugehen.

Bekannt sind vor allem die großen Flughäfen. Aber in allen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union gibt es eine Vielzahl kleinerer Flugplätze und Regionalflugplätze, beispielsweise auch in den skandinavischen Ländern, im Osten der EU oder in Spanien, Italien oder Frankreich. Deutschland hat mehr als 70 Regionalflugplätze.

Der Flugverkehr ist in der Europäischen Union zwischen allen diesen Flugplätzen erlaubt. Die Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 schreibt vor, dass jedes Unternehmen, das Passagiere oder Fracht mit einem Flugzeug befördern (und sich dafür bezahlen lassen) will, eine Betriebsgenehmigung (operating license) haben muss. Umgekehrt ist nach der Verordnung (EU) Nr. 1008/2008 aber auch jedes Unternehmen, das eine solche Betriebsgenehmigung hat, berechtigt, für seine zahlenden Kunden (Fluggäste oder Frachtkunden) beliebige Flugstrecken innerhalb der Europäischen Union zu nutzen.

EU-Binnenmarkt für den Luftverkehr

Der europäische Binnenmarkt gilt auch für die Flugzeughersteller, die Instandhaltungsbetriebe und die vielen anderen Unternehmen, die zur Luftfahrt gehören. Das Luftfahrtunternehmen aus Österreich kann ein Flugzeug vom Hersteller in Italien kaufen, der deutsche Instandhaltungsbetrieb kann eine Zweigstelle in Lettland eröffnen, die Flugschule aus Frankreich darf Piloten aus Polen unterrichten und so weiter.

Allerdings bleiben immer bürokratische Hürden zu überwinden. Gerade in Deutschland stellt sich an beinahe jeder Stelle eine Behörde den Unternehmen in den Weg, und die Luftfahrtbehörden sind da keine Ausnahme. Außerdem machen unnötige Verbraucherschutzvorschriften es Unternehmen und ihren Kunden schwer, sinnvolle Verträge über Leistung, Preis und Risikoverteilung zu schließen. Doch diese Schwierigkeiten lassen sich mit kluger Rechtsberatung alle in den Griff bekommen. Auch sind die für die Luftfahrt in der Europäischen Union geltenden Rechtsvorschriften trotzdem ein großer Vorteil, denn sie geben den Unternehmen eine einheitliche Grundlage für die unionsweite Tätigkeit.

Die mit dem Unionsrecht und dem Binnenmarkt gewährleisteten Freiheiten nutzen so den großen Fluggesellschaften, die ihr Geschäftsmodell auf Linienflüge mit Großraumflugzeugen ausgerichtet haben. Anbieter, die möglichst preisgünstige Flugtickets verkaufen, entscheiden sich dabei auch oft für einen der kleineren Flugplätze in der Nähe der Großstädte, wenn es kostengünstiger für sie ist.

Aber wachsenden Erfolg hat in jüngerer Zeit besonders auch die Privat- und Geschäftsluftfahrt, bei der die Auswahl der Flugstrecke sich vorrangig nach den Kundenwünschen richtet. Der Fluggast entscheidet dann, dass er von Innsbruck, Österreich, nach Marseille, Frankreich, oder von wo auch immer zu einem beliebigen anderen Bestimmungsort fliegen möchte. Sehr oft werden dann kleinere Flugplätze angesteuert.

Dezentrale Luftfahrt wird für uns alle erschwinglich sein (können)

Freilich gibt es im Bereich der Charterflüge auch viele Kunden, für die es bei ihrer Flugreise auf der individuell gewählten Flugstrecke auch darauf ankommt, dass das Flugzeug besonders schön ausgestattet ist und während des Fluges ein tolles Catering angeboten wird. Und natürlich ist auch gerade dieses Kundensegment gut für die Luftfahrt, weil liquide Nachfrage den Markt belebt, und gut für die Gesellschaft, weil wirtschaftlicher Erfolg und finanzielle Autonomie des Individuums wünschenswert sind und es umso besser ist, je mehr Menschen sich diese Freiheit mit ihrer Schaffenskraft erarbeiten.

Die Nachfrage und das Angebot sind aber längst nicht mehr auf diese Kundengruppe beschränkt. Es gibt viele Urlaubsreisende, die keine Lust auf lange Wartezeiten und die Menschenmengen an Großflughäfen haben, Geschäftsreisende vom Berater bis zum Handwerker, die vor allem einfach und schnell reisen möchten, und Unternehmen, die ihre Mitarbeiter auf kürzestem Weg zwischen Standorten befördern lassen wollen.

Für diese Kunden kommt es vor allem darauf an, dass die Flugreise mühelos funktioniert. Von der Buchung bis zum kurzen Weg von Tür zu Tür soll möglichst wenig stören. Manche Kunden interessieren sich vielleicht für die Buchungsmöglichkeit per Smartphone. Die meisten aber legen vor allem Wert auf die direkte Kundenbetreuung, bei der sie mit Mitarbeitern der Fluggesellschaft sprechen, die noch selbst Entscheidungen treffen und umsetzen können (und das auch machen). Außerdem soll der Weg von daheim bis zum Flugzeug kurz und einfach sein, am besten ohne Wartezeit am Flughafen. Der Komfort im Flugzeug muss natürlich ausreichen, aber eine funktionale Ausstattung genügt.

Neue Strecken wollen bedient werden

Für Luftfahrtunternehmen kommt es deshalb jetzt vor allem darauf an, sich diesen in der Veränderung und im Wachstum befindlichen Markt zum eigenen Nutzen zu erschließen. Das kann bedeuten, die Flugstrecken und den Grund der Reise gänzlich dem Kundenwunsch zu überlassen. Oft wird es aber darum gehen, den interessanten Mittelweg zu finden und dem Kunden eine Flugstrecke und nützliche zugehörige Leistungen anzubieten, die auch andere Kunden anspricht.

Wer beispielsweise Landwirte und andere Agrarunternehmer ansprechen will, die von einem ländlichen Standort innerhalb Deutschlands zu ihren Nutzflächen anderweitig in Deutschland oder, auch nicht selten, im Osten der EU unterwegs sind, wird Flugstrecken zwischen geeigneten Regionalflugplätzen auswählen und anbieten können. Für diese Kunden wird aber die Mobilität am Zielort wichtig sein, also braucht es vielleicht auch gleich noch den Fahrservice zum Hof vor Ort. Oder es kommt darauf an, an kleineren Flughäfen auch extreme "Randzeiten" anzubieten, etwa um Handwerker anzusprechen, die zum Wochenende in die Heimat pendeln wollen, aber Montag früh zurück sein müssen. Und so weiter, die Liste der Beispiele ließe sich fortsetzen.

Für diese individuell ausgerichtete dezentrale Luftfahrt braucht es kleinere Flugzeuge, die trotzdem die Distanzen innerhalb Europas zuverlässig bewältigen. Die Hersteller in Deutschland, Frankreich, Italien und anderswo wird es freuen. Außerdem braucht es Luftfahrtunternehmen, die schnell agieren und reagieren können. Die Vermutung liegt nahe, dass es davon noch immer zu wenige gibt – gut für die, die schon am Markt sind und ihre Chancen nutzen.