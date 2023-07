Luftrechtskolumne (106)

Regelmäßig beschäftigt sich Luftrechtsexpertin Nina Naske auf airliners.de in ihrer Kolumne mit aktuellen Entwicklungen im Luftrecht. In ihrer Tutorial-Serie Basiswissen Luftrecht erklärt sie zudem juristische Grundlagen.

Manche sehen gegenwärtig die Grundfesten der deutschen Wirtschaft wanken (Daniel Stelter, "Sanierungsfall Deutschland", Beitrag vom 20. Juni 2023 in "Die Deutsche Wirtschaft"). Wer die Medienlandschaft beobachtet, weiß aber auch: Andere fordern immer noch zusäzliche als Umwelt- und Klimaschutz beschriebene Maßnahmen. Der "Dieselskandal" gehört dabei seit dem Herbst 2015 zum Standardrepertoire.

Mit seinen Entscheidungen vom 26. Juni 2023 ging der Bundesgerichtshof in die nächste Runde. Beispielhaft berichten lässt sich zu dem gegen die Volkswagen AG ergangenen Urteil (Az. IVa ZR 335/21, ECLI:DE:BGH:2023:260623UVIAZR335.21.0) zu den sogenannten "Thermofenstern".

Die behördliche Zulassung schützt den Hersteller nicht

In dem Verfahren VIa ZR 335/21 verlangte der Kläger von der beklagten Volkswagen AG Schadensersatz wegen eines von ihr hergestellten VW Passat Alltrack 2.0 l TDI, der mit einem Motor der Baureihe EA 288 ausgerüstet ist. Die EG-Typgenehmigung wurde für die Schadstoffklasse Euro 6 erteilt. Die Abgasrückführung erfolgt bei dem Fahrzeug in Abhängigkeit von der Temperatur (Thermofenster); ferner ist eine Fahrkurvenerkennung installiert. Der Kläger verlangt von der beklagten Volkswagen AG im Wesentlichen, ihn im Wege des Schadensersatzes so zu stellen, als habe er den das Fahrzeug betreffenden Kaufvertrag und einen Finanzierungsvertrag nicht abgeschlossen.

In seinem Revisionsurteil hat der Bundesgerichtshof bestätigt, dass die Tatbestandswirkung der EG-Typgenehmigung einem Anspruch aus §§ 826, 31 BGB gegen den Fahrzeughersteller nicht entgegengehalten werden kann. Außerdem haben die Richterinnen und Richter in Karlsruhe für eine Haftung der Fahrzeughersteller aus unerlaubter Handlung nach § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 6 Abs. 1, § 27 Abs. 1 EG-FGV im Anschluss an das Urteil des EuGH vom 21. März 2023 (C-100/21, ECLI:EU:C:2023:229) bestimmte Grundsätze zu der Möglichkeit einer Haftung des Herstellers wegen Fahrlässigkeit und zu dem zu ersetzenden Schaden aufgestellt.

Die vom Kraftfahrt-Bundesamt erteilte Typengenehmigung schützt danach den Fahrzeughersteller nicht. Der Hersteller des Fahrzeugs kann sich nicht darauf berufen, dass die Behörde das Fahrzeug geprüft und die Übereinstimmung mit den nationalen Rechtsvorschriften und den EU-Vorschriften zu den Abgaswerten festgestellt hat. Der Bundesgerichtshof führt dazu unter Verweis auf das vorausgehende Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus:

"Der [Europäische] Gerichtshof hat Art. 3 Nr. 36, Art. 18 Abs. 1, Art. 26 Abs. 1 und Art. 46 der Richtlinie 2007/46/EG im Sinne des Schutzes auch der individuellen Interessen des Käufers eines mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung im Sinne von Art. 5 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 ausgerüsteten Kraftfahrzeugs gegenüber dem Fahrzeughersteller ausgelegt […]. Der EuGH hat in seinem Urteil vom 21. März 2023 aus dem Gesamtzusammenhang des unionsrechtlichen Regelungsgefüges gefolgert, dass der Käufer beim Erwerb eines Kraftfahrzeugs, das zur Serie eines genehmigten Typs gehört und mit einer Übereinstimmungsbescheinigung versehen ist, vernünftigerweise erwarten kann, dass die Verordnung (EG) Nr. 715/2007 und insbesondere deren Art. 5 eingehalten ist. Wird er in diesem Vertrauen enttäuscht, kann er von dem Fahrzeughersteller, der die Übereinstimmungsbescheinigung ausgegeben hat, Schadensersatz nach Maßgabe des nationalen Rechts verlangen." (BGH, IVa ZR 335/21, Rn. 29)

Fahrlässigkeit des Herstellers führt auch zur Schadenshaftung

In seiner Entscheidung zu dem "Thermofenster" stellt der Bundesgerichtshof auch klar, dass der Fahrzeughersteller zwar keinesfalls ohne Verschulden haftet, aber schon seine Fahrlässigkeit die Schadenshaftung begründen kann:

"Gemäß § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 6 Abs. 1, § 27 Abs. 1 38 EG-FGV genügt ein fahrlässiger Verstoß für die Haftung. Im Grundsatz ist der subjektive Tatbestand des Schutzgesetzes auch für die Schadensersatzpflicht nach § 823 Abs. 2 BGB maßgebend [...]. Straf- und ordnungswidrigkeitsrechtlich sanktionierte Schutzgesetze sind nach diesen Maßgaben zu behandeln [...]. Da § 37 Abs. 1 EG-FGV den vorsätzlichen und fahrlässigen Verstoß gegen § 27 Abs. 1 Satz 1 EG-FGV als Ordnungswidrigkeit behandelt, genügt für eine Schadensersatzpflicht nach § 823 Abs. 2 BGB der fahrlässige Verstoß gegen die EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung im Sinne des objektiven Fahrlässigkeitsmaßstabs des Bürgerlichen Gesetzbuchs." (BGH, IVa ZR 335/21, Rn. 38)

Allerdings stellt der Bundesgerichtshof an anderer Stelle klar, dass es keinen Automatismus einer Schadenshaftung gibt. Die Tatsachen des Einzelfalls sind festzustellen, und vorrangig kommt es deshalb erst einmal darauf an, ob überhaupt eine "unzulässige Abschalteinrichtung" vorliegt, d.h. gegen die Anforderungen der EU-Abgasvorschriften verstoßen wurde (BGH, IVa ZR 335/21, Rn. 49 bis 54).

Auch eine ganze Reihe weiterer juristischer Einzelheiten sind zu beachten, darunter die Frage der Darlegungs- und Beweislast ((BGH, IVa ZR 335/21, Rn. 55 bis 61). Und immerhin bleibt es dem Fahrzeughersteller noch möglich, sich auf einen "unvermeidbaren Verbotsirrtum" zu berufen. Hier kann dann auch doch noch die behördliche Zulassung helfen:

"Den Nachweis der Unvermeidbarkeit eines konkret dargelegten und im Falle des Bestreitens des Geschädigten nachgewiesenen Verbotsirrtums kann der Fahrzeughersteller zum einen mittels einer tatsächlich erteilten EG-Typgenehmigung führen, wenn diese EG-Typgenehmigung die verwendete unzulässige Abschalteinrichtung in allen ihren nach Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 maßgebenden Einzelheiten umfasst. Die EG-Typgenehmigung muss sich dann allerdings auf die Abschalteinrichtung in ihrer konkreten Ausführung und auch unter Berücksichtigung festgestellter Kombinationen von Abschalteinrichtungen erstrecken." (BGH, IVa ZR 335/21, Rn. 64)

Auch andere Möglichkeiten, den unvermeidbaren Verbotsirrtum nachzuweisen, führt der Bundesgerichtshof an, darunter auch die qualifizierte Rechtsberatung:

"Stützt sich der in Anspruch genommene Hersteller für die Unvermeidbarkeit seines Verbotsirrtums [...] auf den eingeholten Rechtsrat eines unabhängigen, für die hier zu klärenden Fragen fachlich qualifizierten Berufsträgers, setzt die Entlastung über die genannten persönlichen Voraussetzungen des Hinzugezogenen hinaus voraus, dass dem Berater der relevante Sachverhalt umfassend mitgeteilt worden ist und die erteilte Auskunft einer Plausibilitätskontrolle standhält [.]" (BGH IVa ZR 335/21, Rn. 68)

Komplexe Gerichtsverfahren und zu viel Bürokratie sind immer ein Problem

Mit seinem gegen die Volkswagen AG ergangenen Urteil (Az. IVa ZR 335/21, ECLI:DE:BGH:2023:260623UVIAZR335.21.0) zu den sogenannten "Thermofenstern" benennt der Bundesgerichtshof neben diesen Grundsätzen auch noch viele weitere Anforderungen, die gegeben sein müssen, bevor der Fahrzeughersteller dem Autokäufer auf Schadensersatz haftet. Auch liegt ein Kernpunkt des Urteils darin, den Schadensersatz dann, wenn keine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung (§ 826 BGB) vorliegt, auf den sogenannten "Differenzschaden" zu beschränken, also den Fahrzeughersteller nur auf den Ersatz des Minderwerts zu verpflichten, den das Auto erleidet, weil es eine unzulässige Abschalteinrichtung aufweist. Zu diesem Minderwert macht das oberste deutsche Gericht sogar Vorgaben für eine Schätzung durch das Gericht.

Doch auch wenn die Automobilindustrie deshalb teilweise beinahe erleichtert aufgeatmet haben mag, sind die allgemeinen Lehren und Daumenregeln, die sich jenseits der vertrackten Details ableiten lassen, wohl kaum erfreulich.

Zum einen sind lange dauernde Rechtsstreitigkeiten für jedes Unternehmen selbst dann eine Belastung, wenn schlussendlich das Unternehmen sich mit seiner Sichtweise ganz oder teilweise durchsetzen kann. Ob der Kunde als Verbraucher oder gar "die Umwelt" der eigentliche Gewinner ist, lässt sich zudem selbst dann bezweifeln, wenn diese Seite sich durchsetzt. Aber auf diese schwierigen Punkte kommt es noch nicht einmal an.

Denn zum anderen trifft diese neue Form der massenhaften Schadenshaftung der Unternehmen in Deutschland und der Europäischen Union auf eine Gesamtlage, die mit den vielfältigen regulatorischen Anforderungen, ihrer Bürokratie und den vielfältigen weiteren Eingriffen in die Unternehmerfreiheit auch ansonsten wenig Luft lässt für Neugründungen, Wachstum oder Veränderung.

Was kann die Luftfahrt daraus lernen?

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2021/06/adobestock-282408189-blTWwo__square__470", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Adobe Stock/ zodar_ce"} } Serie Basiswissen SAF Nachhaltiges Kerosin soll helfen, die Klimawirkung des Luftverkehrs zu reduzieren, bis neue Technologien zur Verfügung stehen. 6 Artikel 50 Minuten Zur Serie

Für die Luftfahrt bleibt deshalb nur die nüchterne Erkenntnis: Es ist wahrscheinlich, dass die regulatorischen Anforderungen, die für die Luftfahrt gelten, zu ähnlichen Entscheidungen führen können. Die vom Bundesgerichtshof aufgestellten Grundsätze der Schadenshaftung im Fall der Nichteinhaltung regulatorischer Umwelt- oder Klimaschutzvorgaben lassen sich mühelos auch auf andere Sachverhaltsgestaltungen übertragen. Für die Luftfahrt ist deshalb der Bogen zu Lärmschutzvorschriften und Emissionszertifikatehandel schnell geschlagen.

Wenn von den juristischen Hürden der "grünen" Luftfahrt gesprochen wird, denken viele zunächst an die Produktzulassung. Vom "nachhaltigen Treibstoff" (sustainable aviation fuel, SAF), die Mustergenehmigung für Luftfahrzeuge mit elektrischem Antrieb und bis zum Offsetting von CO²-Emissionen setzt beinahe jeder Schritt eine behördliche Zulassung oder zumindest ein von einer qualifizierten Stelle erteiltes Zertifikat voraus.

Aber der nächste juristische Gedankenschritt liegt abseits dieser Zulassungshürden und fokussiert sich auf den eigentlichen Kundenkontakt. Was wird dem Kunden versprochen? Wird überhaupt geliefert, was zugesagt wurde? Was passiert, wenn das nicht der Fall ist? Wie setzt sich die juristische Verantwortung die Lieferketten hindurch fort?

Angenommen beispielsweise es ginge um den Einsatz von Biokraftstoffen, bei deren Einsatz der Luftfahrzeugbetreiber einen Emissionsfaktor von Null ansetzen darf (vergleiche Artikel 54 der Verordnung (EU) 2018/2066 über die Überwachung von und die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen). Der Luftfahrzeugbetreiber verlässt sich dabei auf den ihm vorliegenden Nachhaltigkeitsnachweis. Hypothetisch unterstellt, es würde sich herausstellen, dass der Biokraftstoff in Wahrheit die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllt. Hpothetisch hinzugedacht weitere Details des Geschehensablaufs ähnlich jener, die aus den Medienberichten zum "Dieselskandal" bekannt sind. Es braucht nicht viel Phantasie, um sich einen "SAF-Skandal" vorzustellen, der die Luftfahrt erschüttert.

Auch andere Sachverhalte sind schnell hypothetisch ersonnen. Angenommen etwa, es würde eine Fluggesellschaft die Flugtickets bewerben mit dem Versprechen, es würde das freigesetzte CO² an anderer Stelle freiwillig ausgeglichen durch ein Waldprojekt oder ähnliches. Derartige freiwillige Programme sind bereits vielfach zu beobachten. Hypothetisch unterstellt, es würde sich herausstellen, dass das Waldprojekt nicht existiert oder, lebensnäher gedacht, mit dem Waldprojekt faktisch kein messbarer CO²-Ausgleich verbunden ist. Der Verlauf des Geschehens vor Gericht ist leicht vorstellbar.

"Grüne" Luftfahrt ist mit Vorsicht zu genießen

Für die Luftfahrt sollte die Lehre deshalb sein: die Mechanismen, die als "grüne" Luftfahrt verkauft werden, sind mit Vorsicht zu genießen, denn Fehler haben potentiell weitreichende Auswirkungen.

Die Luftfahrt in Deutschland und Europa hat mit derartigen Massenphänomenen bisher allenfalls in Bezug auf die Passagierrechte nach der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 eigene Erfahrungen. Doch die Ausmaße des Schadenspotentials sind dort noch einigermaßen begrenzt, nachdem eben nicht jeder Flug verspätet unterwegs ist oder annulliert werden musste. Im hypothetischen "Worst Case"- Fall von Verstößen gegen EU-Emissionszertifikatevorschriften oder ähnlich könnten jeder Flug und jeder Passagier betroffen sein.

Vorbeugen können Fluggesellschaften, Energielieferanten, Zertifikatehändler und andere nur durch sorgfältige eigene Arbeit. Wer beispielsweise mit dem Einsatz von Biokraftstoffen wirbt und den Ausgleich der CO2-Emissionen verspricht, muss die Fakten kennen und die Rechtslage geprüft haben. Dabei kommt es, das führt die jüngste Entscheidung des obersten deutschen Zivilgerichts zu den "Thermofenstern" deutlich vor Augen, wirklich auf das Kleingedruckte und die Details an (und auf qualifizierten Rechtsrat).