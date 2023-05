Luftrechtskolumne (105)

Regelmäßig beschäftigt sich Luftrechtsexpertin Nina Naske auf airliners.de in ihrer Kolumne mit aktuellen Entwicklungen im Luftrecht. In ihrer Tutorial-Serie Basiswissen Luftrecht erklärt sie zudem juristische Grundlagen.

Am 12. Juni 2023 beginnt die Luftstreitkräfteübung Air Defender 2023. Die deutsche Bundeswehr erklärt dazu:

An der Übung nehmen 22 Nato-Staaten sowie Schweden und Japan teil. Die USA schicken 100 Flugzeuge ihrer U.S. Air National Guard.

Das Nato Allied Air Command schreibt über Ziel und Ablauf von Air Defender 2023:

AD23 involves Air Forces from 24 Nations and 220 aircraft. The German Air Force ensures command and control of air operations during the exercise. It will be combined in time and space with the German-led Multinational Air Group Exercise (Magdays 23) and linked to two Nato exercises (Ramstein Dust 23 and Ramstein Guard 23). […] Participating Air Forces will be exposed to training scenarios simulating a Nato Article 5 scenario, i.e. collective defence of Alliance territory. Following the arrival and bed-down of incoming US reinforcements and other Allied aircraft at three hubs in Germany Jagel/Hohn in Schleswig-Holstein, Wunstorf in Lower Saxony and Lechfeld in Bavaria as well as Spangdahlem in Rhineland-Palatinate, Volkel in the Netherlands and Čáslav in the Czech Republic, the participants will practice Composite Air Operations (Comaos) in training areas over Germany and conduct so-called out-and-back missions into the Baltic States and Romania.