Luftrechtskolumne (103)

Regelmäßig beschäftigt sich Luftrechtsexpertin Nina Naske auf airliners.de in ihrer Kolumne mit aktuellen Entwicklungen im Luftrecht. In ihrer Tutorial-Serie Basiswissen Luftrecht erklärt sie zudem juristische Grundlagen.

Ein Gesetzesentwurf, der die Entwicklung unbemannter Flugsysteme und von "Advanced Air Mobility" vorantreiben soll, ist auf dem Weg durch den Kongress der Vereinigten Staaten. Am 23. März gab es im Ausschuss für Wissenschaft, Raumfahrt und Technologie des Repräsentantenhauses eine Anhörung, bei der Sachverständige der Oklahoma State University, der Nasa und von Industrieverbänden befragt wurden.

In seiner Eröffnungsrede erklärte der Ausschussvorsitzende (Abgeordneter Frank Lucas, ein Republikaner aus Oklahoma), dass

Advanced Air Mobility (AAM) und Unmanned Aircraft Systems (UAS) in diesem Jahr ein wichtiger Schwerpunkt dieses Ausschusses sein [werden], da diese Technologien ein enormes Potenzial haben. [...] Die Nachfrage nach UAS wächst exponentiell. Im Jahr 2018 war der Markt für Drohnendienste weniger als fünf Milliarden Dollar wert. [...] Es wird erwartet, dass der Markt für fortgeschrittene Mobilität in der Luftfahrt bis 2035 auf 115 Milliarden Dollar ansteigen und mehr als 280.000 neue Arbeitsplätze schaffen wird. Es ist aus wirtschaftlichen Gründen zwingend notwendig, dass wir diese Industrie in den Vereinigten Staaten ausbauen, damit wir vom zukünftigen Marktwachstum profitieren können. Das ist die Idee hinter dem National Drone and Advance[d] Air Mobility Initiative Act, einem Gesetzentwurf, den ich im letzten Kongress eingebracht habe und wieder einbringen werde. [...] Forschung und Entwicklung müssen weiter vorangetrieben werden, damit die Vereinigten Staaten bei der nächsten Generation von Drohnen und AAM-Technologien führend sein werden. [...]

Der Entwurf des US National Drone and Advanced Air Mobility Initiative Act

Zu Diskussionszwecken hat der Ausschuss einen Gesetzesentwurf veröffentlicht, der im Falle seiner Verabschiedung zum National Drone and Advanced Air Mobility Initiative Act der Vereinigten Staaten von Amerika werden könnte. Dieser Gesetzentwurf besteht aus neun Kapiteln, beginnend mit dem Kapitel über die US National Drone and Advanced Air Mobility Initiative und acht weiteren Kapiteln, von denen jedes eine US-Behörde wie beispielsweise die Nasa anweist, bestimmte Schritte zu unternehmen, um die Ziele des Gesetzentwurfs zu fördern, und jede dieser US-Behörden mit zusätzlichen Mitteln zur Erfüllung der ihr mit dem Gesetzentwurf zugewiesenen Aufgaben ausstattet.

Der Gesetzentwurf rechtfertigt seinen Inhalt durch neun Feststellungen, darunter die Feststellung, dass unbemannte Luftfahrtsysteme eine Bedrohung für die nationale und innere Sicherheit darstellen. Vielleicht am bemerkenswertesten sind jedoch die beiden Feststellungen, dass

[u]nbemannte Luftfahrtsysteme das Potenzial haben, Sektoren der US-Wirtschaft zu verändern und umzugestalten, und die Vereinigten Staaten in die heimische Herstellung und sichere Lieferketten für unbemannte Luftfahrtsysteme investieren [müssen], um die Nachfrage von Regierungsseite und aus der Wirtschaft zu befriedigen und die Abhängigkeit von im Ausland hergestellten Systemen zu verringern.

In der Folge sieht Abschnitt 4 des ersten Kapitels vor, dass

[d]er Zweck dieses Gesetzes ist, die Führungsrolle der Vereinigten Staaten bei unbemannten Luftfahrtsystemen zu sichern, indem (1) die Forschung, Entwicklung, Demonstration und Erprobung unbemannter Luftfahrtsysteme unterstützt wird […] (5) die Entwicklung eines Ökosystems für die fortgeschrittene Mobilität in der Luftfahrt in den Vereinigten Staaten unterstützt wird.

Im Wesentlichen zielt der Gesetzentwurf darauf ab, Forschung und Entwicklung sowie die Produktion in den Vereinigten Staaten von Amerika zu fördern. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten sollten deshalb sehr neugierig darauf sein, wie ihre Freunde auf der anderen Seite des Atlantiks vorgehen, und sich fragen, ob dies ein Beispiel ist, dem sie folgen sollten.

Eine neue US-Initiative und Finanzmittel für Forschung und Entwicklung

Nach dem Entwurf des US-Gesetzes "National Drone and Advanced Air Mobility Initiative Act" bezeichnet der Begriff "fortgeschrittene Mobilität in der Luftfahrt" (Advanced Air Mobility) Lufttransportsysteme, die Personen und Güter zwischen Punkten in den Vereinigten Staaten unter Verwendung von Luftfahrzeugen, wie zum Beispiel ferngesteuerten, autonomen oder senkrecht startenden und landenden Luftfahrzeugen, einschließlich solcher mit Elektro- oder Hybridantrieb, sowohl im kontrollierten als auch im unkontrollierten Luftraum befördern, während der Begriff "unbemannte Luftfahrzeugsysteme" ein unbemanntes Luftfahrzeug (das heißt ein Luftfahrzeug, das ohne die Möglichkeit eines direkten menschlichen Eingriffs im oder am Luftfahrzeug betrieben wird) und zugehörige Elemente (einschließlich Kommunikationsverbindungen und Komponenten zur Steuerung des unbemannten Luftfahrzeugs) bezeichnet, die für den Betreiber erforderlich sind, um im nationalen Luftraumsystem sicher und effizient im nationalen Luftraum zu betreiben (vergleiche Abschnitt 3 des Gesetzentwurfs mit Verweis auf 49 U.S.C. § 44801).

Da es im Gesetzentwurf auch um die nationale und innere Sicherheit geht, wird der Begriff "Anti-UAS-System" (counter UAS-system) als ein System oder eine Vorrichtung definiert, das/die in der Lage ist, ein unbemanntes Luftfahrzeug oder ein unbemanntes Luftfahrzeugsystem rechtmäßig und sicher außer Betrieb zu setzen, zu stören oder die Kontrolle darüber zu übernehmen (vergleiche Abschnitt 3 des Gesetzentwurfs mit Verweis auf 49 U.S.C. § 44801).

Nach dem ersten Kapitel des Gesetzentwurfs muss der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika eine Initiative mit der Bezeichnung "Nationale Initiative für Drohnen und fortgeschrittene Mobilität in der Luftfahrt" einrichten und umsetzen und über das "Büro" (Office) der Initiative und den behördenübergreifenden Ausschuss (Interagency Committee) unter anderem

die Forschung, Entwicklung und Demonstration von unbemannten Luftfahrtsystemen der nächsten Generation und von Systemen zur Bekämpfung von UAS durch Zuschüsse, Kooperationsvereinbarungen und Erprobungsumgebungen nachhaltig, konsistent und koordiniert unterstützen.

Was die Finanzierung anbelangt, so sieht der Gesetzentwurf vor, dass dem Kongress jedes Haushaltsjahr eine Schätzung der für die Durchführung der Aktivitäten der Initiative erforderlichen Mittel vorgelegt wird (vergleiche Abschnitt 102(c) des Gesetzentwurfs). Das erste Kapitel des Gesetzentwurfs beschreibt auch den organisatorischen Aufbau des Büros der Initiative, des behördenübergreifenden Ausschusses (dem das NIST, die Nasa, die FAA und andere Behörden sowie jede andere vom US-Präsidenten für geeignet erachtete US-Bundesbehörde angehören) und des beratenden Ausschusses (dem Mitglieder aus der Industrie, der Wissenschaft, der Verteidigungsbranche und anderen geeigneten Organisationen angehören können). Der beratende Ausschuss soll unter anderem beratend tätig werden mit Blick auf

den aktuellen Stand der Wettbewerbsfähigkeit und der Führungsrolle der Vereinigten Staaten bei unbemannten Luftfahrtsystemen, einschließlich des Umfangs und der Größenordnung der Investitionen der Vereinigten Staaten in die Forschung und Entwicklung unbemannter Luftfahrtsysteme; [...] [und] ob der vom Interagency Committee entwickelte oder aktualisierte Strategieplan [...] dazu beiträgt, die Führungsrolle der Vereinigten Staaten bei unbemannten Luftfahrtsystemen zu erhalten.

Der Gesetzentwurf zielt ganz offensichtlich darauf ab, die Entwicklung eines Sektors für unbemannte Luftfahrtsysteme und fortgeschrittene Luftmobilität in der Wirtschaft der Vereinigten Staaten von Amerika voranzutreiben und zu beschleunigen. Auch hier könnten sich die europäischen Kollegen fragen, ob eine neue Initiative dieser Art auch auf dieser Seite des Atlantiks hilfreich wäre.

Weitere Finanzmittel für andere US-Behörden

Der derzeit veröffentlichte Entwurf des US-Gesetzes "National Drone and Advanced Air Mobility Initiative Act" sieht Finanzmittel für jede der acht US-Behörden vor, auf die das Gesetz abzielt, und weist jede von ihnen an, spezifische Aktivitäten zur Förderung von Forschung und Entwicklung durchzuführen. So weist beispielsweise das zweite Kapitel des Entwurfs die National Aeronautics and Space Administration (die Nasa) an, ein Programm zur Gewährung finanzieller Unterstützung für die Planung, Einrichtung und Unterstützung eines "Netzwerks von Instituten" einzurichten, das sich auf Partnerschaften zwischen öffentlichen und privaten Organisationen erstrecken kann, und stellt für jedes Steuerjahr bis 2028 fünf Millionen US-Dollar für diese Zwecke bereit.

In den Kapiteln III bis IX deckt der Gesetzentwurf die Aktivitäten des National Institute of Standards and Technology (NIST), der National Science Foundation, der Nasa (wieder), des Department of Energy, des Department of Homeland Security, der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) und der Federal Aviation Administration ab. Für das Haushaltsjahr 2024 wird diesen Behörden ein Gesamtbetrag von 185 Millionen US-Dollar zugewiesen, mit ähnlichen Beträgen für die folgenden Haushaltsjahre bis 2028.

Die FAA darf keine Vorschriften erlassen

Um die Forschung und Entwicklung unbemannter Luftfahrtsysteme und fortschrittlicher Luftmobilität zu fördern, ermächtigt der Entwurf des US-Gesetzes "National Drone and Advanced Air Mobility Initiative Act" die US-Behörden zur Bereitstellung von Unterstützung und Finanzmitteln und fordert sie auf, bestimmte Themen in ihrem Zuständigkeitsbereich zu fördern. In Bezug auf die Federal Aviation Administration (FAA), die nationale Zivilluftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten, sieht der Gesetzentwurf in Abschnitt 903 des neunten Kapitels jedoch vor, dass die FAA

keine Regeln oder Vorschriften für den Betrieb eines unbemannten Luftfahrzeugsystems erlassen [darf], das (1) das ausschließlich zu Forschungs- und Entwicklungszwecken geflogen wird; (2) das in weniger als 400 Fuß Höhe über dem Boden und im Luftraum der Klasse G betrieben wird; (3) das in einer Weise betrieben wird, die bemannte Luftfahrzeuge nicht beeinträchtigt und ihnen Vorfahrt gewährt, und (4) für den Fall, dass das unbemannte Luftfahrzeugsystem innerhalb eines Fünf-Meilen-Radius um einen Flughafen geflogen wird, der Betreiber des Luftfahrzeugs den Flughafenbetreiber und den Flughafen-Flugverkehrskontrollturm (wenn sich eine Flugsicherungseinrichtung auf dem Flughafen befindet) im Voraus über den Betrieb informiert, einschließlich der Festlegung eines einvernehmlich vereinbarten Betriebsverfahrens in Fällen, in denen das unbemannte Luftfahrzeugsystem von einem festen Standort innerhalb eines Fünf-Meilen-Radius um einen Flughafen geflogen wird.

Offensichtlich haben die Vereinigten Staaten von Amerika ein grundlegendes Verständnis für die Tatsache, dass neben der Finanzierung und Förderung von Forschung und Entwicklung sehr oft die Abwesenheit von Regulierung die Innovation begünstigt. Manch einer wird sagen, dass diese Idee für die europäischen Kollegen vielleicht die wertvollste Lektion ist, die es zu lernen gilt.