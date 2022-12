Wieder ist es Dezember. Weite, weiße Wälder in Finnland. Stille Nacht. Doch halt, was leuchtet dort noch? Mitten im Wald ist richtig was los. In der großen Halle fliegen die Funken, Bauteile werden herangefahren, fleißige Helfer sind am Werk. Die Endmontage der Flugschlitten ist in vollem Gange.

Die Konstruktion der Flugschlitten ist schon lange vor dem 1. Januar 1955 festgelegt worden, aber die Produktion läuft bis heute. Um ein historisches Luftfahrzeug nach Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 2018/1139 handelt es sich deshalb nicht. Die Verordnung (EU) Nr. 2018/1139 und ihre Durchführungsbestimmungen sind anwendbar, es gelten einheitliche Anforderungen in der ganzen Europäischen Union.

Entwicklung und Herstellung von Flugschlitten

Auf dem Betriebsgelände mitten im Wald in Finnland betritt ein älterer Herr mit weißem Bart, rotem Mantel mit weißem Revers und roter Mütze das Bürogebäude. Die Luftfahrtingenieure des Entwicklungsbetriebs haben eingeladen. In der Empfangshalle hängt eingerahmt eine Urkunde: die Europäische Agentur für Flugsicherheit (European Union Aviation Safety Agency, Easa) hat dem Unternehmen die Zulassung als Entwicklungsbetrieb nach Abschnitt J des Anhangs I (Teil-21) der Verordnung (EU) Nr. 748/2012 erteilt.

Im Besprechungsraum sind alle zusammen gekommen. Stolz präsentieren sie dem älteren Herrn im roten Mantel die frisch eingetroffene Musterzulassung nach Abschnitt B des Anhangs I (Teil-21) der Verordnung (EU) Nr. 748/2012. Damit kann der elegante neue Flugschlitten endlich in Serie gefertigt werden! Der ältere Herr im roten Mantel streicht sich schmunzelnd über den Bart und freut sich, denn mit den schnellen neuen Flugschlitten wird die rechtzeitige Auslieferung kein Problem mehr sein.

Mit dem Golfcart saust der Mann im roten Mantel in Richtung Werkshalle. Hoffentlich sind schon einige Flugschlitten fertiggestellt! Im Eingangsbereich eine weitere Urkunde, dieses Mal von der finnischen Luftfahrtbehörde: Dem Unternehmen wurde die Zulassung als Herstellungsbetrieb nach Abschnitt G des Anhangs I (Teil-21) der Verordnung (EU) Nr. 748/2012 erteilt. Hier bauen sie jedes Jahr zahlreiche Flugschlitten, das neue Muster ist schon vielfach vorbestellt.

Im Büro oberhalb der Werkhalle ist die Produktionsleiterin noch eifrig bei der Arbeit. Für jeden Flugschlitten, der unten gebaut wird, muss eine Konformitätserklärung ausgestellt werden. Und der Kunde drängelt schon, denn die neuen Flugschlitten sollen so schnell wie möglich ein Lufttüchtigkeitszeugnis bekommen und in die Luftfahrzeugrolle eingetragen werden. Der Auslieferungstermin steht kurz bevor, jeder Schlitten wird gebraucht, es eilt! Der Mann im roten Mantel schaut wohlwollend und streng, bevor er sich mit Handschlag verabschiedet.

Wenig später steigt ein Flugschlitten auf, die Rentiere traben eifrig und wenden sich in Richtung der weiter entfernten Stadt. Da will wohl der Mann im roten Mantel persönlich bei der Luftfahrtbehörde vorstellig werden, damit die Eintragung der neuen Flugschlitten rechtzeitig vonstatten geht.

Instandhaltung und Betrieb

Am nahegelegenen Flughafen stehen schon zahlreiche Flugschlitten aufgereiht. In der großen Halle nebenan ist auch noch Licht, hier sind noch Flugschlitten in der regelmäßigen Instandhaltung. Die Urkunde im Büro des Werkstattleiters beweist es: Dem Unternehmen ist von der finnischen Luftfahrtbehörde die Genehmigung als Instandhaltungsbetrieb nach Anhang II (Teil-145) der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 erteilt worden.

Eine Besonderheit freilich gibt es auch noch, denn gewöhnliche Triebwerke haben die Flugschlitten nicht… Die Rentiere haben es im Stall warm und gemütlich und fressen geruhsam noch eine Ladung Heu, bevor es losgeht. Die Zertifizierungsspezifikation CS-X-MAS ist eben sehr speziell, und auch Wartung und Instandhaltung bringen deshalb besondere Anforderungen mit sich.

Gleiches gilt natürlich für den Flugbetrieb. Befördert wird Fracht, Passagiere sind nicht an Bord. Manche munkeln, der Besteller müsse für die Fracht bezahlen, die von dem Mann im roten Mantel und seinen vielen Helfern an jene zugestellt wird, die der Besteller am Weihnachtstag beschenken möchte – aber Beweise dafür haben die meisten Beschenkten noch nie gesehen. Sollte dann nicht doch von nicht-gewerblichem Flugbetrieb ausgegangen werden?

Gewerblicher Luftverkehr wäre es nur, wenn die Fracht gegen Entgelt oder geldwerte Gegenleistung befördert wird (siehe Artikel zwei Absatz 1d der Verordnung (EU) Nr. 965/2012). Sicher ist jedoch, dass besondere Flugmanöver ausgeführt werden und sich ein Helfer im roten Mantel vom Flugschlitten in den Kamin hinein abseilt. Das ist spezialisierter Flugbetrieb. Über lange Jahre war zwischen dem älteren Herrn mit dem weißen Bart und dem roten Mantel und der zuständigen Luftfahrtbehörde streitig, ob die Flugschlitten für den Betrieb mit nur einem Piloten zugelassen seien oder nicht doch die Rentiere mitzählen, weil sie bekanntermaßen gerade während der Abseilaktion den Flugschlitten allein steuern.

In Anerkennung der Leistung von Rudolph und seinen Kolleginnen und Kollegen hat der ältere Herr mit Bart und Mantel schließlich eingeräumt, dass das kein Single-Pilot-Betrieb sein kann. (Die Luftfahrtbehörde hat dann auch endlich eingesehen, dass Rudolph und die Rentiere nicht mehr machen als der "Autopilot" eines modernen Verkehrsflugzeugs. Die Diskussion, es könnte sich um unbemannte Luftfahrt handeln, war damit vom Tisch.) Bei den Flugschlitten handelt es sich folglich um technisch komplizierte Flugzeuge, denn dafür genügt es, dass zwei Piloten vorgeschrieben sind (zur Begriffsbestimmung siehe Artikel 140 Absatz zwei Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 2018/1139). Egal, ob gewerblicher Luftverkehr oder nicht, der Flugbetrieb muss deshalb nach Anhang III (Teil-ORO) und Anhang VIII (Teil-SPO) der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 durchgeführt werden.

Am Weihnachtstag muss alles schnell gehen – Luftfracht!

Dann ist es endlich soweit. Der Auslieferungstag! Am Flughafen läuft alles konzentriert, ruhig, zügig. Der nächste Flugschlitten rollt zur Startbahn. Die Rentiere schnauben, sie wollen los. An Bord türmen sich die Geschenke. Warm eingemummelt sitzt vorne eine Gestalt im roten Mantel mit weißem Revers, die rote Mütze mit weißer Bommel tief ins Gesicht gezogen. Cleared for take-off, und schon hebt der Flugschlitten ab. ETA 24:12.2022 00:00 Uhr UTC, die Auslieferung muss pünktlich vonstatten gehen. Wie immer wird es klappen, dank der Beförderung per Luftfracht.

Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 2023!

