Lufthansa will Zug-zum-Flug-Angebot in Italien angehen

Die Lufthansa Group und die italienische Staatsbahn haben eine Absichtserklärung unterschrieben, um ein Zug-zum-Flug-Angebot in Italien zu starten. Das potenzielle neue Drehkreuz der Lufthansa Gruppe in Rom wäre dafür gut geeignet, sofern die Ita Teil der Lufthansa Gruppe wird.

Die Lufthansa Gruppe und die Ferrovie dello Stato Italiane (FS) haben eine Absichtserklärung unterschrieben, die die Basis für die Entwicklung eines Zug-zum-Flug-Angebots in Italien darstellt.

Italiens Staatseisenbahn – den meisten wohl eher als FS Trenitalia bekannt – soll dabei für die Lufthansa Gruppe den Zubringerverkehr in Italien übernehmen. Details stehen allerdings noch aus.

In einer Pressemitteilung bleibt die deutsche Airline-Gruppe recht wage. Die Lufthansa Group und FS würden nun in die Phase der Vertragsverhandlungen gehen, heißt es. Es gehe um Verkehr von und zu "diversen italienischen Flughäfen".

Lufthansa sieht sich mit 3000 wöchentlichen Verbindungen von und zu rund 40 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei der Intermodalität als führend an. Das zukünftige intermodale Angebot in Italien solle mit jenem vergleichbar sein, das bereits in anderen Ländern angeboten werde.

Vorbereitungen auf Ita-Airways-Übernahme

Die Erweiterung nach Italien ist im Kontext einer möglichen Übernahme der Ita Airways mit ihrem Drehkreuz in Rom zu betrachten. Rom-Fiumicino hat unter dem Terminal einen Bahnhof, der gelegentlich auch von Fernzügen angefahren wird.

In Deutschland wäre das etwa "Lufthansa Express Rail". Hier fahren Züge der Deutschen Bahn inklusive Anschlussgarantie unter einer LH-Flugnummer zum Fernbahnhof Frankfurt Flughafen. Das Gepäck kann bereits direkt neben dem Bahnhof abgegeben werden. Zudem ist die Deutsche Bahn seit letztem Jahr auch Intermodal Partner von Star Alliance.

Auch in der Schweiz gibt es ein entsprechendes Angebot für den Flughafen Zürich. "Swiss Air Rail" funktioniert sogar grenzüberschreitend, da die Stadt München mit den ECE-Zügen direkt an Zürich zwecks Umstieg in Swiss-Maschinen angebunden wird.